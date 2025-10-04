Casi 1 600 millones de euros de fondos de la UE ayudarán a España a recuperarse de las devastadoras inundaciones en Valencia

La Comisión Europea ha propuesto al Parlamento Europeo y al Consejo asignar a España una ayuda de 945 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) para apoyar la recuperación tras las destructivas inundaciones de la DANA de octubre de 2024 en Valencia.

Además, la Comisión ha aprobado la reasignación de 645 millones de euros de los fondos de la política de cohesión de España a través del mecanismo RESTORE, para complementar la ayuda del FSUE e impulsar el apoyo europeo en estos esfuerzos de recuperación.

La ayuda propuesta del FSUE para España representa la segunda mayor asignación desde la creación del Fondo en 2002, tras los 1 200 millones de euros concedidos a Italia por los terremotos de 2015-2016. La Comisión ya pagó a España un anticipo de 100 millones de euros en abril de 2025 para ayudar a poner en marcha las operaciones de recuperación.

La DANA —acrónimo de «depresión aislada en niveles altos»— de octubre de 2024 golpeó a la región valenciana con lluvias torrenciales incesantes, provocando graves inundaciones que causaron la trágica muerte de más de 230 personas y graves daños en viviendas, escuelas, hospitales, redes de transporte y empresas.

Como principal instrumento de ayuda de la UE tras las catástrofes, el FSUE cubrirá una amplia gama de esfuerzos de recuperación, como la reparación de infraestructuras, la provisión de alojamiento temporal, el refuerzo de las infraestructuras preventivas, la conservación de los sitios del patrimonio cultural y la realización de operaciones de limpieza.

Por su parte, los fondos reasignados RESTORE servirán para reconstruir las infraestructuras públicas dañadas —incluidas las carreteras, las líneas de metro y los centros sanitarios y educativos—, aplicar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático (como las inversiones para restaurar los ecosistemas afectados por las inundaciones) y financiar a las pequeñas y medianas empresas para que reanuden rápidamente su actividad. Estos fondos RESTORE se beneficiarán de un porcentaje de cofinanciación de la UE de hasta el 95 % de los gastos subvencionables. Los fondos del FSUE y de RESTORE financiarán medidas de emergencia con carácter retroactivo desde el primer día en que la tormenta DANA causó daños.

Próximas etapas

Una vez que el Parlamento Europeo y el Consejo aprueben la propuesta de la Comisión para la movilización del FSUE, el saldo restante (la asignación total menos la prefinanciación ya abonada) se desembolsará en un pago único. En cuanto a los fondos RESTORE, los pagos se efectuarán progresivamente sobre la base de los gastos.

Antecedentes

El Fondo de Solidaridad de la UE es un instrumento clave para apoyar la recuperación tras una catástrofe tanto en los Estados miembros como en los países candidatos. Desde su creación en 2002, el Fondo ha movilizado más de 10 000 millones de euros en respuesta a 144 catástrofes (124 catástrofes naturales y 20 emergencias sanitarias) en veinticuatro Estados miembros (más el Reino Unido) y cuatro países en vías de adhesión.

La nueva legislación RESTORE adoptada en diciembre de 2024 permite a los Estados miembros complementar la ayuda del FSUE con los fondos de la política de cohesión. La iniciativa ofrece un porcentaje de cofinanciación de la UE del 95 % y una prefinanciación del 25 % para las medidas de recuperación.

Declaraciones de los miembros del Colegio de Comisarios:

La presidenta Ursula von der Leyen ha declarado:

«La devastación sin precedentes provocada por esta catástrofe climática ha dejado una huella indeleble en nuestros corazones, uniendo a toda Europa en un dolor y una solidaridad compartidos. La abrumadora magnitud del sufrimiento humano observado en la Comunidad Valenciana y en toda España nos ha conmovido profundamente. Hoy hemos decidido movilizar casi 1 600 millones de euros de fondos europeos para apoyar la labor vital de recuperación, reparación y reconstrucción. Esto también demuestra nuestra determinación a la hora de ayudar a nuestros Estados miembros para que puedan hacer frente a futuras crisis con una mayor resiliencia. En los momentos difíciles, Europa encuentra su verdadera fuerza en la unidad. Estamos al lado de nuestros hermanos y hermanas españoles en estos momentos de necesidad».

Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas, ha declarado:

«La DANA de octubre de 2024 fue una tragedia que se cobró vidas y dejó una profunda huella en las comunidades. La UE está con España, no solo con palabras, sino con apoyo concreto. Estamos movilizando recursos para ayudar a reconstruir escuelas, hospitales, carreteras y empresas. La política de cohesión es la respuesta de Europa a los retos regionales: refuerza a las regiones proporcionando herramientas para el desarrollo territorial e invirtiendo en prevención y resiliencia, a fin de mitigar los riesgos futuros».