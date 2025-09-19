Carboneras adapta sus vías principales como ciclocalles para fomentar una movilidad y turismo sostenibles

El proyecto se desarrolla dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Mancomunidad de Municipios del Levante

Carboneras avanza hacia un modelo de movilidad más sostenible con la adaptación de ciclocalles en las vías principales del municipio, una actuación que permite a vecinos y visitantes recorrer en bicicleta el núcleo urbano con mayor seguridad, fomentando así los desplazamientos en este tipo de vehículos. El proyecto fue elaborado y solicitado por el Ayuntamiento dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que desarrolla la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, yfue adjudicado por esta entidad a la empresa Proseñal SLU con un presupuesto de 44.552,20 euros (IVA incluido).

Los trabajos, que comenzaron a principios de semana y se darán por concluidos este domingo, consisten en señalización vertical y horizontal para configurar un itinerario ciclista que enlaza el final del carril bici existente en el Paseo Marítimo con Avenida Faro Mesa Roldán, Ramblica del Pozo, Calle Carril, Avenida Almería y Avenida Garrucha para subir desde allí hasta el IES Juan Goytisolo.

La conexión se completa con un diseño en L que regresa por la calle El Lancón, acercando al Paseo Marítimo a quienes usen la bicicleta para volver a incorporarse a la Avenida Garrucha, lograndode esta manera un recorrido circular a través de ciclocalles claramente identificadas.

Además de la señalización vertical y horizontal, se han instalado siete puntos de aparcabicis con capacidad para 72 bicicletas en localizaciones estratégicas como el Parque Andaluz, el Paseo Marítimo o el Pabellón Municipal.

A saber

Se trata de una actuación de obligada ejecución en estos momentos, al ser parte de una subvención con plazos concretos a cumplir por la Mancomunidad de Municipios del Levante. Por esa razón, se ha tenido en cuenta el próximo inicio de las obras de transformación de las avenidas de Almería y Garrucha, en las que se ha optado por limitar la intervención a pictogramas de ciclocalle en el centro de las vías y a señalización vertical, para optimizar al máximo los recursos.

El proyecto responde a tres objetivos: mejorar la seguridad ciclista en el entorno urbano, fomentar el uso de la bicicleta entre vecinos y visitantes y consolidar a Carboneras, que también forma parte de la Ruta del Mediterráneo “EuroVelo 8”, como un destino turístico más accesible, atractivo y respetuoso con el medio ambiente.

Una vez finalizada la actuación, se tiene previsto poner en marcha una campaña de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre el uso de las ciclocalles tanto en redes sociales como a través de cartelería, además de con el desarrollo de acciones específicas destinadas a la población de la mano de la Policía Local de Carboneras.

La actuación está financiada con fondos NextGeneration EU de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.