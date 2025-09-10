Cantoria se prepara para vivir la I Cantoria Bike Xperience, una nueva cita deportiva que ya suma 150 inscritos

El evento se celebrará el próximo día 20 y el plazo de inscripción sigue abierto hasta el 16

Cantoria, 10 de septiembre de 2025.- La localidad de Cantoria acogerá el próximo 20 de septiembre la primera edición de la Cantoria Bike Xperience, una prueba de bicicleta de montaña que nace con vocación de consolidarse como una cita de referencia en el calendario deportivo del Valle del Almanzora. El evento ha sido presentado este martes con la presencia de la alcaldesa del municipio, Puri Sánchez, que ha destacado el impacto que esta prueba puede tener tanto en el ámbito deportivo como en la proyección turística del municipio.

La prueba cuenta ya con 150 participantes inscritos, una cifra muy destacada teniendo en cuenta que se trata de la primera edición y que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 16 de septiembre. El recorrido consta de 40 kilómetros y acumula un desnivel de 1.000 metros, lo que garantiza una experiencia exigente y atractiva para los amantes del MTB.

La Cantoria Bike Xperience está organizada por el club Cantoria Bike con la colaboración del Ayuntamiento de Cantoria y un amplio tejido de empresas y entidades locales y comarcales, que han querido sumarse al impulso de esta iniciativa.

La alcaldesa ha subrayado durante la presentación el compromiso del Ayuntamiento con la promoción del deporte y el fomento de eventos que dinamicen la vida social y económica del municipio. “El alto número de inscripciones demuestra el interés que ha despertado esta prueba, que se suma a las muchas iniciativas que consolidan a Cantoria como un lugar abierto al deporte, la naturaleza y la convivencia”, ha señalado Sánchez.

El evento está abierto tanto a ciclistas federados como no federados y contará con todas las garantías de seguridad y servicios para los participantes. La salida arrancará controlada desde Cantoria a Almanzora por la vía verde, -aunque este tramo aún no es competición-, para iniciarse de forma oficial desde este último enclave.