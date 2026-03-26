Cerca de 200 docentes de Formación Profesional participan en Almería en las Jornadas ‘Impulsando Sinergias’’

El concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, ha asistido junto al delegado Francisco Maldonado, la diputada Esther Álvarez y la directora general de FP de la Consejería, Inmaculada Troncoso

La directora general de FP y Educación Permanente de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, Inmaculada Troncoso, ha asistido junto al delegado territorial de Almería, Francisco Alonso, a la jornada ‘Impulsado Sinergias’ que se ha celebrado en el Palacio de Congresos Cabo de Gata – Ciudad de Almería de la capital. Al acto también ha asistido el concejal delegado del área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, y la diputada delegada de Iniciativas Europeas y de Emprendimiento de la Diputación Provincial, Esther Álvarez.

El encuentro, que ha contado con la asistencia de casi 200 profesores de Formación Profesional de los centros educativos de la provincia, ha tenido como objetivo analizar la importancia de la colaboración entre centros educativos, empresas y otros organismos públicos y privados en la fase de formación en empresas de los estudiantes de FP, que en este curso ascienden a 17.439 estudiantes en la provincia.

La apertura del acto ha contado con la presencia del concejal delegado del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, que ha subrayado que “la sinergia entre la formación profesional y la empresa no es solo deseable, es imprescindible. Cuando ambas avanzan de la mano, conseguimos algo mucho más valioso que la suma de sus partes: conseguimos formar profesionales preparados, motivados y capaces de aportar valor desde el primer día. Y también logramos empresas más competitivas, más innovadoras y más comprometidas con su entorno”.

Por ello, ha felicitado el interés generado por las jornadas ya que “compartir experiencias y detectar necesidades, permiten establecer nuevas alianzas, proyectos ilusionantes y, sobre todo, una visión más sólida y compartida del futuro que queremos construir”.

En la bienvenida, el delegado Francisco Alonso ha recordado que es una forma de conocer los 277 ciclos formativos que están repartidos por los institutos de Almería así como las propuestas más innovadoras que docentes y estudiantes de Formación Profesional están desarrollando en sus centros educativos. Finalmente, Alonso ha destacado la participación en estas Jornadas de la directora general de FP y Educación Permanente de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, Inmaculada Troncoso, que “con su dilatada experiencia profesional enriquece y eleva el nivel del programa de contenidos de la actividad”.

Por su parte, la diputada de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, ha explicado que “el lema de la jornada no puede ser más acertado: ‘impulsando sinergias’, porque define perfectamente el espíritu que debe guiar nuestro futuro. Este punto de encuentro debe servir para aprender, innovar y compartir las buenas prácticas que ya se están dando en nuestra provincia. Y para darnos cuenta de la importancia de la FP para el futuro de Almería y todos los almerienses”.

A lo largo de la mañana, las personas participantes han recorrido el ‘Impulso Compartido’ de experiencias de acogida al alumnado de formación profesional; escuchado ‘Voces que transforman’, con mujeres que rompen barreras en formación profesional; han disfrutado de un ‘Punto de Encuentro’ en el que aprender, innovar y compartir buenas prácticas en la formación profesional almeriense; se ha hablado en un foro abierto sobre el relevo generacional en sectores estratégicos; y han conocido un ‘laboratorio de experiencias’ con la empresa como motor del talento.