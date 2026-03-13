La soprano ucraniana Nadiia Yurko ofrecerá un concierto de entrada libre el próximo miércoles en el Centro Cultural Fundación Unicaja

La cita, que cuenta con el apoyo del Área de Cultura, volverá a desarrollarse en apoyo y solidaridad a Ucrania tras cumplirse cuatro años del inicio de la guerra

La música como sentimiento de esperanza y fuerza para momentos difíciles. Con el título de ‘La voz del alma ucraniana: ecos del pasado, la fuerza del presente’, la soprano Nadiia Yurko ofrecerá el próximo miércoles, 18 de marzo, un concierto muy especial para recordar y sensibilizar sobre la guerra de Ucrania, de la que se ha cumplido el cuarto año hace escasamente un mes.

La cita, con entrada libre hasta completar aforo, será a las 19.00 horas en Centro Cultural Fundación Unicaja del Paseo de Almería. El concierto está organizado por la Asociación Dnipro con la colaboración de Fundación Unicaja, la Asociación Filarmónica de Almería, Es Radio y el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, tal y como ha detallado esta mañana el concejal delegado, Diego Cruz en la presentación del evento junto a la presidenta de la asociación, Anastasia Lavryk, y Rubén Romero, clarinetista, en representación de la Asociación Filarmónica.

“Como sabéis, no es la primera vez que compartimos convocatoria con esta Asociación, que desde Almería sigue trabajando para concienciar y recordar que su país, Ucrania, está siendo invadido y agredido en una guerra sin sentido. Hemos celebrado dos conciertos navideños de folclore del país con el Coro Nacional de Tenores y Banduristas, hemos recibido la actuación de Los Iankovers, y también hemos proyectado en la EMMA el documental sobre los estragos de la guerra titulado ’20 Días en Mariúpol’, que ganó el Oscar en 2024 en su categoría”, ha apuntado Diego Cruz.

La soprano Nadiia Yurko contará además con las colaboraciones de Raquel Sánchez al piano y Julia Vivas, Malena Fernández y Rubén Romero en los clarinetes. El concejal de Cultura ha afirmado que “en estos tiempos tan duros, seguiremos colaborando con ellos para dar a conocer la realidad de una guerra que continúa en Ucrania, y para dar visibilidad a las voces de los agredidos. En este caso con la belleza y la calidad de sus propuestas artísticas”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Ucraniana Dnipro, Anastasia Lavryk, ha detallado que el concierto tendrá además un fin solidario. “Hace dos años, tuvimos el honor de recibir en Almería a un hombre cuya valentía nos dejó una huella profunda: el señor Den Hryshov. Desde que comenzó la guerra a gran escala, Den no ha dejado de recorrer los pueblos más cercanos a la línea de fuego. Su misión ha sido clara y peligrosa: evacuar a personas que lo han perdido todo bajo los combates. Sin embargo, hace muy poco, el horror le alcanzó directamente. Un dron atacó su vehículo mientras cumplía su labor, resultando ileso pero perdiendo su capacidad para evacuar y salvar vidas. Hoy, el hombre que ha dedicado cada día de los últimos años a rescatar a otros, necesita que nosotros lo rescatemos a él. Por este motivo, la Asociación Filarmónica, junto a sus representantes y la artista Nadiia Yurko, nos hemos unido para organizar el concierto”.

Por ello, Lavryk quiere “invitar a toda la sociedad almeriense a que nos acompañen. Vengan a escuchar la voz de un alma que no se rinde. Porque cuando nos unimos por una causa tan humana, la música se convierte en el motor que salva vidas”.