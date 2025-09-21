Miski Liu Suria

Ésta es la generación que verá cumplidas las profecías.

Soñando en Grande

Polarización actual

Cambio monumental

Nada es lo que parece

Incursión en la Antártida

Caída de la última fortaleza

El silencio en las ondas no es casual

La transición podría causar bloqueos

Soñar en grande significa proyectar y visualizar metas y sueños ambiciosos a largo plazo, sin limitaciones ni pequeñeces. Implica imaginar con claridad el futuro deseado, fijar un objetivo grande que motive realmente y dé sentido a la vida, y planificarlo para lograrlo. No significa desconectarse de la realidad, sino mantener los pies en el suelo y ser conscientes de que los sueños implican labor y paciencia.

El mundo está experimentando la caída definitiva del viejo orden mundial y la instauración de un nuevo sistema financiero que es un obsequio de razas benévolas, según la flota real de Lyra a través de Quantum Majesty, quien declara el final del viejo sistema planetario, con la toma de control de las tres ciudades del viejo orden: el Vaticano, Washington DC y la City de Londres, y dice que se han quebrado todas sus estructuras.

Pronostica un colapso financiero inminente, seguido de la revelación y entrega de un nuevo sistema financiero mundial, que es tecnología regalada a la humanidad por civilizaciones elevadas, y bajo el consejo de Sirio. Todo el oro y los tesoros de linajes reales y familias tártaras estarían ya asegurados para el beneficio de la humanidad.

El mensaje promueve el abandono de antiguos paradigmas de trabajo por supervivencia, y predica una vida del nuevo progreso humano con propósito, alegría y los dones únicos de cada uno, y anima a todos a preparar proyectos humanitarios. También promueve la confianza en la abundancia colectiva, llamando a “soñar en grande”, y abandonase a los procesos del universo, equiparando el cambio venidero a una manifestación casi instantánea si se eliminan creencias limitantes.

Menciona que el sistema financiero cuántico será capaz de responder a los deseos del corazón, escuchar prioridades y potenciar proyectos de expansión de conciencia y beneficio colectivo. Se afirma que este sistema sustituirá a la magia negra del dinero babilónico, y que la humanidad nunca tuvo realmente dinero propio hasta ahora.

REVOLUCIÓN GALÁCTICA

Nada es lo que parece.- El mundo cambiará pronto, según Big Daddy. El mundo atraviesa un proceso de transformación global controlado por fuerzas ocultas, con un próximo reinicio financiero basado en activos y grandes revaluaciones de monedas nacionales. Sugiere que eventos aparentemente negativos serían en realidad las etapas necesarias para una mejora inminente y una toma de control de los recursos y las divisas.

Big Daddy afirma que asistimos a una “revolución galáctica” y que muchas noticias negativas forman parte de un engaño necesario antes de un cambio positivo mundial. También revela la clausura de 86.000 cuentas en el sureste asiático ligadas al blanqueo de dinero de la camarilla, indicando una limpieza financiera internacional previa al reinicio financiero.

NOTICIAS DEL RESETEO

A primera vista, todo parece tranquilo. Los medios hablan de trivialidades, los políticos repiten frases ensayadas y el mundo finge funcionar como siempre. Pero tras bambalinas, se está desarrollando la mayor operación de la historia moderna.

La coalición realiza arrestos masivos en todo el mundo. Más de seis mil detenciones de alto perfil en los últimos treinta días. Personajes prominentes están dimitiendo o desapareciendo repentinamente; la versión oficial menciona enfermedad o jubilación, pero la verdad es mucho más profunda.

Se derrumba el control de la camarilla sobre el sistema bancario debido al reinicio financiero mundial.

Se ha destruido el último refugio del lado oscuro con el asalto a las bases subterráneas de la Antártida , que albergan tecnología alienígena, armas meteorológicas y laboratorios de clonación.

