Homenaje a Lorca con una exposición de grabados inspirados en el ‘Romancero gitano’

El Edificio de Usos Múltiples de la Universidad de Almería acoge hasta el 30 de abril una muestra de 19 grabados y 2 pinturas del artista almeriense Emilio Pérez. Un diálogo entre literatura y artes plásticas que refleja las emociones que sintió con la lectura de los poemas de Federico García Lorca

El Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universidad de Almería ha inaugurado este martes una exposición de grabados del artista almeriense Emilio Pérez titulada ‘El romancero gitano’. En ella se reflejan a través del grabado y la pintura las emociones que estos poemas de Federico García Lorca despertaron en Emilio Pérez cuando los leyó. La exposición se encuentra situada en el Edificio de Usos Múltiples del campus y está abierta a toda la sociedad. Es una forma de acercarse a la obra de Lorca a través de las artes plásticas.

Este cuatrimestre están previstas seis exposiciones en diferentes espacios del campus. “Intentamos de esta manera acercar a toda la comunidad universitaria las diferentes manifestaciones artísticas. En este caso, la exposición de Emilio Pérez, ‘El romancero gitano’, es una exposición en la que se establece un diálogo entre dos disciplinas artísticas: entre la literatura, que ha servido de inspiración a Emilio, y el grabado usado para crear estos cuadros basados en la obra de Federico García Lorca. A través de esos poemas, inspirados en la tradición popular, lo que hace Emilio es reflejar las emociones o las sensaciones que generan en él la lectura de los poemas de García Lorca. Es una manera de ver cómo los diferentes lenguajes artísticos pueden dialogar y establecer nuevas interpretaciones como resultado de esa confluencia”, ha explicado la vicerrectora de Cultura y Sociedad, María del Mar Ruiz.

Este diálogo entre el autor y Lorca surgió hace muchos años cuando visitó el Cortijo del Fraile y descubrió a Lorca a través de ‘Bodas de sangre’. “Yo siempre me baso para crear, tanto pintura como grabado, en la literatura; en un libro, en lo que veo o en lo que siento. Esta obra surgió hace más de 25 años, cuando empecé en el mundo del grabado, visitando el Cortijo del Fraile, y ahí fue el primer grabado que hice. Sin querer, hace tres años, empecé a crearla, a dibujarla y este es el resultado de leer los poemas del ‘Romancero gitano’. Me he basado en los poemas y he hecho mi interpretación personal, particular, pero siempre basándome en lo que decía Federico. Y casi todas las obras se basan siempre en dos cosas: en el mundo romaní y en la luna. En todos los grabados y dibujos lleva la luna y lo romaní”, ha señalado el autor.

La exposición está compuesta por 19 grabados y dos obras plásticas, dos pinturas. “Solo uno de los grabados no representa un poema, es un homenaje a García Lorca realizado en dos técnicas de grabado, que es xilografía y grabado colográfico junto con la litografía. Y lo demás son calcográficos. El calcográfico está hecho sobre una plancha de metal; en esta ocasión he utilizado zinc o cobre, y en algunos casos madera. Cada dibujo uno tiene una forma diferente; cada forma del dibujo que es la plancha representa algo de lo que dice el romancero en cada poema”.

Además, tres de los grabados que se exponen han sido premiados una trienal internacional de grabado en Francia: ‘Romance de la Luna’, ‘Reyerta’ y ‘La Monja Gitana’.

La exposición permanecerá en el Edificio de Usos Múltiples hasta el 30 de abril. Antes de visitar la Universidad de Almería esta muestra ha estado en el Museo de Almería, en el Espacio 2; en Roquetas de Mar; en Granada y, tras su estancia en el campus universitario, se trasladará a Madrid.