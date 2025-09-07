CARLOS TEJADA SE PROCLAMA SUBCAMPEÓN ANDALUZ DE TRAVESIAS EN ROQUETAS DE MAR

El nadador almeriense consigue el subcampeón andaluz, en el IV CTº Andaluz de travesías organizado por Fanddi en la prueba de la travesía de los Puertos de Roquetas de Mar.

Dentro de la prueba de la travesía de los Puertos de Roquetas de Mar , que se ha celebrado el cuarto Campeonato andaluz de travesías de Fanddi en formato Open, donde han acudido varios clubes de Andalucía .

El nadador almeriense acudió con su equipo Depoadap, a participar en una competición donde siempre ha estado presente desde su primera edición

Tejada llegaba al campeonato en un buen estado de forma, después de su participación durante todo el verano en varías travesías, la última de ellas la celebrada el pasado día 23 de agosto que lleva su nombre.

En esta ocasión participaron hasta 4 categorías de la categoría de nadadores con discapacidad intelectual y el nadador almeriense participó en la prueba reina de los 1500 metros de la clase S-14 absoluta.

Desde un primer momento tomó posiciones en la cabecera de la prueba y en la segunda vuelta que completaba la distancia de la competición seguía en un 7º lugar en la posición general.

Finalmente llegó a meta clasificándose en la séptima en la posición general, entrando en segunda posición y proclamándose por tanto subcampeón andaluz de la cuarto Campeonato Andaluz de Travesías organizado por Fanddi.

El nadador almeriense está muy contento, de los resultados obtenidos y prepará ya su participación en la travesía de Mojacar del circuito provincial de la Diputación Provincial de Almería, que será su última prueba este verano, antes de volver de nuevo a los entrenos en la piscina.