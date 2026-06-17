Cooltural Fest sigue siendo el más inclusivo de Europa con medidas para el público y con más de 50 trabajadores con discapacidad

El festival, acompañado por Ayuntamiento y Diputación, ha presentado hoy las medidas que cuentan con el patrocinio de Fundación “la Caixa” y la colaboración de Reale Foundation

Cooltural Fest seguirá siendo referente absoluto de inclusión e igualdad con la novena edición que desarrollará sus días principales del 20 al 23 de agosto. La accesibilidad vuelve a situarse como uno de los pilares del festival, que amplía sus acciones inclusivas con conciertos signados, la participación de creadores de contenido con discapacidad y oportunidades laborales para personas con discapacidad.

Así lo han detallado hoy en la presentación de estas medidas en el Espacio Alma municipal desde Crash Music, junto con el Ayuntamiento de Almería y Diputación Provincial, con patrocinio de Fundación “la Caixa” y la colaboración de Reale Fundation, con la coordinación y desempeño de la Fundación Music For All.

La concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, ha destacado que “Cooltural Fest ha conquistado al público y su legión de ‘coolters’ con sus grandes carteles, en constante evolución, pero también por ese compromiso que viene desarrollando con la Fundación Music For All y que le lleva potenciar en cada edición una declaración de intenciones bien clara: seguir siendo la experiencia musical de festival más inclusiva de Europa, destacando la singularidad que le ha llevado a ser reconocido como el Mejor Festival Mediano en varios premios nacionales e internacionales”.

Martín ha añadido que “la accesibilidad y la inclusión es parte del ADN de Cooltural Fest desde sus inicios, como también lo es del Ayuntamiento de manera transversal, trabajando por una ciudad más amable e inclusiva. Qué mejor sitio para presentar estas medidas que en este Espacio Alma. Un espacio destinado precisamente a todas las asociaciones y entidades relacionadas con el tercer sector. Por eso todos los amantes de la música quien venir a Cooltural Fest y toda persona que pisa nuestra ciudad se convierte en embajadora de todas nuestras bondades y, casi siempre, repite la experiencia”.

La diputada de Igualdad, Lorena Nieto, ha puesto en valor esta apuesta por el binomio cultura- inclusión: “Cooltural Fest se ha consolidado como el proyecto cultural inclusivo más relevante de la provincia. Este evento convierte a Almería un destino más inclusivo y accesible si cabe y eso es posible gracias al impulso que han dado de forma conjunta Crash Music, Fundación La Caixa y Fundación Music For All. Desde la Diputación de Almería nos sentimos orgullosos porque uno de los objetivos es igualar oportunidades entre todos los almerienses”.

Por su parte, la directora comercial de CaixaBank en Almería, Málaga y Córdoba, Carmen González Novo, ha asegurado que “las medidas inclusivas de Cooltural Fest hacen que la frase de que la música es un lenguaje universal más real que nunca, al hacerla accesible. Y trabajaremos para que sea algo que deje de ser una excepción sino que sea la norma”, felicitando también a todo el voluntariado de Fundación “la Caixa” por su compromiso durante todo el año.

Diego Ferrón, socio director de Crash Music, ha apuntado que “volveremos a acercarnos a la asistencia de más de 150 personas con discapacidad al festival y estamos orgullosos de cada año se sigan dando avances en esta materia, sin olvidar la contratación de más de 50 personas a través de la Fundación Music For All que, a su vez, ya trabaja en más de 40 festivales de toda España, ofreciendo que personas con distintas capacidades vivan una experiencia de disfrute de un festival con garantías de seguridad y autonomía”.

Ferrón ha agradecido el respaldo empresarial ya que “estas iniciativas cuentan con el respaldo de Fundación LaCaixa, patrocinador de accesibilidad del festival, cuya colaboración permite seguir impulsando medidas que favorecen la participación plena de todas las personas”.

Como novedad, esta edición contará con la presencia de seis influencers y creadores de contenido con discapacidad, que cubrirán el festival y compartirán su experiencia con sus comunidades, contribuyendo a visibilizar la importancia de unos eventos culturales más accesibles e inclusivos. A ellos se suma la participación de Laura Diepstraten, que actuará el sábado dentro de la programación artística del festival.

Otro de los hitos más destacados será la realización de diez conciertos signados gracias al apoyo de Reale Foundation. Esta programación incluirá un concierto durante la fiesta de bienvenida y tres conciertos diarios durante las jornadas del viernes, sábado y domingo, facilitando el acceso a la experiencia musical para las personas sordas usuarias de lengua de signos.

Entre los servicios disponibles se encuentran recursos ya implantados que siguen siendo los más demandados por el público como baños accesibles, cascos antirruido, códigos navilens, espacios sensorialmente amable, intérpretes de lengua de signos, subtitulado, tótems e itinerarios accesibles, material de préstamos, personal de apoyo, mochilas vibratorias, señalética accesible, plataforma reservada, punto de atención ‘Music For All’ y así hasta más de sesenta.

El compromiso con la inclusión va más allá de la experiencia del público. En la pasada edición, el festival contrató a más de 50 personas con discapacidad en diferentes áreas operativas, incluyendo barras, limpieza, camerinos, montaje, accesos y otros servicios esenciales para el desarrollo del evento.

Con estas acciones, el festival reafirma su voluntad de convertirse en un referente en materia de accesibilidad e inclusión dentro del sector cultural, trabajando para que la música en directo sea una experiencia compartida, diversa y sin barreras. Consolidando una apuesta que año tras año busca garantizar que la música y la cultura sean espacios abiertos para todas las personas.

Un festival lleno de variedad

En la parte artística del festival hay que recordar que la venta de entradas por día ya está activa y se puede adquirir, como los abonos y los distintos servicios disponibles, a través de la página web oficial https://coolturalfest.com/.

Tras una pequeña presentación a medios y reducida a los ‘coolters’ que obtengan su invitación llegado el momento el miércoles, 19 de agosto, con Angie Sánchez, y la fiesta de bienvenida –de entrada libre- el 20 en el Cable Inglés, las jornadas de abono se iniciarán en el Recinto de Conciertos el viernes, 21 de agosto.

El viernes se concentran varios de los grupos más cercanos al indie rock y las miradas más alternativas como las de Bala, Depresión Sonora, La M.O.D.A., León Benavente o Lori Meyers, pero también las más luminosas y divertidas de Hey Kid, La Plazuela o Rusowsky.

El sábado, 22 de agosto, se caracteriza por ser una propuesta abierta a todo tipo de edades y gustos, con las figuras generacionales de Ana Torroja y Hombres G, la diversión de La Pegatina o Rigoberta Bandini, el rock de Sexy Zebras, Sidecars o Ultraligera o los internacionales Kakkmaddafakka.

El Recinto de Conciertos vivirá su última jornada de Cooltural Fest el domingo, día 23, con nombres muy especiales para Almería como son David Bisbal, Vera GRV o Nixon. Los almerienses compartirán día con otros nombres destacados como Ginebras, Marlena, el regreso de Melón Diesel o el rock de Sarria.

La fiesta de clausura, el día 29, contará con Bloco Suca, Éxtasis, Las Dianas, Los Punsetes, los almerienses Profesor Popsnuggle, Sao y Victorias.

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