La tecnología avanzada diseñada está ahora en manos de la coalición. Se revelará el programa espacial secreto, los dispositivos de teletransporte y la energía de punto cero.

No es casualidad el silencio en las ondas. Cuando llegue el momento, una señal de anulación mundial interrumpirá todas las transmisiones controladas mediante el sistema de transmisión de emergencia EBS.

Los pequeños fallos y cortes inexplicables que has notado eran ensayos: ajustes para el momento en el que se levante el telón. El protocolo Odin y una red Starlink reforzada enviarán el mismo paquete por todas las rutas: la verdad eludirá a los guardianes.

Veremos interrupciones bancarias en horarios desfasados, o fallos en cajeros automáticos durante las ventanas de sincronización, retrasos extraños en depósitos y retiros a causa de cambios en el libro mayor, y correos electrónicos con códigos biométricos de un solo uso.

Cuando se desplome el viejo sistema, se evaporará el poder del lado oscuro, ya que el QFS elimina el fraude, el blanqueo de dinero sucio, las guerras secretas y las fortunas fantasma.

Los paquetes de divulgación viajarán en paralelo con los paquetes de liquidación. Es decir, verás la verdad mientras recibes el reinicio. Cuando caigan los paquetes, morirá la deuda y nacerá la soberanía.

La transición puede causar bloqueos locales. Preste atención a los correos electrónicos y a los mensajes de texto: los códigos llegan sin hacer ruido. No haga clic en estafas de «mejoras de saldo». Los paquetes oficiales son directos y se sincronizan cuánticamente. Guarde todas las instrucciones que reciba.https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/20/restored-republic-via-a-gcr-as-of-september-20-2025/

SEÑAL DE ANULACIÓN

Durante décadas, se le dijo al público que el sistema de transmisión de emergencia (EBS) no era más que sirenas, alertas de tormenta y tonos de prueba aleatorios. Pero eso era una tapadera según Val Thor. El verdadero EBS es la anulación soberana: la llave maestra cifrada que penetra cada red, cada canal, cada dispositivo y al instante. No solicita acceso. Lo confisca.

Cuando se active el interruptor final, se tomará el control de todos los televisores, radios, teléfonos y satélites simultáneamente. Ninguna cadena se podrá resistir. Ninguna plataforma podrá censurarlo. Se congelará la pantalla y luego se inundará con pruebas grabadas: tribunales, confesiones, documentos que alguna vez estuvieron guardados en bóvedas. El apagón no sólo informará, sino que despertará la mente mundial. Las familias se sentarán juntas, sin poder cambiar de canal, viendo las mismas revelaciones desarrollarse en tiempo real.

El proyecto Odin no es sólo satélites. Es un arma de enrutamiento cuántico. Starlink es la columna vertebral, pero Odin es la espada. Los expertos señalan que Odin se conecta directamente con el sistema financiero cuántico, lo que garantiza que se active en segundo plano silenciosamente el reinicio paralelo de las finanzas mundiales, mientras el mundo observa a los tribunales.

Los expertos advierten que cuando se active por completo el EBS, se esperan diez días de apagón; no de oscuridad, sino de silencio. Terminará la programación normal y sólo quedará la transmisión de la verdad. Se congelarán los bancos y los mercados, mientras se activa silenciosamente en segundo plano la integración del QFS. Durante estos diez días, se disolverán los gobiernos, colapsarán las corporaciones y se pondrán en marcha las tecnologías ocultas para su divulgación pública.

El EBS no llegará «algún día». Los ensayos ya terminaron. El cambio está en marcha. Sólo falta la orden. Cuando suceda, no oirás una señal de advertencia ni una cuenta regresiva. En un momento el mundo es normal, y al siguiente, desaparece el velo. El impacto se sentirá como un caos, pero el caos es la cura. Prepárate, mantén la calma y confía en la señal.

