Obras en carretera N-340ª (De Aguadulce a AL-14)

GabinetedePrensa junio 3, 2026 0
Carreteras Firmes Almería

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que está prevista la realización de obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la carretera N-340a (De Aguadulce a AL-14) en el tramo comprendido entre los PP.KK. 434+000 y 436+700 (TTMM Enix y Almería), para lo cual se va a realizar el corte alterno de carriles en ambos sentidos de circulación.

Las actuaciones están previstas los días 4, 5, 8, 9, 10 y 11 de junio de 10:00 h. a 18:00 h. y el viernes hasta las 13:00 h.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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GabinetedePrensa junio 2, 2026 0

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