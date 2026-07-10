CSIF Almería traslada su pésame por la tragedia de Los Gallardos y exige que la prevención deje de ser la gran olvidada de los incendios forestales

• El sindicato muestra su apoyo a las víctimas y a los profesionales que luchan contra el fuego y reclama más inversión, personal y planificación para evitar que estas tragedias vuelvan a repetirse

La Central La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, quiere trasladar su más sentido pésame a las familias y allegados de las personas fallecidas en el devastador incendio forestal declarado en Los Gallardos. Asimismo, expresa todo su apoyo y solidaridad a las personas heridas, a quienes han tenido que abandonar sus hogares y a todas las familias afectadas por una tragedia que ha conmocionado a toda la provincia y al conjunto de España y Andalucía.



En estos momentos de enorme dolor, CSIF Almería quiere poner en valor el extraordinario trabajo que están desarrollando los bomberos forestales y el conjunto de los profesionales que participan en el dispositivo de emergencias: personal del Plan INFOCA, bomberos, servicios sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, Unidad Militar de Emergencias y cuantos trabajadores públicos y profesionales están interviniendo sin descanso para proteger vidas, atender a la población y controlar el avance del fuego. Su profesionalidad, entrega y compromiso vuelven a demostrar que los servicios públicos son un pilar esencial cuando la ciudadanía más los necesita.



Sin embargo, desde la central sindical consideramos que, una vez más, esta tragedia obliga a plantear una reflexión que no puede quedar relegada cuando las llamas se apaguen. ¿Cuántas tragedias más hacen falta para que las administraciones dejen de reaccionar únicamente cuando el monte ya está ardiendo?



CSIF lleva años denunciando la necesidad de reforzar las políticas de prevención frente a los incendios forestales. La experiencia demuestra que la mejor herramienta para proteger vidas, patrimonio y medio natural no es únicamente la capacidad de respuesta durante una emergencia, sino la inversión continuada en prevención durante todo el año.



Por ello, la central sindical vuelve a reclamar un compromiso real y sostenido por parte de todas las administraciones para incrementar la inversión destinada a la gestión forestal, reforzar las plantillas, garantizar unas condiciones laborales dignas para los profesionales del operativo, dotarlos de más medios materiales y tecnológicos y mejorar la coordinación entre todos los servicios implicados en la prevención y extinción de incendios.



No es suficiente con reconocer públicamente el trabajo de quienes se juegan la vida cuando se produce una catástrofe. Es imprescindible ofrecerles durante todo el año los recursos humanos, materiales y organizativos necesarios para desempeñar su labor con las máximas garantías y afrontar unas campañas de incendios que cada vez son más largas, intensas e imprevisibles como consecuencia de las altas temperaturas y de unas condiciones climáticas cada vez más extremas.



“Hoy, desde CSIF Almería, queremos trasladar nuestro más profundo pésame a las familias de las personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos y todo nuestro apoyo a quienes han resultado heridos, han perdido sus hogares o están viviendo momentos de enorme incertidumbre”, ha lamentado la presidenta de CSIF Almería, Aima Serrano.

Serrano ha querido “reconocer el extraordinario trabajo que están realizando los bomberos forestales y el conjunto de los equipos de emergencias. Una vez más están demostrando una enorme profesionalidad y un compromiso ejemplar, arriesgando incluso su propia vida para proteger la de los demás”.



Además, ha recordado que “cuando esta emergencia termine, no podemos volver a olvidarnos del monte hasta el próximo verano. Desde CSIF llevamos años reclamando más prevención, más inversión, más personal, mejores medios y una planificación seria durante todo el año. Porque prevenir salva vidas y evitar una tragedia como esta no puede depender únicamente del esfuerzo y la entrega de quienes están en primera línea”. Así, “hoy es momento de estar al lado de las víctimas, pero también de aprender de lo ocurrido para que no vuelva a repetirse”, ha señalado la presidenta.



Desde CSIF Almería insistimos en que la prevención no puede seguir siendo la asignatura pendiente de la política forestal. Invertir en prevención es proteger vidas, preservar nuestro patrimonio natural y ofrecer mayor seguridad a quienes trabajan en primera línea frente al fuego.



Hoy es tiempo de acompañar a las víctimas, apoyar a los afectados y agradecer el esfuerzo de todos los profesionales que continúan luchando contra este incendio. Pero también es el momento de exigir responsabilidades y de reclamar que esta tragedia marque un antes y un después en la forma de afrontar la gestión de nuestros montes.

CSIF Almería reitera su cercanía a todas las personas afectadas y envía un mensaje de fuerza y esperanza a quienes atraviesan estos difíciles momentos, al tiempo que reconoce la extraordinaria labor de todos los equipos de emergencias que siguen trabajando para proteger a la población y controlar el incendio. Y reafirma su compromiso de seguir exigiendo que la prevención y la seguridad de las personas trabajadoras sean una prioridad real en las políticas públicas.

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