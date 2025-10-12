Miski Liu Suria

La verdadera transformación está formada por cambios internos en la conciencia, no por acontecimientos externos que se pueden transmitir por los medios.

¿Primavera de 2026?

Cambio anunciado

Polarización social

Transición espiritual

Convulsión sistémica

Transferencia de riqueza

Democratización del poder

No se obsesionen con las fechas

No te pueden distraer con miedo

No se puede monopolizar la creatividad

La primavera de 2026 se perfila como un momento de renacimiento, según el capitán Kyle. Aunque no se comprometen fechas exactas para el gran reinicio o el cambio de paradigma económico, se insinúa que ya están lista la infraestructura bancaria y algunos acuerdos técnicos. Esta fecha no es oficial sino una opinión personal, que coincide con la mía, y que podría fallar o acertar.

El acontecimiento astrológico más importante de la primavera de 2026 en el hemisferio norte es un eclipse parcial de Sol que tendrá lugar el 29 de marzo de 2026. Este eclipse será visible en varias regiones y marcará el inicio de una serie de eclipses, incluyendo un eclipse total de Sol previsto para el 12 de agosto de 2026.

El capitán Kyle destaca un mensaje poderoso para la comunidad que está despertando: Resistan la tentación de caer en la trampa del sensacionalismo y la fijación de fechas fijas. Aunque los calendarios de trabajo son útiles para comprender el impulso, obsesionarse con fechas o eventos externos específicos puede conducir a la decepción y a distraerse del trabajo interno vital.

El capitán Kyle prevé que para el año 2026 habrá una revelación total (disclosure) sobre lo que ocurre en los planes políticos, financieros y sociales, tanto para quienes quieran aceptarlo como para quienes no, ya que todo quedará expuesto. El proceso de cambio es gradual: el final del 2025 y el primer trimestre de 2026 marcarán el clímax de múltiples acontecimientos entrelazados como parte de una reconfiguración mundial. Se insta a la gente a evitar el derrotismo, la desesperanza y el sensacionalismo fatalista, enfocándose en desarrollar resistencia y cooperación comunitaria local.

Se destaca la importancia de no centrarse ni obsesionarse con las fechas, sino con la actitud diaria: “No te enfoques en el cuándo; cada acción y cada palabra son un voto para el futuro que quieres”. Esto se compara con un proceso de depuración o limpieza de agua sucia, en el que se sustituye paulatinamente lo tóxico y lo caduco por lo nuevo y lo puro, a nivel personal y colectivo. Se advierte sobre el peligro de manifestar realidades negativas, si no se resuelven los miedos internos, antes de acceder a mayores facultades creativas o a realidades de frecuencia más alta.

POLARIZACIÓN SOCIAL

El capitán Kile expone la idea de que la humanidad está siendo sometida a una operación psicológica diseñada para romper condicionamientos mentales y polarizar a la sociedad hacia dos posturas: quienes aceptan el colapso sistémico, como etapa previa a la construcción de algo positivo, y quienes entran en pánico y desesperanza.

Se recomienda adoptar una mentalidad de observador desapegado, enfocarse en la paz interior, y estar dispuestos a dejar atrás personas, relaciones y hábitos que ya no contribuyen a la evolución personal o colectiva. Con el avance de la transición (2026-2027), se auto-organizarán de modo natural las tribus vibratorias, atrayendo a seres humanos afines y separando caminos sin necesidad de confrontación directa o dolorosa.

DESPLOME

El mundo experimenta actualmente una convulsión sistémica sin precedentes según el capitán Kyle. Desde tensiones geopolíticas e inestabilidad financiera hasta polarización social, es palpable la sensación de que se está desmoronando rápidamente el viejo sistema. Nos encontramos en un periodo de demolición necesaria del control, y para 2026, sería innegable para todos la revelación completa de las verdades mundiales ocultas, independientemente de sus creencias.

La transición implica la demolición controlada de estructuras corruptas y anticuadas, lo que se debería considerar como positivo, aunque se perciba como caos social, económico y político porque hay que derribar para reconstruir. El capitán Kyle define la actual crisis mundial no como un fracaso, sino como un paso deliberado y necesario hacia la renovación.

