La Junta moviliza 520 millones de euros para reforzar la competitividad del turismo en Andalucía

Arturo Bernal destaca el papel creciente de la comunidad en el ámbito institucional europeo e internacional

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha subrayado hoy en comisión parlamentaria la apuesta del Gobierno andaluz por el turismo como política estructural, con una inversión cercana a los 520 millones de euros en las dos últimas legislaturas destinada a reforzar la competitividad del destino y a impulsar la transformación de los municipios.

Bernal destacó que esta inversión se ha traducido en actuaciones concretas en todo el territorio y ha permitido consolidar el peso del turismo como uno de los principales motores económicos de la comunidad. En este sentido, recordó que 2025 ha marcado un récord histórico para el sector, con 37,9 millones de visitantes y más de 30.000 millones de euros de impacto económico.

Durante su intervención, ha señalado que los resultados reflejan un modelo más competitivo y con mayor capacidad de generación de valor. “Los ingresos turísticos crecen por encima del volumen de llegadas. Eso significa un turismo más competitivo y que genera más valor económico”, ha afirmado.

Además, ha explicado que una parte importante de los recursos se ha destinado a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, con más de 220 millones de euros gestionados que han permitido impulsar proyectos en más de 330 municipios andaluces. Según indicó, estas actuaciones han favorecido la transición verde, la digitalización de los destinos, la mejora de los espacios públicos o la modernización de equipamientos turísticos.

El consejero también ha destacado el impacto de estas políticas en la vida cotidiana de los municipios. “Todo ello ha permitido que el turismo sirva para mejorar nuestros municipios. Para recuperar nuestro patrimonio. Para regenerar espacios públicos y para mejorar la calidad de vida de quienes viven en ellos”.

Bernal ha añadido que el objetivo del Ejecutivo andaluz pasa por fortalecer la competitividad del destino y distribuir los beneficios de la actividad turística en todo el territorio. “Las inversiones turísticas no benefician únicamente al visitante, sino que también benefician a quienes viven aquí”.

Igualmente, ha recordado además que esta estrategia contará próximamente con un nuevo marco normativo con la futura Ley del Turismo Sostenible de Andalucía, que marcará el rumbo del sector en las próximas décadas.

Ha destacado también el papel creciente de Andalucía en el ámbito internacional y europeo, gracias a la puesta en marcha de la primera Estrategia de Acción Exterior y ante la Unión Europea de la historia democrática de la comunidad.

El consejero señaló que Andalucía ha reforzado su capacidad de influencia en los principales foros institucionales europeos. “Hoy Andalucía copreside el Comité Europeo de las Regiones participando activamente en la elaboración de dictámenes que influyen directamente en las decisiones de la Comisión Europea y del Consejo”, explicó.

En este sentido, defendió que la acción exterior tiene un impacto directo en el desarrollo económico del territorio. “Cuando Andalucía fija posición en Europa sobre agua, está defendiendo su sector agrícola y su industria”, afirmó.

Bernal destacó además la participación de Andalucía en redes europeas y en proyectos de cooperación territorial con otras regiones, así como el fortalecimiento de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía y los acuerdos de colaboración con territorios de Alemania, Francia e Italia.

Para el consejero, esta presencia institucional y la mejora de la conectividad internacional resultan claves para consolidar la proyección exterior de Andalucía y reforzar su posicionamiento económico y turístico en el contexto europeo.