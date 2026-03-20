El Ayuntamiento avanza en la regeneración del Casco Histórico con el reinicio de las demoliciones en las calles Hércules y Viña

La actuación permitirá despejar el entorno de la Alcazaba y continuar la transformación urbana de la antesala de La Hoya

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, junto a la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha asistido este viernes al reinicio de las obras de demolición de los últimos inmuebles expropiados en el entorno de las calles Hércules, Viña y Almanzor, una actuación clave para continuar avanzando en los proyectos urbanos de mejora del entorno de La Alcazaba y la revitalización del Casco Histórico de la ciudad.

Estas demoliciones, como parte del conjunto de edificaciones situadas en el ámbito urbanístico PEDEI-CEN-07 del PGOU de Almería, suponen la culminación de un complejo proceso de expropiación que permitirá despejar el frente de la Alcazaba y mejorar tanto la imagen como la funcionalidad urbana de este espacio estratégico. La intervención, sobre una superficie aproximada de algo más de 1.700 metros cuadrados, forma parte de la estrategia municipal orientada a la recuperación patrimonial y a la dinamización del Centro Histórico, poniendo en valor enclaves de especial relevancia como la Alcazaba y su entorno.

Los trabajos, iniciados en el día de hoy, se alargarán previsiblemente durante varias semanas, abordando la demolición progresiva del conjunto de inmuebles existentes, entre los que destaca el de inmueble de tres plantas y cubierta existente a la entrada de la calle Almanzor. Su eliminación permitirá despejar visualmente la imagen de la Alcazaba, reforzando su protagonismo paisajístico y mejorando la percepción urbana de este enclave. A las demoliciones seguirá el acondicionamiento de los espacios resultantes con vistas a su posterior urbanización.

El proyecto se enmarca dentro de una actuación más amplia que contempla la regeneración de la denominada “antesala de La Hoya”, una vez finalizada la recuperación del Parque de La Hoya. En este sentido, como así ha recordado la alcaldesa de Almería, “las demoliciones constituyen un paso previo imprescindible para el desarrollo de un nuevo espacio urbano que conecte, de manera integrada, este ámbito con el resto de la ciudad”.

Así, el Ayuntamiento retomará ahora el proyecto de regeneración urbana adjudicado a la empresa Kauh Arquitectura y Paisajismo, con un presupuesto de 103.500 euros y un plazo de ejecución de seis meses. El objetivo es diseñar y habilitar los espacios liberados para su uso público, favoreciendo la articulación del conjunto monumental de la Alcazaba y La Hoya con el tejido urbano circundante.

Esta actuación se suma a otras iniciativas ya impulsadas en el entorno, como la ampliación de la calle Pósito, su conexión con Almanzor, la construcción del nuevo edificio de la Gerencia, la remodelación de la calle Antonio Vico, los Jardines Mediterráneos de La Hoya, la intervención en calle Almanzor, el Mesón Gitano, la rehabilitación de las Casas Consistoriales, así como la urbanización de la Plaza Vieja y la mejora de otros espacios públicos del Casco Histórico.

Durante la visita, la alcaldesa ha subrayado que esta actuación “supone un nuevo paso en la recuperación del Casco Histórico, cerrando definitivamente un proceso largo pero necesario para avanzar en la regeneración de un entorno de gran valor patrimonial y paisajístico”. Asimismo, ha destacado el compromiso municipal con la transformación del Centro Histórico, como parte de la transformación global que vive Almería, “con una visión de ciudad moderna, abierta y respetuosa con su historia”.



Con este nuevo “hito”, el Ayuntamiento de Almería reafirma su apuesta por la revitalización del Casco Histórico como eje fundamental de desarrollo urbano, social y turístico de la ciudad