Los parados de Antas se beneficiarán del Plan de Fomento del Empleo Agrario como los del resto de Andalucía

El Pleno del Ayuntamiento de Antas ha aprobado por unanimidad este miércoles, 17 de septiembre, adherirse al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), mediante el que el Gobierno de España subvenciona salarios y cotizaciones de trabajadores en situación de desempleo, preferentemente agrícolas, contratados por las corporaciones locales para ejecutar obras de interés general y social generadoras de empleo estable. Al mismo tiempo, ha facultado al alcalde para firmar un convenio delegando en la Diputación provincial de Almería la gestión y ejecución de los trabajos vinculados al PFEA.

Gracias a este Plan, Antas recibirá, como todos los Ayuntamientos adscritos, 42.000 euros en el presente ejercicio, destinados a la contratación de 3 personas en un proyecto aún por decidir entre varias alternativas, que debe presentar antes del próximo 29 de septiembre.

La sesión ha sido convocada de manera extraordinaria y urgente, celebrándose este miércoles, 17 de septiembre, a las 13:00 horas, porque el plazo para entregar los proyectos termina el próximo 29.

“Hemos puesto fin a una injusticia histórica que duraba cerca de 30 años -ha manifestado el alcalde, Pedro Ridao-. No ha sido fácil, sé que quienes me precedieron en el cargo intentaron que los parados de Antas tuvieran la misma oportunidad de acceder a este tipo de trabajos, como la tienen los desempleados de la inmensa mayoría de municipios de Almería y Andalucía, y no lo lograron. Nosotros llevamos años persiguiendo este objetivo y, con la ayuda del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y la diputada de Empleo Agrario, Matilde Díaz, lo hemos conseguido”.

“Además -agrega Ridao-, Antas se beneficiará incrementando su patrimonio gracias a inversiones procedentes de otra administración, en este caso del Gobierno de España, que proporcionarán nuevos servicios, generarán empleo estable, sostenible y de calidad, y mejorarán la vida de los vecinos de nuestro pueblo”.