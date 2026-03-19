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Carmen María López presenta en Antas su ‘Oración de la lluvia’ galardonada con el premio Adonáis 2025

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marzo 19, 2026 12:34 pm

Javier Irigaray

‘Oración de la lluvia’ es el último poemario de Carmen María López, reconocido con el prestigioso premio Adonáis en su última edición. Será presentado por su autora este viernes en Antas, a las 20:00 en la Cafetería Leo, en un acto programado por la asociación cultural Argaria.

El jurado, formado por Carmelo Guillén Acosta, Aurora Luque, Julio Martínez Mesanza, Amalia Bautista, Enrique García-Máiquez y Eloy Sánchez Rosillo, ha destacado de ‘Oración de la lluvia’ “su emoción creciente que atraviesa el tiempo, las generaciones y las herencias literarias con un lirismo a la vez hondo y luminoso.

El libro se presenta como una plegaria desplegada en dos movimientos, lo divino y lo humano, que conforman un discurso poético desarrollado en torno a la dimensión simbólica de la lluvia convertida en hilo conductor de un itinerario vital concebido como homenaje a diversas figuras de la literatura y el arte, a la vez que dibuja una educación sentimental hondamente enraizada en la tradición.

En cuanto a la autora, Carmen María López es doctora en Teoría de la Literatura, materia que imparte como profesora titular en la Facultad de Filología de la UNED. Ha publicado ensayos y, como poeta, ‘Yo también anochezco’, galardonado con el premio Complutense de Literatura, y ‘La madre de nadie’, premio Espasa de Poesía. En 2024 fue finalista del premio de la Fundación Loewe.

GabinetedePrensa

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