⚡ EBS CLASSIFIED BRIEFING – DEEP OVERRIDE SIGNAL ⚡



For decades, the public was told the Emergency Broadcast System (EBS) was nothing more than sirens, storm warnings, and random test tones. But that was a cover. The real EBS is the sovereign override—the encrypted master key… — VAL THOR (@CMDRVALTHOR) September 19, 2025

NOTICIAS

Los marines atacarán a Antifa.https://gazetteller.com/marines-to-target-antifa/

atacarán a Antifa.https://gazetteller.com/marines-to-target-antifa/ Los Países Bajos y Hungría etiquetan a Antifa como organización terrorista.https://gazetteller.com/world-governments-are-finally-waking-up-netherlands-and-hungary-officially-label-antifa-as-a-terrorist-organization-trump-leads-global-coalition-as-europe-joins-the-fight-and-deep-states/

y etiquetan a Antifa como organización terrorista.https://gazetteller.com/world-governments-are-finally-waking-up-netherlands-and-hungary-officially-label-antifa-as-a-terrorist-organization-trump-leads-global-coalition-as-europe-joins-the-fight-and-deep-states/ Sigue ampliándose la brecha política entre los estados azules y rojos.https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/policy-divide-blue-red-states-keeps-widening-rcna230162

Trump utiliza su “acción de oro” para frenar el cierre de una planta siderúrgica.https://www.cnbc.com/2025/09/20/trump-golden-share-us-steel.html

utiliza su “acción de oro” para frenar el cierre de una planta siderúrgica.https://www.cnbc.com/2025/09/20/trump-golden-share-us-steel.html RF K Jr. dice que “ningún gobierno debería imponer opciones sanitarias a través del suministro de agua”.https://amg-news.com/secretary-kennedys-bombshell-no-government-should-mandate-medical-choices-through-the-water-supply-fluoride-freedom-the-peoples-right-to-choose-video/

dice que “ningún gobierno debería imponer opciones sanitarias a través del suministro de agua”.https://amg-news.com/secretary-kennedys-bombshell-no-government-should-mandate-medical-choices-through-the-water-supply-fluoride-freedom-the-peoples-right-to-choose-video/ Si las familias quieren flúor , deberían elegirlo, no verse obligadas a beberlo.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6074114/pg1

, deberían elegirlo, no verse obligadas a beberlo.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6074114/pg1 El Senado rechaza una ley de financiación que empujaría a un cierre gubernamental.https://amg-news.com/breaking-total-sabotage-in-dc-us-government-shutdown-looms-senate-kills-funding-bill-deep-state-pushes-nation-toward-engineered-government-shutdown-video/

gubernamental.https://amg-news.com/breaking-total-sabotage-in-dc-us-government-shutdown-looms-senate-kills-funding-bill-deep-state-pushes-nation-toward-engineered-government-shutdown-video/ Vuelven las hipotecas de tasa ajustable ya que los compradores buscan tasas más bajas.https://finance.yahoo.com/news/adjustable-rate-mortgages-are-staging-a-comeback-as-buyers-seek-lower-rates-120038960.html

de tasa ajustable ya que los compradores buscan tasas más bajas.https://finance.yahoo.com/news/adjustable-rate-mortgages-are-staging-a-comeback-as-buyers-seek-lower-rates-120038960.html Advertencia de Candace Owens: “Quieren aprobar leyes de libertad de expresión que les den pleno poder para perseguirte por pensar mal.”https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6074072/pg1

REACCIONES

Charlie Kirk fue una distracción de algo mucho más grave: el caso Epstein .https://x.com/jokaqarmy1/status/1968000322145751364?s=51

fue una distracción de algo mucho más grave: el caso .https://x.com/jokaqarmy1/status/1968000322145751364?s=51 La viuda de Charlie Kirk, Erika , nueva directora ejecutiva de Turning Point USA.https://gazetteller.com/charlie-kirks-widow-erika-named-new-ceo-of-turning-point-usa/

