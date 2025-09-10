Huércal-Overa vivirá una gran Preferia con uno de los mayores festivales remember del país “90’s & 2MIL”

Patricia López Rojas

El Ayuntamiento de Huércal-Overa se prepara para la celebración de la Feria del 15 al 21 de octubre, dentro de los actos previos destaca la Preferia el sábado 11 de octubre cuando la Caseta Municipal acogerá un acontecimiento único: 90’s & 2MIL, el festival que está arrasando en España y que convierte cada ciudad en la capital del remember.

Con una producción audiovisual espectacular junto con una puesta en escena pionera en los festivales de música nacionales y un cartel histórico, 90’s & 2MIL aterriza en Huércal-Overa para ofrecer una de las mayores experiencias musicales del momento.

El festival contará con la actuación estelar de Cabballero, que presentará en primicia en Almería su show más esperado. Junto a él, un line-up de lujo con nombres icónicos de la escena dance y eurodance como Bandido feat. Piropo, Kangaroo feat. Promises, Scanners, Esencial Dance, además de los mejores DJ’s nacionales del momento: Chumi DJ, Di Carlo, Vicente Ferrer, Batiste, DJ Rorro, Antonio Villa, Luis DJ, DJ Peska, DJ Mikel y DJ José Fedez.

Con esta iniciativa, el gobierno local apuesta por “atraer grandes artistas y diversificar la oferta de entretenimiento musical en la ciudad, en este caso que el público pueda disfrutar recordando la música de los 90 que sigue muy presente previo a la celebración de la Feria, una fecha sin duda esperada por los vecinos en la que además en esta ocasión contamos con un nuevo atractivo disfrutando de la música que ha marcado una gran época”, ha explicado el alcalde, Domingo Fernández.

Desde el Ayuntamiento animan a los vecinos del municipio y comarca a sumarse a este evento, a la vez que agradecen a VFV producciones su apuesta por Huércal-Overa con la realización de este evento.

Más que un concierto, 90’s & 2MIL es una experiencia inmersiva: más de 8 horas de música ininterrumpidas, pantallas gigantes, visuales sorprendentes, efectos especiales y un ambiente único que conecta a varias generaciones con los himnos que marcaron la historia de la música electrónica y pop-dance.

Las entradas ya están disponibles en la web oficial www.90s2mil.com, y se espera un lleno absoluto. El festival, que ya ha triunfado en regiones como Murcia, Jaén, Ciudad Real y más localidades, promete convertir Huércal-Overa en el epicentro de la música remember en Andalucía.

Sobre 90’s & 2MIL

90’s & 2MIL se ha consolidado como uno de los grandes festivales de música remember en España. No es solo un espectáculo, es una auténtica máquina del tiempo que transporta al público a la época dorada con una puesta en escena innovadora y una energía desbordante.