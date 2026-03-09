El PSOE exige a la Junta que incluya en las ayudas a las explotaciones de Almería afectadas por el temporal

Lleva al Pleno reclamar la modificación “inmediata” del decreto autonómico ante la exclusión “injusta e incomprensible” de nuestra provincia

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, José Fernández Mañas, ha exigido al Gobierno de la Junta de Andalucía que incluya a la provincia de Almería en el decreto de ayudas aprobado para paliar los efectos del tren de borrascas que, en los últimos meses, ha causado graves daños en el campo almeriense.

Ha criticado que la exclusión de Almería de dicho decreto es “incomprensible e injusta”, más aún cuando el propio consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha cifrado en 2.000 hectáreas la superficie afectada. “No hablamos de números, hablamos de familias que viven del campo y de explotaciones que han visto cómo el viento y la lluvia se llevaban por delante meses de trabajo”, ha señalado.

Por ello, su grupo llevará al próximo Pleno una iniciativa para reclamar a la Junta la modificación inmediata del decreto de ayudas por las borrascas, de manera que incluya a nuestra provincia y que se realice de forma urgente una evaluación exhaustiva de los daños ocasionados en las explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia.

Las lluvias torrenciales y los fuertes vientos han provocado daños en infraestructuras agrícolas, cultivos, caminos rurales, explotaciones ganaderas y sistemas de riego, con mermas en la producción e incluso pérdidas totales de cosechas en municipios de todas las comarcas, del Poniente al Levante, pasando por el Almanzora.

El PSOE ha recordado que organizaciones agrarias como COAG, ASAJA y UPA han mostrado públicamente su rechazo a esta exclusión y han reclamado un trato justo, subrayando que los daños en Almería son iguales o incluso mayores que en otras provincias que sí han sido incluidas en el decreto autonómico.

Fernández Mañas ha realizado estas declaraciones desde un invernadero afectado por los temporales. “Estas borrascas no han dañado solo la estructura por el fuerte viento. El exceso de humedad por las lluvias ha provocado enfermedades como el mildiu o la botritis, y eso está suponiendo una merma muy importante en las cosechas”, ha explicado.

“Lo que le decimos al Partido Popular de Moreno Bonilla y al consejero Fernández-Pacheco es claro: incluyan de una vez a Almería en el decreto de ayudas de la Junta para paliar esta situación”, ha insistido. Y ha advertido de otra preocupación que comparten muchos agricultores: “No podemos permitir que los damnificados tarden más de un año en cobrar, como ya pasó con el granizo de la última DANA en El Ejido. El campo necesita respuestas rápidas y eficaces”.

“El campo almeriense es esfuerzo, innovación y trabajo diario. No puede servir solo para las fotos; cuando más apoyo necesita, no puede quedarse abandonado por la Junta de Andalucía”, ha defendido.

El PSOE ha subrayado que, frente a la exclusión de la Junta, el Gobierno de España sí ha incluido a Almería en el decreto de ayudas estatal, como ya ocurrió con episodios anteriores. “Lo importante es que las ayudas lleguen y lleguen a tiempo, sin dejar a nadie atrás”, han concluido.