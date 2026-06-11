El CB La Mojonera – RAS HOT CHILI PEPPERS conquista el tercer puesto de Andalucía en la Fase Final de la Copa COVAP

GabinetedePrensa junio 11, 2026 0
copa covap tercero Mojonera
  • El conjunto minibasket masculino firma un torneo espectacular en Ronda bajo la dirección de los entrenadores Luis De La Fuente y JoaquímVaz.

El Club Baloncesto La Mojonera ha vuelto a escribir una página de oro en su historia formativa. El equipo minibasket masculinose ha alzado con una brillante tercera posición a nivel autonómico en la Fase Final de la prestigiosa Copa COVAP, celebrada este pasado fin de semana en Ronda (Málaga).

El conjunto mojonero acudió a la cita de los mejores equipos de Andalucía desplegando un baloncesto de altísimo nivel. En el encuentro de cuartos de final, el CB La Mojonera – RAS HOT CHILI PEPPERS arrancó el torneo de forma arrolladora, imponiéndose con autoridad al Martos en un partido donde destacaron el juego colectivo y la intensidad defensiva.

En la jornada de semifinales, los almerienses se midieron al potente representante de Málaga. Pese a la derrota frente al cuadro malagueño en un choque sumamente competido, los chicos no se desanimaron y salieron a por todas en la lucha por las medallas.

El broche de oro llegó en el decisivo partido por el tercer y cuarto puesto, donde se enfrentaron al San Juan de Huelva. En un duelo vibrante y lleno de emoción, el equipo demostró una enorme madurez competitiva para llevarse la victoria y asegurar de forma muy merecida la medalla de bronce andaluza.

Más allá del éxito puramente deportivo, desde el club se ha querido destacar el valor humano del torneo y el apoyo fundamental de las familias. La Fase Final de la Copa COVAP se ha convertido en una experiencia increíble y un cierre de temporada idílico. La expedición estuvo arropada en todo momento por una gran marea de familiares y aficionados que se desplazaron hasta tierras malagueñas. Juntos, jugadores, entrenadores y familias compartieron jornadas de convivencia, diversión y valores deportivos, reforzando la unión de la gran familia que compone el club.

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