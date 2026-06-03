VOX exige al gobierno de Sánchez más medios materiales y humanos para la Guardia Civil en Roquetas de Mar ante el incremento de la delincuencia

El concejal, José Manuel Puente, asegura que “los vecinos viven una sensación continua de inseguridad” e indica algunas de las operaciones policiales que certifican el aumento de la criminalidad

Roquetas de Mar, 3 de junio de 2026.- El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha registrado una moción de cara al próximo Pleno en la que exige al Partido Popular a que se inste al Gobierno de España para dotar de “más medios materiales y humanos para la Guardia Civil en el municipio ante el incremento de la delincuencia que hemos experimentado en los últimos meses”.

El concejal de VOX, José Manuel Puente, ha explicado que “nuestra provincia también es víctima de las narcolanchas, ya que hace unas pocas semanas veíamos como una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera era embestida por estos criminales durante una persecución en Almería”. Lo que se suma a la “continua sensación de inseguridad que viven los vecinos de Roquetas de Mar”.

Desde la formación que preside Santiago Abascal han indicado que en Roquetas de Mar, solo en los últimos meses, “se ha detenido a un sospechoso de homicidio, tenencia ilícita de armas y falsedad durante la Operación Mango; se detuvieron a varios atracadores que empleaban un hacha y extrema violencia en sus robos; se desarticuló una red de narcos radicada e nuestro municipio durante la Operación Palmeras; y se desarticuló una red criminal que operaba con extrema violencia robando viviendas, secuestrando a los propietarios y ocasionándoles múltiples lesiones”.

“Todo esto ha pasado y está pasando aquí, en Roquetas de Mar, y es la Guardia Civil la que tiene que enfrentarse, cada vez con medios más exiguos, a esta ola criminal”, asegura Puente. Añadiendo a su vez que “aquí habría destinados, según las fuentes públicas, un total de 190 agentes, un número insuficiente para una población de casi 115.000 personas y que durante el verano se triplica”.

Pero no es solo eso, sino que, además, “durante el 2025 han llegado a la provincia más de 5.000 inmigrantes ilegales en pateras controladas por las mafias. Lo que se suma a la incautación, también en ese periodo, de más de 125.000 litros de gasolina destinados al petaqueo”.

Puente ha concluido recordando que “es la propia Asociación Unificada de Guardias Civiles quien hablaba de emergencia insostenible en el puesto principal de Roquetas de Mar, denunciando sobrecarga operativa, pérdida de efectivos en calle por custodia y la notable falta de medios”.

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