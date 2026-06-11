El CB La Mojonera – RAS HOT CHILI PEPPERS conquista el tercer puesto de Andalucía en la Fase Final de la Copa COVAP

El conjunto minibasket masculino firma un torneo espectacular en Ronda bajo la dirección de los entrenadores Luis De La Fuente y JoaquímVaz.

El Club Baloncesto La Mojonera ha vuelto a escribir una página de oro en su historia formativa. El equipo minibasket masculinose ha alzado con una brillante tercera posición a nivel autonómico en la Fase Final de la prestigiosa Copa COVAP, celebrada este pasado fin de semana en Ronda (Málaga).

El conjunto mojonero acudió a la cita de los mejores equipos de Andalucía desplegando un baloncesto de altísimo nivel. En el encuentro de cuartos de final, el CB La Mojonera – RAS HOT CHILI PEPPERS arrancó el torneo de forma arrolladora, imponiéndose con autoridad al Martos en un partido donde destacaron el juego colectivo y la intensidad defensiva.

En la jornada de semifinales, los almerienses se midieron al potente representante de Málaga. Pese a la derrota frente al cuadro malagueño en un choque sumamente competido, los chicos no se desanimaron y salieron a por todas en la lucha por las medallas.

El broche de oro llegó en el decisivo partido por el tercer y cuarto puesto, donde se enfrentaron al San Juan de Huelva. En un duelo vibrante y lleno de emoción, el equipo demostró una enorme madurez competitiva para llevarse la victoria y asegurar de forma muy merecida la medalla de bronce andaluza.

Más allá del éxito puramente deportivo, desde el club se ha querido destacar el valor humano del torneo y el apoyo fundamental de las familias. La Fase Final de la Copa COVAP se ha convertido en una experiencia increíble y un cierre de temporada idílico. La expedición estuvo arropada en todo momento por una gran marea de familiares y aficionados que se desplazaron hasta tierras malagueñas. Juntos, jugadores, entrenadores y familias compartieron jornadas de convivencia, diversión y valores deportivos, reforzando la unión de la gran familia que compone el club.

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