El Ministerio de Agricultura eleva a 4,3 millones de euros las ayudas a los productores de frutos de cáscara afectados por la sequía en Almería

septiembre 19, 2025 10:33 pm
  • El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) publica hoy la nueva resolución de estas subvenciones extraordinarias, procedentes de la reserva agrícola de la UE, que beneficia en la provincia a 2.643 agricultores

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado una nueva resolución de concesión de ayudas extraordinarias por la sequía para los productores de frutos de cáscara, con la que eleva ya a 4.330.633 euros el pago de esta línea de apoyo a un total de 2.643 agricultores en Almería. En España estas ayudas se elevan a 19,2 millones -el 96 % del presupuesto total asignado- a un total de 16.423 productores.

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha destacado “el firme compromiso del Gobierno con el sector agrícola de la provincia que vuelve a apoyar a los agricultores que han sufrido las consecuencias de la sequía en Almería”. Martín ha explicado que “se trata de ayudas superiores a los 4 millones de euros para sufragar las pérdidas derivadas de la escasez de agua en los productores de frutos de cáscara, especialmente de la almendra en la zona Norte de la provincia”. “El Ministerio es consciente de la importancia de la agricultura y de nuevo tal y como ha realizado con las ayudas por la dana, colabora con los productores de frutos de cáscara para revertir las pérdidas por la sequía”, tal y como ha afirmado el subdelegado.

La nueva resolución contempla el pago a 34 titulares de explotaciones, 6 de Almería,  por un importe de 114.043 euros. Estas ayudas se enmarcan en el paquete de medidas excepcionales impulsada por el Gobierno para apoyar al sector agrario y los fondos provienen de la reserva agrícola de la Unión Europea (UE). La ayuda está destinada a productores de frutos de cáscara de secano en las provincias de Almería, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia y Tarragona, así como a productores de avellano en regadío en Tarragona, que han padecido la falta de agua el pasado año.

Los beneficiarios son titulares de explotaciones agrícolas que recibieron ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) en la campaña 2024 y cuentan con superficies de almendro, nogal, castaño, algarrobo, avellano, pistacho u otras combinaciones de frutos de cáscara en secano, así como avellano en regadío. Las ayudas cubren un máximo de 70 hectáreas por titular y no se conceden ayudas inferiores a 200 euros.La distribución por provincias de esta ayuda es la siguiente:

ProvinciaNº titulares de explotacionesImporteayuda(€)
Almería626.904
Castellón11.286
Murcia2581.610
Tarragona14.036
Valencia1207
Total34114.043

Número de titulares e importes concedidos hasta la fecha por provincias:

ProvinciaNº titulares de explotacionesImporteayuda(€)
Alicante1.026979.485
Almería2.6434.330.633
Castellón2.4271.947.039
Murcia4.3867.131.249
Tarragona3.1322.483.429
Valencia2.8092.316.031
Total16.42319.187.866

Nota: las ayudas se asignan a la provincia en la que el beneficiario tiene más superficie objeto de ayuda.

Para más información puede consultar la web del FEGA: Ayudas excepcionales afrutos de cáscara (sequía)

