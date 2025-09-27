Cerrillos celebra esta fin de semana sus fiestas en honor de San Miguel

L.O.

El barrio de los Cerrillos de Berja celebra esta fin de semana sus fiestas en honor de San Miguel, Santa Bárbara. Las fiestas comenzaron ayer, viernes, con el Pregón y nombramiento del Vecino del Año y verbena entre otros. Hoy, sábado, carrera de cintas, feria del medio día, santa misa e inauguración y bendición del Ave María, verbena y chorros; mañana, domingo, ruta senderismo, diana, concurso de mascotas, y por la tarde Santa Misa por los patronos y procesión por el barrio, terminando con verbena y un teatro y traca fin de fiestas.

El barrio de Los Cerrillos en Berja se encuentra celebrando sus tradicionales fiestas en honor a San Miguel Arcángel y Santa Bárbara, con un variado programa de actividades para todas las edades del 26 al 28 de septiembre preparadas por la Mayordomía con la colaboración del Ayuntamiento de Berja.

Las celebraciones comenzaron el viernes a las 14:00h con la Feria de Mediodía, que dió paso a una gran gymkana familiar a las 17:00h y a la primera edición de la Color Party a las 19:00h. La noche arrancó con la verbena del grupo musical “Caramelo” a partir de las 22:00h. A las 23:00h, Juan Sánchez Martes fue el encargado pregonar las fiestas. Minutos después, a las 23:15h, Paco Madrid, vecino del año anterior, dirigió unas palabras antes de anunciarse el vecino/a del año 2025. A las 23:45h tuvo lugar la coronación de la Reina y Damas de las Fiestas en honor a San Miguel y Santa Bárbara, y la verbena continuó hasta bien entrada la noche.

La jornada del sábado arrancó de nuevo con la Feria de Mediodía a las 14:00h y por la tarde, a partir de las 17:00h, se celebraron las carreras de cintas en bicicleta y en moto en el Recinto Ferial, y a las 18:30h la tradicional carrera de cintas a caballo frente a la ermita de Las Mercedes.

A las 21:00h tuvo lugar la Santa Misa y la inauguración y bendición del Ave María en la calle Fuente de la Higuera, junto con la ofrenda floral, para la que la mayordomía recomendó llevar rosas rojas o nardos. La noche continuò con la verbena amenizada por “Esencia de Almería” a partir de las 22:00h y, a las 01:30h, se repartiron churros con chocolate, seguidos de la sesión de DJ Lluyo.

El domingo comenzará a las 09:00h con una ruta de senderismo en colaboración con el grupo Berja Natura. A las 10:30h tendrá lugar la diana floreada con la Banda de Cornetas y Tambores Clavos de Cristo. A las 12:00h se celebrará el concurso de mascotas y continuará la animación en la Feria de Mediodía.

Por la tarde, a las 18:30h, se realizará el traslado de San Miguel y Santa Bárbara desde el Ave María hasta el Recinto Ferial de Los Cerrillos, donde a las 19:00h se oficiará la Santa Misa antes de la procesión, que saldrá a las 20:00h, acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores Clavos de Cristo y la Banda Municipal de Música de Berja.

Las fiestas concluirán a las 22:00h con la representación de la obra “Hadestown” a cargo de la Asociación de Teatro El Puente y, a las 00:30h, la traca final pondrá el broche de oro a un fin de semana cargado de fiesta.