La Policía Nacional detiene en Almería a un individuo que llevaba encima más de 7 kilos de pastillas de MDMA valorados en 406.000 euros

La Policía Nacional en Almería ha detenido en el popular barrio de El Alquián a un individuo que portaba una mochila con 7 kilos y 415 gramos de MDMA (éxtasis) en pastillas, repartidos en cuatro bolsas cerradas herméticamente con su logotipo impreso.

Los hechos ocurrieron sobre las 10:00 horas del pasado 12 de septiembre, cuando indicativos de Seguridad Ciudadana recababan información sobre la presencia de dos personas en actitud sospechosa en las inmediaciones de la calle Traíña con Catamarán. Al parecer los individuos entraban y salían reiteradamente de un vehículo, mostrando signos evidentes de inquietud y nerviosismo.

Dos dotaciones de Policía optaron por dirigirse al lugar para comprobarlo, localizando a estas personas, quienes aseguraban esperar a un amigo en común que vivía en las proximidades. Mientras los agentes realizaban las comprobaciones oportunas, los dos individuos emprendieron la huida a pie en direcciones opuestas.

Los funcionarios actuantes lograron interceptar a uno de ellos, el que portaba una mochila que desde el primer momento les resultó sospechosa. Tras inspeccionarla, se hallaron en su interior cuatro bolsas de pastillas de colores con sello impreso.

Posteriormente, su análisis confirmó que se trataba de MDMA o éxtais, con un pesaje total de 7 kilos y 415 gramos.

Según la valoración del Plan Nacional sobre Drogas para el segundo semestre de 2025, considerando un peso aproximado de 250 miligramos por pastilla y un valor de 13,81 euros por unidad, la droga incautada alcanzaría un precio estimado de 406.000 euros en la calle.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería en funciones de guardia, cuyo titular decretó su ingreso en prisión provisional.

La Policía Nacional todavía trabaja en la identificación y localización del individuo que logró huir, así como en todos los aspectos relacionados con la aprensión de tal cantidad de droga.