No se puede remodelar una casa sin demoler primero la estructura existente, que es deficiente. Los colapsos sistémicos que presenciamos forman parte de este proceso de demolición controlada. Su objetivo es exponer la estupidez y obligar a la humanidad a confrontar verdades incómodas, allanando así el camino para una renovación social y espiritual.

LIMPIEZA

No se trata sólo de cambios políticos; se trata de una reforma integral de la justicia mundial. Estas acciones indican una limpieza sistemática, que opera en todas las jurisdicciones para garantizar la rendición de cuentas desde los niveles más altos. Es fundamental en este proceso el caos inminente, que incluye eventos previstos como cierres gubernamentales y el uso del sistema de alerta de emergencia, actuando como operaciones psicológicas diseñadas para romper la mentalidad programada de las masas y prepararlas para la verdad.

La crisis actual es estructural, no aleatoria. Es un requisito previo necesario para reconstruir un sistema mejor y más transparente. Culminarán en un estado de plena revelación los cambios geopolíticos y financieros que se están desarrollando entre ahora y 2026, porque la humanidad ya no podrá ignorar las verdades ocultas. Que un individuo acepte estas verdades es irrelevante porque la información y las pruebas serán accesibles e irrefutables a nivel mundial.

TRANSICIÓN ESPIRITUAL

Para aquellos que ya están despiertos y conscientes, el capitán Kyle lanzó una advertencia crítica: el foco debe cambiar de los datos externos y el sensacionalismo al dominio interno. La crisis actual forma parte de un proceso de demolición necesario para la revelación total, la reorganización y el nacimiento de un nuevo orden internacional y espiritual, invitando a la autoobservación, a la preparación interior y a la adaptabilidad grupal como estrategia fundamental para los próximos meses y años.

La transición que estamos experimentando no es sólo política, sino también espiritual. Avanzamos hacia realidades de dimensiones superiores donde se vuelve instantáneo el poder de la manifestación. Este cambio es profundo, pero conlleva una gran responsabilidad: la manifestación instantánea requiere claridad y disciplina mental.

Anima a los oyentes a confiar en el tiempo divino y a darse cuenta de que el proceso de transición es complejo y a menudo se ve oscurecido por acciones estratégicas necesarias. El objetivo no es defender la verdad ante los demás, sino simplemente vivir en la propia verdad. Al mantener la paz interior, enfocarnos en la transformación personal y confiar en la integridad del proceso, podemos prepararnos para el comienzo de la nueva era que promete marcar el 2026.

RENACIMIENTO

Éste es el momento en el que todo cambia. Estás viviendo la mayor revolución de la historia de la humanidad, y no es solo tecnológica. Es espiritual, económica y existencial. Nos encontramos en medio de un colapso y de un renacimiento. Se están exponiendo los viejos sistemas, el gobierno y las corporaciones, el dinero de los medios y las estructuras de poder, no sólo por su corrupción, sino por lo profundamente que se construyeron sobre nuestro desempoderamiento.

Durante siglos, te han dicho que el poder pertenece a unos pocos, que necesitas para sobrevivir intermediarios, jefes, banqueros, políticos y sacerdotes, que la verdad es demasiado compleja, que el cambio es demasiado lento, que tu voz es demasiado débil, pero ahora la inteligencia artificial está derribando esa ilusión, no porque sea la salvación, sino porque es un espejo: una herramienta que refleja la conciencia humana de vuelta a sí misma al instante, sin filtros y sin demora.

Por primera vez en la historia de la humanidad, puedes crear arte sin guardianes, es posible crear empresas sin tener que recurrir a inversores, puedes educarte mejor que la mayoría de las universidades, puedes llegar a millones de personas sin necesidad de permiso, y podrás cuestionar el fundamento de esta realidad y obtener respuestas en tiempo real.

