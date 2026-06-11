CCOO analiza con la Inspección de Trabajo la campaña contra el calor y constata la mejora en los tiempos de respuesta frente a la falta de personal

Una delegación de CCOO, encabezada por su Secretario General, Antonio Rico, y

compuesta por los secretarios provinciales de las distintas federaciones del sindicato,

ha mantenido un encuentro institucional con la Jefa Provincial de la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social, María del Mar Hernández Pérez.

La dirección intersectorial de la provincia ha mantenido un encuentro institucional con la

Jefatura de la Inspección de Trabajo en Almería para evaluar las nuevas herramientas de

vigilancia estival y reclamar soluciones urgentes ante la grave carencia de personal de

estructura que sufre el organismo público.

La delegación de CCOO de Almería, encabezada por su secretario general, Antonio Rico, ha

analizado junto a la inspectora jefa provincial las líneas de actuación prioritarias para los

próximos meses. Durante la sesión de trabajo, el sindicato ha valorado de forma muy positiva

el funcionamiento de la nueva unidad de prevención de riesgos laborales, considerada una

pieza clave para intensificar la supervisión del cumplimiento normativo en todo el territorio.

La reciente creación de este departamento especializado permite canalizar con mayor eficacia

las alertas sobre seguridad y salud. En plena campaña estival, las actuaciones operativas del

organismo se centran de forma casi exclusiva en verificar la aplicación estricta de los

protocolos frente a las altas temperaturas, un factor de riesgo mortal.

A lo largo de la reunión, la autoridad laboral comunicó un dato altamente favorable respecto a

la agilización de sus gestiones, confirmando un descenso notable en el número de días de

respuesta ante las denuncias registradas. La representación sindical ha reconocido

expresamente el importante esfuerzo de la plantilla pública para brindar una protección más

rápida a los centros de trabajo afectados por infracciones.

Este logro estadístico y funcional contrasta frontalmente con una preocupante carencia de

recursos humanos. El personal de estructura que debe dar soporte técnico y administrativo a

las inspecciones resulta muy escaso en la actualidad, condicionando la viabilidad a largo plazo

de las campañas de control.

Ante este escenario organizativo, CCOO de Almería ha advertido de la sobrecarga inasumible

que recae sobre los efectivos disponibles. La organización exige una dotación urgente que

incremente los medios materiales y humanos de la jefatura provincial para sostener el ritmo de

las investigaciones.

La eficacia en la resolución de denuncias resulta vital para atajar problemáticas crecientes en la

provincia, tales como la intrusión de empresas externas en el control del absentismo o la

vulneración de las condiciones térmicas en sectores como el comercio, el campo y el ferrocarril.

Para asegurar que ninguna irregularidad empresarial quede impune, la parte social mantendrá

una estrecha coordinación con esta nueva unidad preventiva, reiterando su exigencia a las

administraciones competentes para que estabilicen y amplíen de forma inmediata la plantilla de

la Inspección en Almería.

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