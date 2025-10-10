Qué más tiene que pasar

María Belén Ruiz Lupión es secretaria de Igualdad del PSOE

María Belén Ruiz Lupión, secretaria de Igualdad

La sanidad pública fue durante mucho tiempo la joya de la corona dentro de los servicios públicos en Andalucía. Hoy, en cambio, estamos a la cola en los indicadores que presentan el resto de las comunidades autónomas de España, por mucho que el Partido Popular intente maquillar los datos. Faltan profesionales sanitarios en atención primaria y en los hospitales, las pruebas diagnósticas se retrasan de manera injustificable y las listas de espera no paran de crecer en un momento en el que Andalucía recibe más recursos que nunca por parte del Gobierno de España.

Para colmo, estamos asistiendo a uno de los problemas más graves que la sanidad pública ha sufrido en Andalucía en los últimos tiempos: las demoras en los resultados del programa de detección precoz de cáncer de mama y sus consecuencias para las mujeres. Hay más de 2.000 mujeres afectadas que viven con incertidumbre un diagnóstico que tendrían que haber conocido hace mucho tiempo.

Como dato relevante, Andalucía lidera para mal las listas de espera en el área de Ginecología y pruebas diagnósticas. Es la comunidad autónoma con más listas de espera en esa especialidad. Qué le hemos hecho las mujeres andaluzas al Gobierno de Moreno Bonilla para que se nos trate así.

Y no es lo único que funciona mal. Me pregunto qué pasa con el resto de programas de detección precoz de otras patologías, como Colon, Cérvix o Próstata. Cuántos pacientes crónicos no tienen un buen seguimiento, cuántos con procesos oncológicos se estarán ‘escapando’ y cuántos están pendientes de pruebas diagnósticas.

Con un sistema sanitario público colapsado, nuestra salud está en una situación muy vulnerable, a pesar de que los profesionales sanitarios se desviven todos los días por atendernos, muchos de ellos y de ellas con contratos precarios y salarios que no les hacen justicia. Y mientras ocurre todo esto, no hay ninguna barrera que impida al Partido Popular en la Junta desviar cada año centenares de millones de euros a las clínicas privadas.

¿Qué más tiene que pasar en la sanidad pública, en la sanidad de todos los andaluces y andaluzas, para que alguien dimita en el Gobierno de Moreno Bonilla, para que alguien asuma alguna responsabilidad?