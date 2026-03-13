Celebramos el Día de la Vieja 2026 en San Juan de los Terreros

Alrededor de 500 mayores de Pulpí y sus pedanías se dieron cita ayer jueves, en San Juan de los Terreros para celebrar el tradicional “Día de la Vieja”, festivo local en nuestro municipio.

La Residencia San Fernando acogió este encuentro organizado por las Concejalías de Cultura y Mayores del Ayuntamiento de Pulpí.

La jornada comenzó a mediodía con una degustación de paella para todos los asistentes. Tras la comida, el público disfrutó de la actuación de Eugenio en el patio de la residencia.

A continuación, se celebró el Concurso de Viejas, que este año contó con la donación de varias elaboradas por la Escuela de Adultos de Pulpí. Como marca la tradición, una de ellas fue indultada, evitando la quema y pasando a formar parte del futuro Museo de las Viejas del municipio.

El alcalde de Pulpí, Juan Pedro Garcia Perez, y la concejal de Tercera Edad, Fina Garcia Parra, junto a los concejales del Ayuntamiento, dirigieron unas palabras de agradecimiento a todos los presentes por participar un año más en una celebración tan representativa para los pulpileños.

La fiesta continuó con música, la entrega de un obsequio por parte del Ayuntamiento de Pulpí a todos los asistentes y, finalmente, la tradicional quema de las viejas, que fue recibida con aplausos y admiración por parte de los mayores.

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