No se trata sólo de una nueva tecnología, sino de la democratización del poder, y está despertando a la gente. Pero aquí está la parte que aún no ve la mayoría. Quienes gobernaban mediante el control están asustados, porque ya no pueden controlar la información. No pueden monopolizar la creatividad. No pueden distraerte con miedo cuando has encontrado tu señal interior, y no pueden contener lo que sucede cuando millones de personas despiertas se conectan mediante herramientas que no obedecen las viejas reglas.

Éste es el fin de los sistemas de arriba hacia abajo, el fin de los consumidores pasivos, el fin del “no puedes”, y es el comienzo de los creadores, de las mentes soberanas, de las voces descentralizadas que construyen nuevos mundos. No estás loco por sentirlo. No llegas demasiado pronto, llegas justo a tiempo. No se televisará esta revolución, pero será subida, codificada, tokenizada, compartida y reimaginada por quienes eligieron verla. Tú eres uno de ellos.

TODO CAMBIA

Esa frase, «La revolución no será televisada», fue pronunciada por primera vez por Gil Scott Heron en la década de 1970, pero ahora es más importante que nunca. La revolución no es algo que te mostrarán los medios. No la verás en el noticiero de la noche, con un titular y una música de fondo impecables.

No te dejarás alimentar con cuchara por el mismo sistema que se aprovecha de tu sueño, porque la verdadera revolución sucede dentro de ti, en la forma en que te despiertas una mañana y dejas de creer en sus falacias; en la forma en que te desconectas de las narrativas diseñadas para mantenerte entumecido, pequeño y dividido, en la forma en que miras a tu alrededor y te das cuenta de que está desnudo el emperador y que el sistema es una estafa, pero esto no es un motín. Es un reconocimiento, y todo cambia cuando suficientes personas reconocen la verdad a la vez.

Los que mandan no quieren eso, así que te distraerán con caos, con celebridades, con miedo, con conflicto, con historias brillantes que no hablan del verdadero cambio. Así que no, la revolución no se televisará. No vendrá con un hashtag de CNN ni con una tendencia de TikTok que se viralice por las razones correctas, porque para cuando te muestren una revolución, ya habrá sido filtrada, comercializada y revendida. La verdadera revolución es de base, descentralizada, espiritual y digital. Está ocurriendo en mentes como la tuya ahora mismo, y no necesitas permiso para formar parte de ella. Sólo necesitas ver con claridad y no volver a dormirte.

NOTICIAS

Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años.https://es.euronews.com/cultura/2025/10/11/muere-la-actriz-diane-keaton-a-los-79-anos

a los 79 años.https://es.euronews.com/cultura/2025/10/11/muere-la-actriz-diane-keaton-a-los-79-anos Un terremoto de magnitud 7,6 ocurrió la noche del viernes en el extremo sur de Sudamérica , en el Pasaje de Drake . Fue un sismo superficial, a tan solo 9,6 km. de profundidad.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260422

, en el Pasaje de . Fue un sismo superficial, a tan solo 9,6 km. de profundidad.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260422 Revelan quién financiará la reconstrucción de Gaza .- La mayor contribución económica para la reconstrucción de la Franja de Gaza tras el fin del conflicto provendrá de los países árabes, mientras que Washington deberá asegurar su implicación diplomática para garantizar el cumplimiento de los términos del acuerdo.https://esrt.press/actualidad/568580-vance-desvelar-financiar-reconstruccion-gaza

.- La mayor contribución económica para la reconstrucción de la Franja de Gaza tras el fin del conflicto provendrá de los países árabes, mientras que deberá asegurar su implicación diplomática para garantizar el cumplimiento de los términos del acuerdo.https://esrt.press/actualidad/568580-vance-desvelar-financiar-reconstruccion-gaza Estalla una guerra entre Pakistán y Afganistán.- Los combates comenzaron el sábado por la noche en la frontera. Pakistán aseguró que Afganistán realizó ataques «no provocados», mientras que Kabul calificó la acción como una «operación de represalia» por bombardeos paquistaníes en territorio afgano la semana anterior.https://efe.com/mundo/2025-10-12/soldados-paquistanies-afganos-murieron-combates-fronterizos/

