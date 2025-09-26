Cantoria inaugura su primera pista de pádel cubierta 

La instalación ha sido ejecutada con planes provinciales dentro de uno de los espacios de ocio y deporte más singulares de la provincia.

Cantoria, 26 de septiembre de 2025.- El Ayuntamiento de Cantoria ha inaugurado esta semana la nueva pista de pádel cubierta ubicada en el Polideportivo Municipal Los Olivos. La instalación, dotada de césped artificial y techado, está abierta al uso de todas las personas del municipio desde esta misma semana, ofreciéndose como un espacio moderno y pensado para la práctica deportiva, independientemente de las condiciones climatológicas que se den en cada momento.

Con este nuevo espacio, ejecutado con los fondos de planes provinciales que corresponden a Cantoria, -la instalación ha tenido un coste total de 139.048,51€, de los cuales, el Ayuntamiento ha aportado 82.016,72€ y 57.031,79 €-, el equipo de gobierno que lidera la alcaldesa Puri Sánchez refuerza su apuesta por el complejo de Los Olivos, uno de los espacios de ocio y deporte más singulares de la provincia de Almería. Destaca por contar con instalaciones que son todo un showroom de materiales de alta gama producidos en las empresas de la comarca y que, rara vez, pueden verse en instalaciones públicas. Aúna sí, el proyecto ha sido impulsado con el objetivo de ampliar y optimizar aún más las instalaciones deportivas municipales, y por ello se ha ejecutado íntegramente en suelo del complejo afectando a una parcela de aproximadamente 341 metros cuadrados, de los cuales 200 metros cuadrados corresponden a la superficie de la pista.

“A nadie se le escapa que el pádel se ha convertido con el paso de los años en uno de los deportes que mayor afición viene sumando, y nuestra obligación es atender esa demanda. En este caso no solo se trataba de actualizar las pistas existentes, sino de optimizar el espacio, evitar lo que casi podemos denominar como la capacidad ociosa de las instalaciones, ya que aseguramos que podrán utilizarse un mayor número de horas al año”, explica la alcaldesa, Puri Sánchez.

La nueva pista de pádel cubierta permite la práctica deportiva durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas, y busca fomentar el ocio saludable, la convivencia social y la participación intergeneracional en actividades grupales. Se trata de una infraestructura especialmente orientada a las necesidades de jóvenes y familias, reforzando el compromiso municipal con la promoción del deporte y la mejora de la calidad de vida en Cantoria.