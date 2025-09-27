Manuel Gavira, sobre las últimas víctimas de la inmigración ilegal en Andalucía: “Esto es consecuencia de las políticas de fronteras abiertas que fomentan PP y PSOE”

SANDRA GÁLVEZ

El portavoz de VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha exigido que “tiene que ir fuera el que entre ilegalmente, el que viene a delinquir y el que no viene a integrarse”

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado, sobre las últimas noticias de inmigración ilegal en Moguer (Huelva) y Almería, las políticas que comparten el Partido Popular y el Partido Socialista y las consecuencias de esas políticas así como “las víctimas de sus políticas”.

En este sentido, Gavira ha recordado el reciente suceso en la localidad onubense de Moguer donde “tres marroquíes se lanzaron a una pareja de avanzada edad para robarle el bolso a la señora”. El portavoz ha lamentado que “en el forcejeo, el marido cayó al suelo” y “hace unos días que ha fallecido”. El portavoz de VOX ha advertido de que, pese a las acusaciones de racismo o de cometer un delito, “la víctima es un andaluz y la viuda es una española”.

Asimismo, Gavira ha señalado otro caso relacionado con la inmigración ilegal recogido en la prensa británica que contaba la experiencia de un ciudadano inglés en un hotel de Almería. El portavoz ha afirmado que el ciudadano “vio cómo desembarcaba una patera con decenas de inmigrantes ilegales”, así como, a pie de playa, “las mafias les daban teléfonos y sobres con dinero antes de salir a la huida”. “Esto es consecuencia de políticas de fronteras abiertas que fomentan el Partido Popular y el Partido Socialista y cómo amparan y defienden a esas mafias”, ha sentenciado.

El portavoz de VOX en Andalucía ha subrayado de nuevo que “tiene que ir fuera el que entre ilegalmente, el que viene a delinquir y el que no viene a integrarse” y ha señalado que hay que “quitarle todas las ayudas a esas mafias que fomentan y defienden esa inmigración ilegal”.

“Que los andaluces y los gaditanos tengan claro ya que no vienen a pagarnos las pensiones y que por supuesto no vienen a integrarse en nuestra nación”, ha concluido.