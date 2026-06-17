Cajamar destaca que la profesionalización y la integración de la cadena serán claves para el futuro del vacuno de carne en España

La entidad presenta, con la colaboración de Provacuno, la monografía “Carne de vacuno en España: producción, mercados y prospectiva”, que analiza en profundidad la estructura del sector, su evolución reciente y sus retos hasta 2030.

Cajamar ha presentado en Madrid, con la colaboración de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno), la monografía Carne de vacuno en España: producción, mercados y prospectiva, una publicación que ofrece una radiografía completa del sector y que pone de relieve que su desarrollo futuro pasa necesariamente por avanzar en la profesionalización de las explotaciones y en una mayor integración de la cadena de valor.

La publicación, que constituye la número 50 de la colección de Monografías de Cajamar, está coordinada por la investigadora del Centro de Investigación Agroalimentaria de Aragón, Isabel Casasús, y el profesor titular en la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, Vicente Jimeno, y aborda un sector con una marcada dimensión territorial y social, que sostiene actividad económica en amplias zonas del país y que juega un papel relevante en la conservación del paisaje, la biodiversidad y la cohesión rural.

Así, se estructura en dos grandes bloques: uno centrado en los fundamentos técnicos, los retos y los sistemas productivos —que analiza aspectos como la cría, el cebo, la sanidad, la sostenibilidad o la digitalización— y otro orientado al análisis de los mercados y la evolución del sector, incluyendo una visión prospectiva basada en la percepción de ganaderos e industria.

En esta línea, destaca que un sector profesionalizado —en el manejo, en la gestión económica, en la adopción de tecnología, en la negociación con los mercados— es un sector más resiliente frente a los ciclos adversos y más capaz de capturar el valor que genera, al mismo tiempo que un sector más integrado —con mayor dimensión, cadenas de valor cohesionadas, con acuerdos estables entre ganaderos e industria, con estrategias compartidas de diferenciación y de acceso a mercados— es un sector con más músculo para afrontar las exigencias regulatorias, la volatilidad de los costes y la presión competidora del exterior.

Además, incide en que la producción de carne de vacuno en España se apoya en una estructura productiva compleja y diversa, en la que conviven explotaciones extensivas de dehesa y montaña, cebaderos especializados y modelos de ciclo cerrado, y añade que todos estos modelos forman parte de una misma cadena de valor interdependiente, en la que lo que ocurre en cada eslabón —desde la cría hasta los mercados internacionales— condiciona el conjunto del sistema productivo.

En cuanto a la sostenibilidad, la monografía incide en que ha dejado de ser un requisito externo para convertirse en un elemento clave de competitividad, donde aspectos como la reducción de emisiones, la gestión del agua, el bienestar animal o la trazabilidad se consolidan como factores determinantes para el acceso a los mercados. Asimismo, destaca la importancia de garantizar la sostenibilidad socioeconómica de las explotaciones, especialmente las de carácter extensivo, cuya viabilidad resulta esencial para el mantenimiento del tejido productivo y del territorio.

El análisis incorpora, además, una perspectiva de mercado, en la que se pone de manifiesto que España ocupa una posición relevante como productora y exportadora de carne de vacuno en el contexto europeo, si bien persisten retos como la dependencia de importaciones de animales vivos o la volatilidad de los costes de producción.

El vacuno de carne, clave en la economía rural

La inauguración de la jornada ha corrido a cargo del presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde; el presidente de Provacuno, Raúl Sanz, y la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ana Rodríguez, que han subrayado la importancia estratégica del vacuno de carne, tanto por su peso económico como por su contribución al medio rural.

“El vacuno de carne es el segundo sector ganadero español por valor de la Producción Final Ganadera y una pieza clave en la economía de numerosas comarcas rurales. Un sector que afronta hoy una transformación profunda en su cadena de valor, en sus mercados y en sus exigencias regulatorias”, ha explicado Eduardo Baamonde. Y ha añadido: “Desde Cajamar, entendemos que acompañar ese proceso con conocimiento riguroso y accesible es parte de nuestro compromiso con el mundo agrario, y nos satisface hacerlo con la entrega número cincuenta de nuestra colección de Monografías, un hito que refleja décadas de trabajo sostenido junto al sector. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Isabel Casasús y Vicente Jimeno, coordinadores de esta obra, y a los más de veinte especialistas que han contribuido a ella. Confiamos en que este trabajo se convierta en una referencia para el sector y le ayude a orientar su estrategia de futuro”.

En esta línea, Raúl Sanz ha apuntado que “el sector de la carne de vacuno afronta retos importantes relacionados con la rentabilidad de las granjas –que, recordemos, es el primer pilar de la sostenibilidad–, el relevo generacional, la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental y las nuevas demandas de los consumidores. Para responder a estos desafíos necesitamos conocimiento, análisis y capacidad de adaptación. Y precisamente por eso esta monografía, que ha contado con la colaboración de Provacuno, adquiere un valor especial para el sector”.

Por su parte, Ana Rodriguez Castaño ha destacado la importancia de la industria agroalimentaria en nuestro país y, en particular, del sector cárnico. La secretaria general ha valorado publicaciones como la presentada en la jornada de hoy, “que ayudan a conocer y comprender mejor la realidad de un sector productor, y constituyen una herramienta fundamental para fortalecer la toma de decisiones y para poder anticiparse a los retos futuros”.

A continuación, Isabel Casasús ha presentado los principales contenidos de la obra y ha incidido en que el vacuno de carne español es un sector de gran relevancia económica, territorial y social. Al mismo tiempo, ha puntualizado que es un sector en plena transformación, ya que en la última década ha intensificado su concentración, ha diversificado sus mercados de destino, ha incorporado nuevas herramientas tecnológicas y se enfrenta a un marco regulatorio y ambiental crecientemente exigente.

La jornada ha continuado con una mesa redonda, moderada por el director del Servicio de Estudios y Publicaciones de Fundación Grupo Cajamar, Ignacio Atance, en la que el director de Provacuno, Javier López; el responsable de Estrategia Agroalimentaria en Plataforma Tierra, Pablo Resco, y Vicente Jimeno han analizado las perspectivas del sector y los desafíos a los que se enfrenta en un contexto de transformación.

La sesión ha sido clausurada por el director de la Fundación Grupo Cajamar y director de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Cajamar, Manuel Lainez, que ha explicado que “el sector atraviesa un momento de resultados positivos, aunque el encarecimiento del producto está generando tensiones en el consumo interior que conviene no ignorar. Este escenario de cambio invita a abordar con serenidad los retos de fondo que esta obra identifica y confiamos en que resulte útil a ganaderos, investigadores, técnicos y responsables de política agraria que trabajan cada día para que el vacuno de carne español tenga un futuro a la altura de su importancia económica, territorial y social”.

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