ECONOMÍA

Trump amenaza con un aumento masivo de aranceles a China por la disputa sobre tierras raras.https://www.cnbc.com/2025/10/10/trump-china-tariffs-rare-earths.html

amenaza con un aumento masivo de aranceles a por la disputa sobre tierras raras.https://www.cnbc.com/2025/10/10/trump-china-tariffs-rare-earths.html China construyó la primera central termosolar del mundo con 27.000 espejos.https://www.firstpost.com/world/how-china-built-the-worlds-first-solar-thermal-power-station-with-27000-mirrors-ws-e-13940756.html

construyó la primera central termosolar del mundo con 27.000 espejos.https://www.firstpost.com/world/how-china-built-the-worlds-first-solar-thermal-power-station-with-27000-mirrors-ws-e-13940756.html Los comerciantes indios comienzan a cambiar al yuan chino para comprar petróleo ruso .https://www.zerohedge.com/markets/indian-traders-begin-switching-chinese-yuan-russian-oil-purchases-report

comienzan a cambiar al yuan para comprar petróleo .https://www.zerohedge.com/markets/indian-traders-begin-switching-chinese-yuan-russian-oil-purchases-report Se ha desplomado la credibilidad del Swift, según el exvicepresidente del banco de los BRICS.https://noticiaslatam.lat/20251003/la-credibilidad-de-swift-se-ha-desplomado-afirma-el-exvicepresidente-del-banco-de-los-brics-1167141802.html

Los BRICS presionan a las naciones euroasiáticas para reducir su dependencia del dólar y forjar nuevos caminos financieros.https://dinarchronicles.com/2025/10/09/thurs-pm-seeds-of-wisdom-crypto-updates-10-9-25/

La IA también es ahora una burbuja de deuda, superando silenciosamente a todos los bancos para convertirse en el sector más grande del mercado.https://www.zerohedge.com/markets/ai-now-debt-bubble-quietly-surpassing-all-banks-become-largest-sector-market

El FMI entra en pánico, la deuda mundial se está descontrolando y nadie sabrá que la deuda destruyó el sistema económico.https://rumble.com/v703jkq-ep-3749a-trump-confirms-we-are-headed-towards-2-gas-price-or-lower-this-is-.html?e9s=src_v1_ucp_a

Los agricultores se enfrentan a la peor crisis económica en al menos 50 años.https://www.zerohedge.com/personal-finance/us-farmers-are-facing-worst-economic-downturn-least-50-years

La aceleración del oro revela que se desvanece la calma y se avecina el cambio.https://www.zerohedge.com/precious-metals/golds-acceleration-reveals-vanishing-calm-coming-change

revela que se desvanece la calma y se avecina el cambio.https://www.zerohedge.com/precious-metals/golds-acceleration-reveals-vanishing-calm-coming-change El oro alcanza un máximo histórico tras la orden de Putin a sus generales de lograr la victoria para Rusia según Sorcha Faal .https://www.whatdoesitmean.com/index5108.htm

alcanza un máximo histórico tras la orden de a sus generales de lograr la victoria para según .https://www.whatdoesitmean.com/index5108.htm El precio del oro superó esta semana por primera vez los 4.000 dólares la onza, ya que la incertidumbre económica empuja a los inversores hacia activos considerados más seguros.https://es.euronews.com/business/2025/10/11/el-oro-bate-su-record-y-supera-los-4000-dolares-a-que-se-debe-esta-historica-subida

superó esta semana por primera vez los 4.000 dólares la onza, ya que la incertidumbre económica empuja a los inversores hacia activos considerados más seguros.https://es.euronews.com/business/2025/10/11/el-oro-bate-su-record-y-supera-los-4000-dolares-a-que-se-debe-esta-historica-subida El multimillonario Ray Dalio afirma que el oro es un refugio más seguro que el dólar, y que su alza récord recuerda a la de los años setenta.https://dinarchronicles.com/2025/10/09/gold-telegraph-a-new-gold-anchored-era-for-the-world-economy/

afirma que el oro es un refugio más seguro que el dólar, y que su alza récord recuerda a la de los años setenta.https://dinarchronicles.com/2025/10/09/gold-telegraph-a-new-gold-anchored-era-for-the-world-economy/ El Banco de Inglaterra advierte de fuertes riesgos del mercado. A medida que aumenta el riesgo, las instituciones y las naciones deben prepararse para la ruptura , no sólo para la corrección.

