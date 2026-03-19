En Dalías se vive ya la Semana Santa 2026

Francisco Lirola Martin

Dalías está preparada para vivir con intensidad y devoción la Semana Santa 2026, una de las celebraciones religiosas más esperadas del calendario del municipio, que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a sus tradiciones, procesiones y actos litúrgicos.

Las hermandades y cofradías del municipio han iniciado sus actos y cultos mientras ultiman ya los preparativos para unos días en los que la fe, la cultura y la tradición volverán a llenar las calles de Dalías.

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores ha iniciado ya su calendario de actos con la celebración de la tradicional Misa de Hermandad, seguida del solemne Besapiés a Nuestro Padre Jesús Nazareno. La jornada concluyó con la habitual Comida de Hermandad celebrada en el Casino, un encuentro de convivencia entre hermanos y devotos que refuerza los lazos de la corporación.

Dentro de su programación, el próximo viernes 27 tendrá lugar uno de los actos más significativos previos a la Semana Santa: el Vía Matris de la Virgen de los Dolores, que recorrerá las calles de Dalías en un ambiente de recogimiento y oración acompañado del grupo Euterpe. Tras la Santa Misa se celebrará también el tradicional Besamanos a la imagen mariana, y a continuación el Concierto Cuaresmal a cargo de la Asociación Músico-Cultural Daliense.

La hermandad culminará su participación en la Semana Santa con la procesión del Jueves Santo, en la que desfilarán sus titulares, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. Los hermanos vestirán la característica túnica de color morado que identifica a esta corporación. El cortejo procesional contará con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Cristo del Amor, que pondrá banda sonora a uno de los momentos más esperados de la semana.

Por su parte, la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad celebrará su Solemne Triduo los días 20, 21 y 22 de marzo, actos litúrgicos que servirán como preparación espiritual para los días centrales de la Semana Santa. El día 21, la cofrade Dolores Criado Ruiz será la encargada de realizar la XXVIII Exaltación a Ntra. Sra. de la Soledad, y el domingo 22, María José Montoya dará lectura al XXX Pregón de Viernes Santo de Dalías, y en el mismo acto, María Luisca Callejón recibirá la distinción de “Mantilla Mayor 2026” Esta cofradía, identificada por el color negro de sus túnicas, realizará su estación de penitencia el Viernes Santo. Durante la procesión, los pasos estarán acompañados por la Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de Gádor y la Asociación Musical San Luis de Albondón.

La programación de la Semana Santa de Dalías se completará con otros actos destacados. El Domingo de Ramos se celebrará la tradicional procesión de palmas y el recibimiento de Jesús en la ciudad, un momento especialmente emotivo en el que participan numerosos niños y niñas de Primera Comunión vestidos de hebreos.

El Miércoles Santo tendrá lugar el Vía Crucis por las calles del municipio, mientras que el Viernes Santo se celebrarán los Santos Oficios y la Adoración de la Cruz con la imagen del Santísimo Cristo de la Luz en la parroquia de Dalías, y también en este mismo día, en el núcleo de Celín, se llevará a cabo el tradicional Desenclavamiento de Cristo, de un antiguo crucifijo articulado de la parroquia de San Miguel.

La Semana Santa culminará el Domingo de Resurrección con la procesión del Cristo Resucitado, que partirá a las 13:00 horas acompañada de la Agrupación Musical la Paz Eterna, poniendo así el broche final a unos días de profunda tradición y fervor en Dalías.