Cantoria abre la convocatoria 2025 de ayudas para pintar y rehabilitar fachadas y consolida la transformación del casco urbano

El programa prioriza las viviendas dentro del perímetro de “carretillas” y el casco histórico; el plazo de solicitudes finaliza el jueves 23 de octubre de 2025

CANTORIA, 10 de octubre de 2025. El Ayuntamiento de Cantoria ha abierto la convocatoria 2025 de subvenciones para el pintado y la rehabilitación ornamental de fachadas, un programa que en los últimos años ha contribuido de forma decisiva a poner en valor el casco urbano y a reforzar la imagen identitaria del municipio. Las solicitudes podrán presentarse hasta el jueves 23 de octubre de 2025, fecha en la que se cumplirán los 10 días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En palabras de la alcaldesa de la localidad, Puri Sánchez Aránega: «Estas ayudas han logrado que los vecinos pongan en valor las fachadas de sus viviendas con tal esmero que hoy Cantoria es, sin duda, uno de los pueblos con mejor aspecto de toda la comarca del Almanzora. No se trata solo de pintar: se han hecho restauraciones con extraordinario gusto, respetando colores y formas tradicionales. Y, junto a las peatonalizaciones y el arreglo de calles adyacentes, Cantoria es hoy un lugar realmente bonito para pasearlo».

La convocatoria 2025 da continuidad a los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, especialmente en 2024, con un impacto visible en la calidad paisajística del centro urbano y en la preservación del patrimonio cotidiano. El Ayuntamiento subraya que el programa se enmarca en una estrategia integral de revitalización urbana, que incluye actuaciones de movilidad, mejora de viales y espacios públicos.

La línea, aprobada por la Junta de Gobierno Local cuenta con un presupuesto total de 75.000 euros y establece las siguientes cuantías:

• 7 €/m² para pintura de fachadas dentro del perímetro de tirada de carretillas.

• 5 €/m² para pintura de fachadas en casco histórico fuera de ese perímetro.

• Pintura de hierro en fachada: 150 € (menos de 50 m²) / 300 € (50 m² o más).

• Pintura de madera en fachada: 150 € (menos de 50 m²) / 300 € (50 m² o más).

Podrán ser beneficiarias las personas propietarias y comunidades de propietarios de inmuebles situados en el ámbito de actuación definido en las bases. Tendrán preferencia las viviendas ubicadas dentro del recinto de carretillas y, a continuación, las del casco histórico. No podrán obtener nueva ayuda los inmuebles que hayan recibido subvención por el mismo objeto en los últimos cinco años, hasta que queden cubiertas las solicitudes de los inmuebles afectados.

Cómo solicitar la ayuda

Las bases y el texto íntegro de la convocatoria pueden consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (referencia BDNS 860539). Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOP, hasta el 23 de octubre de 2025 inclusive.