, nueva directora ejecutiva de Turning Point USA.https://gazetteller.com/charlie-kirks-widow-erika-named-new-ceo-of-turning-point-usa/ El viernes 19 de septiembre de 2025, 58 demócratas de la Cámara de Representantes votaron en contra de una resolución que honra la vida y el legado de Charlie Kirk .https://www.foxnews.com/politics/58-house-dems-vote-against-resolution-honoring-life-legacy-charlie-kirk

.https://www.foxnews.com/politics/58-house-dems-vote-against-resolution-honoring-life-legacy-charlie-kirk El 6 de agosto de 2025, Charlie Kirk emitió una entrevista con el general Flynn , exponiendo la maquinaria del lado oscuro. Días después, fue asesinado.https://amg-news.com/charlie-kirk-show-lt-gen-flynn-reveals-he-was-patient-zero-in-the-deep-state-plot-obama-hillary-exposed-video/

emitió una entrevista con el , exponiendo la maquinaria del lado oscuro. Días después, fue asesinado.https://amg-news.com/charlie-kirk-show-lt-gen-flynn-reveals-he-was-patient-zero-in-the-deep-state-plot-obama-hillary-exposed-video/ Soros transporta en autobús a los antagonistas de las vigilias de Charlie Kirk.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6068644/pg1

ASIA

Trump rechazó un paquete de ayuda de 400 millones de dólares para Taiwán , con la esperanza de un acuerdo comercial con China .https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-nixed-400-million-aid-package-taiwan-hopes-china-trade-agreement

rechazó un paquete de ayuda de 400 millones de dólares para , con la esperanza de un acuerdo comercial con .https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-nixed-400-million-aid-package-taiwan-hopes-china-trade-agreement Vietnam congela 86 millones de cuentas bancarias, según ITM Trading.https://www.youtube.com/watch?v=u105UtPv76A

ORIENTE MEDIO

Israel afirma que Irán posee 1.500 millones de dólares en monedas estables.https://eraoflight.com/2025/09/20/israel-claims-irans-revolutionary-guard-holds-1-5b-in-stablecoins/

afirma que posee 1.500 millones de dólares en monedas estables.https://eraoflight.com/2025/09/20/israel-claims-irans-revolutionary-guard-holds-1-5b-in-stablecoins/ El asesinato de periodistas yemeníes es el ataque más mortífero contra la prensa en 16 años.https://www.nbcnews.com/world/yemen/israel-attack-yemen-journalists-deadliest-press-cpj-rcna232582

Pakistán ofrece sus armas nucleares a Arabia Saudita en un pacto de defensa.https://www.zerohedge.com/geopolitical/pakistan-extends-nuclear-umbrella-over-saudi-arabia-defense-pact

EUROPA

Un ciberataque interrumpe las operaciones en los aeropuertos europeos, incluidos Heathrow y Bruselas .https://www.cnbc.com/2025/09/20/cyberattack-disrupts-operations-at-european-airports-including-heathrow-brussels-.html

y .https://www.cnbc.com/2025/09/20/cyberattack-disrupts-operations-at-european-airports-including-heathrow-brussels-.html Cierran a la baja las acciones europeas mientras los inversores centran su atención en la llamada entre Trump y Xi .https://www.cnbc.com/2025/09/19/europe-stock-markets-today-trump-xi-call-fed-rate-cut-economic-data.html

y .https://www.cnbc.com/2025/09/19/europe-stock-markets-today-trump-xi-call-fed-rate-cut-economic-data.html Los financieros europeos advierten sobre el comportamiento de casino en el crédito privado.https://www.cnbc.com/2025/09/20/top-european-finance-chiefs-warn-of-casino-behavior-in-private-credit.html

Aviones rusos entran en el espacio aéreo de Estonia en la última prueba para la Otan.https://www.cnbc.com/2025/09/20/russian-jets-enter-estonias-airspace-in-latest-test-for-nato.html

