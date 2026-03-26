El pleno de Carboneras aprueba por unanimidad el proyecto de reforma integral del Centro de Mayores

Durante la sesión plenaria, el alcalde deja claro que no existe ningún proyecto oficial para una planta de energía de fusión nuclear

El Ayuntamiento de Carboneras ha celebrado esta mañana una sesión plenaria marcada por la aprobación por unanimidad del proyecto de reforma del Centro de Mayores, un paso administrativo que permitirá a la Diputación Provincial de Almería sacar a licitación las obras por un importe de 210.000 euros.

El alcalde, Salvador Hernández, ha mostrado su satisfacción tras una larga espera, destacando que “lo importante es que se haga la obra” para que los mayores cuenten con el espacio que merecen. Hernández ha explicado el trabajo realizado para desbloquear una situación que él mismo, junto a diferentes miembros del equipo de gobierno, trasladó personalmente al presidente de la Diputación el pasado mes febrero, así como a los diputados de Fomento y Fondos Europeos con anterioridad. El regidor ha reconocido también la buena disposición de los servicios técnicos provinciales para la actualización de precios y la revisión de un proyecto redactado originalmente en 2021.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Lorenzo González, ha incidido en que finalmente haya llegado el momento de Carboneras tras superarse los retrasos previos por falta de partida económica en el plan de subvenciones de la entidad supramunicipal. González ha puesto en valor la gestión municipal para sacar adelante esta intervención así como para captar otras subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

La reforma integral del Centro de Mayores está diseñada atendiendo las peticiones de los usuarios. De esta manera, se contempla el traslado del ascensor y la escalera actuales para crear un espacio central más amplio y diáfano para actividades de ocio en la planta baja. En la misma se habilitará un despacho y recepción con una cafetería con entrada independiente, además de dos salas para talleres. Se sumarán otros dos en la planta superior, además de tres despachos y de zona central ampliada para eventos como exposiciones. El centro estará climatizado y contará con acceso a la cubierta para mantenimiento.

Otros asuntos

En otro orden de cosas, el Pleno ha aprobado también por unanimidad el inicio del expediente para la designación de Juez de Paz en la localidad por mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Asimismo, el alcalde ha explicado durante la sesión plenaria la realidad sobre un estudio en relación a posibles emplazamientos para una planta de fusión nuclear. Hernández ha emplazado a “no crear ninguna alarma social” ya que no existe ningún proyecto oficialmente en marcha , sino que se trata de un informe de la empresa Gauss Fusion y la Technical University of Munich, que analiza 900 posibles ubicaciones en 9 países europeos para una iniciativa de este tipo.

17 de estos espacios señalados están en España mientras que en Almería, concretamente, se incluyen como localizaciones que cumplirían con los requisitos necesarios las localidades de Pulpí, Cuevas del Almanzora, Vera, Turre, Mojácar, Garrucha o Carboneras.

A pesar de no existir ninguna concreción formal, ha señalado que por parte del gobierno municipal se acepta la petición de la oposición para consultar por escrito al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía al respecto, al tiempo que ha expuesto casos similares de este tipo de energía en otros lugares de España, Estados Unidos o Brasil.

Finalmente, el regidor también ha avanzado la interposición de un recurso contra una sentencia que en Primera Instancia mantiene como válidos y legales los acuerdos de organización y funcionamiento de órganos de gobierno adoptados en el pleno del 21 de mayo de 2024, pero cuestiona el carácter formal de la urgencia de la convocatoria. El primer edil ha aclarado al respecto que se trata de una cuestión de forma que no afecta a las decisiones adoptadas y que, en cualquier caso, la sentencia aún no es firme y va a ser recurrida.