La Alcazaba de Almería acoge la memoria de la Alpujarra a través de una selección de piezas de la exposición ‘Sostener la mirada’, de Ricardo Martín

La muestra, producida por el Centro Andaluz de la Fotografía en 1993, permanecerá abierta hasta el próximo 28 de junio

La Alcazaba de Almería acoge desde el 26 de marzo una selección de piezas de la exposición ‘Sostener la mirada’, del fotógrafo Ricardo Martín. Este proyecto, realizado en 1993 por el Centro Andaluz de la Fotografía, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, se ha consolidado como un referente de la fotografía documental española y la muestra permanecerá abierta hasta el 28 de junio.

La exposición reúne retratos y paisajes realizados en la Alpujarra granadina, en los que Ricardo Martín despliega una mirada documental, sobria y empática con el territorio. Las imágenes, en blanco y negro, llevan implícita una mirada sustantiva y neorrealista, con la conciencia de saber que estaba levantando el acta visual de una forma de estar en el mundo que se estaba extinguiendo ante sus ojos. Estas fotografías, protagonizadas por pastores o fragüeros, proyectan “la majestad de lo vulgar, el prodigio secreto de lo cotidiano, la lejanía de lo más próximo”, escribe Muñoz Molina en el catálogo del trabajo original.

“La mirada de Ricardo Martín nace de la nobleza de respetar el pacto social al que todo fotógrafo debería estar obligado con su fotografiado en el acto del retrato. Desde la potente verdad nacida de esa alianza, y a través de la paradójica autenticidad con la que el blanco y negro parece vencer el paso del tiempo, estas imágenes nos siguen interpelando desde un aparente pasado remotísimo, pues la Alpujarra, el mundo y la fotografía han cambiado tanto y tan vertiginosamente, que ‘Sostener la mirada’ podría parecer hoy el vestigio gráfico de una civilización perdida siendo, como ha sido, tan próximo y recientísimo”, señala el director del CAF, Juan María Rodríguez.

En las fotografías que se muestran en la Alcazaba, hombres y mujeres aparecen vinculados a sus entornos vitales —sus animales, oficios y hogares— y sostienen la mirada ante la cámara con una autenticidad despojada de artificio. El conjunto constituye un testimonio visual de una forma de vida que, en el momento de ser capturada, comenzaba a desaparecer.

La exposición tuvo su primera presentación en noviembre de 1993 en el Palacio de Carlos V de la Alhambra, y posteriormente ha pasado por una decena de ciudades andaluzas, así como por Madrid y Segovia, y también a espacios expositivos en Francia y Cuba. Y en diciembre de 2023 se pudo visitar en el Centro de Patrimonio Cultural de la Alpujarra, en Ugíjar, donde se presentó bajo el título ‘Sostener la mirada. Imágenes de la Alpujarra’. Esta itinerancia refuerza la vigencia y el valor patrimonial de una obra que sigue despertando el interés del público.

Ricardo Martín

Ricardo Martín, fotoperiodista formado en Derecho y Ciencias de la Información en Granada y Madrid, inició su trayectoria en los diarios Ideal y Patria y formó parte del equipo fundacional de El País, donde trabajó durante una década. Posteriormente amplió su formación en Nueva York gracias a una beca del Comité Conjunto Hispano-norteamericano, cursando estudios en The New School for Social Research.

A su regreso, desarrolló una destacada carrera como editor gráfico en medios como el semanario Tiempo, el diario Ya —donde fue redactor jefe de fotografía—, el diario AS —como subdirector— y la revista literaria Mercurio, editada por el Grupo Planeta. A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos como el Solver Award de la Society of News Design, así como premios Photopress y Fujifilm de reportaje, y ha formado parte del Comité Asesor del Centro Andaluz de la Fotografía.

El Centro Andaluz de la Fotografía presenta ahora en la Alcazaba una selección representativa de este proyecto, e invita al público a redescubrir una obra que, desde la honestidad del retrato y la fuerza del blanco y negro, sigue interpelando al espectador contemporáneo.