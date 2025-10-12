Más de 800 espectadores disfrutaron de una de las bandas más influyentes de los 60 en España, con temas como ‘Lola’, ‘Sorbito de champagne’, ‘Tú me dijiste adiós’ o ‘Flamenco’ 

La música de Los Brincos burbujea en la memoria colectiva de los almerienses, con el concierto 60º aniversario en el Auditorio

La memoria musical colectiva se unió anoche en el concierto de Los Brincos. Más de 800 almerienses disfrutaron con los himnos de una banda legendaria, en gira por su 60º aniversario. Ya no había ningún miembro fundador sobre el escenario, pero sí su espíritu, recordándose con emoción especialmente a Miguel Morales, histórico componente del grupo fallecido el pasado 19 de septiembre. Desde los primeros acordes, el público respondió con entusiasmo, coreando cada canción como si el tiempo se hubiese detenido en aquella España que descubría el pop a ritmo de guitarras eléctricas y melodías brillantes.

La música de Los Brincos mantiene intacta su frescura. Su sonido, heredero de las armonías vocales de The Beatles y The Byrds, mezclaba la energía juvenil del rock británico con la identidad mediterránea de las guitarras españolas y los coros luminosos. Aquella fórmula, pionera en los años sesenta, se convirtió en la banda sonora de una generación que descubría la modernidad a través de canciones que hablaban de amores, desencuentros y libertad. Y esa esencia se respiró una vez más en el Auditorio Maestro Padilla.

Los Brincos interpretaron himnos de todas las épocas del grupo: ‘Flamenco’, con su aire melancólico y su percusión hipnótica; ‘Tú me dijiste adiós’, en la que la nostalgia se volvió pura emoción colectiva; o ‘Borracho’, con un ritmo desenfadado. Tampoco faltaron ‘Nadie te quiere ya’, con su tono más sombrío y elegante, ‘A mí con esas’, ‘Flamenco’ y la imprescindible ‘Lola’, coreada por todos, entre otras muchas.

Los miembros actuales de la formación -herederos directos del legado original-recordaron con cariño a Miguel Morales, que se unió a Los Brincos en 1968 y fue una pieza esencial en la segunda etapa del grupo. Hermano de Antonio Morales ‘Junior’ y de Ricky, Miguel aportó una sensibilidad especial, un toque melódico que marcó muchas de las composiciones posteriores. Dentro de la banda destacó anoche la presencia de Félix Arribas, mítico batería de Los Pequenikes, también un referente musical de los años sesenta.

El concierto forma parte de la amplia y completa programación del ‘Otoño Cultural’ puesta en marcha por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y cuenta con la producción de Crash Music.

Con su Gira 60 Aniversario, Los Brincos reafirman su lugar como pioneros del pop hecho en España, esos ‘Beatles españoles’ que supieron cantar en nuestro idioma los sueños de modernidad de toda una época. En Almería dejaron claro que el tiempo pasa, pero las buenas canciones permanecen, brillando con la misma intensidad que aquel ‘Sorbito de champagne’ que anoche volvió a burbujear en la memoria de todos.