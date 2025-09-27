Las 22 Escuelas de Verano de Almería atienden a650 menores de zonas desfavorecidas

El programa refuerza la inclusión plazas para menores con

necesidades educativas especiales

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha durante los meses de julio y agosto un

total de 22 escuelas de verano en la provincia de Almería, que han atendido a 650

niños y niñas con un presupuesto de 450.000 euros.

En el conjunto de la comunidad autónoma, el Gobierno andaluz ha destinado cinco

millones de euros para el desarrollo de 140 escuelas, que han prestado servicio a un

total de 6.935 menores.

Además, cabe destacar que las escuelas han reforzado su carácter inclusivo,

incorporando más de 300 plazas para menores con necesidades educativas

especiales que han contado con la atención de profesionales especializados.

Este programa, gestionado por entidades privadas sin ánimo de lucro, se desarrolla en

periodo vacacional, durante los meses de julio y agosto, organizándose

preferentemente en centros educativos de las zonas desfavorecidas que han sido

identificadas en el contexto de la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e

Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía (ERACIS). En el

caso concreto de Almería, se ha desarrollado en los municipios de Albox, Roquetas de

Mar, El Ejido, Almería capital, Vícar, Níjar, Cuevas de Almanzora, Berja y Alhama de

Almería.

Las escuelas de verano atienden a menores entre 3 y 15 años pertenecientes a

hogares familiares con dificultades económicas en situación o riesgo de exclusión que,

previamente, han sido valoradas y derivadas por los Servicios Sociales Comunitarios.

De este modo, se ofrece continuidad en la satisfacción de las necesidades

nutricionales de las niñas y niñas que vienen siendo atendidos mediante el Programa

de Refuerzo de la Alimentación Infantil en los centros educativos públicos de la

comunidad autónoma andaluza durante el curso escolar.

Asimismo, constituyen un instrumento esencial para favorecer la conciliación de las

familias con menores de hasta 15 años desde un enfoque de igualdad entre hombres y

mujeres. Resulta, por tanto, un recurso imprescindible en los hogares familiares con

dificultades económicas y en situación o riesgo de exclusión que cuentan con menos recursos y menor red de apoyos informales para ayudar en el cuidado y atención de los niños y niñas.

Estas familias pueden utilizar las escuelas de verano para facilitar el mantenimiento

del empleo y que las responsabilidades de la crianza no dificulten la búsqueda de

empleo y el acceso al mundo laboral.

Las escuelas de verano incluyen actividades socioeducativas relacionadas con el

refuerzo de los contenidos curriculares y de hábitos saludables relativos a la

alimentación e higiene; ocio y tiempo libre y asistencia alimentaria.

Adicionalmente, la organización de las escuelas de verano supone la generación de

empleo directo mediante la contratación de 891 profesionales, cifra a la que hay que

añadir el empleo indirecto generado (servicios de seguridad, limpieza o catering, entre

otros).

Plan Corresponsables

El programa de las escuelas de verano se cofinancia con fondos del Plan

Corresponsables, desarrollado por el Ministerio de Igualdad desde el año 2021 con el

objetivo de favorecer la conciliación de las familias con menores de hasta 16 años a

cargo desde un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres.

Así, desde la primera convocatoria de las escuelas de verano, en el ejercicio de 2022,

se vienen financiando íntegramente con cargo a los fondos del citado Plan. No

obstante, en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el 23 de mayo de 2025 se

llevó a cabo una modificación sustancial en la configuración del Plan Corresponsables,

estableciéndose una cofinanciación obligatoria de al menos el 25% por parte de las

comunidades autónomas, lo que tiene como consecuencia directa la reducción en

dicha cuantía de los fondos que venían recibiendo del Ministerio de Igualdad en este

concepto.



Ante este escenario inusitado, en el que no existía ninguna partida específica en el

presupuesto de 2025 a financiar ese 25%, cabe destacar que la Consejería de

Inclusión Social ha sido capaz de movilizar los recursos necesarios para abordar este

esfuerzo presupuestario, aportando 1,3 millones de euros de créditos autofinanciados,

cantidad superior al 25% exigido por el Gobierno de España. Los 3,7 millones

restantes proceden de los fondos del Plan Corresponsables.