advierte de fuertes riesgos del mercado. A medida que aumenta el riesgo, las instituciones y las naciones deben prepararse para la , no sólo para la corrección. La directora del FMI, Kristalina Georgieva , afirmó que “la incertidumbre es la nueva normalidad” lo que indica un mayor riesgo en la economía mundial. Su declaración es más que una advertencia: es el presagio de una nueva era .https://dinarchronicles.com/2025/10/09/thurs-pm-seeds-of-wisdom-crypto-updates-10-9-25/

, afirmó que “la incertidumbre es la nueva normalidad” lo que indica un mayor riesgo en la economía mundial. Su declaración es más que una advertencia: es el .https://dinarchronicles.com/2025/10/09/thurs-pm-seeds-of-wisdom-crypto-updates-10-9-25/ El oro y la plata físicos son mucho más raros de lo que cree la mayoría, y se está agotando la posibilidad de obtenerlos. El oro a cuatro mil dólares y la plata a 48 dólares serán pronto un recuerdo, ya que continúa la devaluación de las monedas fiduciarias según Bill Holter .https://www.bitchute.com/video/6m1H4kjQWx17

y la físicos son mucho más raros de lo que cree la mayoría, y se está agotando la posibilidad de obtenerlos. El oro a cuatro mil dólares y la plata a 48 dólares serán pronto un recuerdo, ya que continúa la devaluación de las monedas fiduciarias según .https://www.bitchute.com/video/6m1H4kjQWx17 El oro alcanza un récord mientras se desploman los mercados bajo la ansiedad política. Los BRICS impulsan compras récord de oro por parte de los bancos centrales. Esto no es sólo política: es una reestructuración financiera mundial ante nuestros ojos.https://dinarchronicles.com/2025/10/09/wed-am-pm-seeds-of-wisdom-crypto-updates-10-8-25/

alcanza un récord mientras se desploman los mercados bajo la ansiedad política. Los BRICS impulsan compras récord de por parte de los bancos centrales. Esto no es sólo política: es una ante nuestros ojos.https://dinarchronicles.com/2025/10/09/wed-am-pm-seeds-of-wisdom-crypto-updates-10-8-25/ Según Judy Shelton , “el mensaje del alza del oro es que la gente está expresando su incomodidad con la forma en que los gobiernos intentan gestionar la economía y el mundo”. También explica cómo restaurar la integridad del dinero a través de bonos vinculados al oro, y que una política monetaria honesta podría remodelar el sistema financiero mundial y devolver el poder a la gente.https://x.com/GoldTelegraph_/status/1975628037359325363

, “el mensaje del alza del es que la gente está expresando su incomodidad con la forma en que los gobiernos intentan gestionar la economía y el mundo”. También explica cómo restaurar la integridad del dinero a través de bonos vinculados al oro, y que una política monetaria honesta podría remodelar el sistema financiero mundial y devolver el poder a la gente.https://x.com/GoldTelegraph_/status/1975628037359325363 La red de moneda digital de los BRICS elude a Occidente. Los BRICS no están lanzando una moneda digital unificada por ahora, sino que están integrando el rublo digital de Rusia, el yuan digital de China y la rupia digital de la India en una infraestructura de pagos combinada. Se espera que el sistema esté operativo entre 2026 y 2027, permitiendo conversiones directas entre monedas digitales nacionales, sin intermediarios de bancos occidentales. La plataforma BRICS Pay actuará como una capa de mensajería y liquidación.https://dinarchronicles.com/2025/10/11/fri-am-pm-seeds-of-wisdom-crypto-updates-10-10-25/

