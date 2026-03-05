Inicio / Opinión / ¿Cómo no vas a ser feminista?

¿Cómo no vas a ser feminista?

Por
marzo 5, 2026 8:52 pm

Loly Cruz

Loly Cruz, responsable de la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno de Almería
Es incompatible pertenecer a esta sociedad y no ser feminista. No es posible defender la democracia sin ser feminista. No hay opción. Quien defienda una sociedad libre, democrática y defensora de los derechos humanos tiene que defender que el conjunto de la ciudadanía, mujeres y hombres por igual, tenga los mismos derechos y obligaciones. Y eso, querido, es ser feminista.

Estoy segura que todos y todas somos feministas. Si no te consideras como tal, no sabes de qué hablas, con todos mis respetos. Y eso es porque no conoces el verdadero significado del movimiento.

Ser feminista es defender la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, buscando eliminar la discriminación y la violencia de género para construir una sociedad justa e inclusiva para todas las personas. No se trata de odiar a los hombres, ni tampoco es lo contrario al machismo, sino que las mujeres sean tratadas como seres humanos con plenos derechos.

A lo largo de casi tres siglos de historia, los movimientos feministas han luchado por los derechos de las mujeres, la justicia y la igualdad. La conquista del sufragio feminista, donde se consiguió que la mujer pudiera votar; la defensa de la igualdad laboral y sexual; el actual activismo digital, donde se lucha contra la violencia de género, el feminismo interseccional y la inclusión de diversas identidades, han marcado los principales hitos del movimiento a lo largo de la historia.

Sin embargo, hoy se vuelven a desenterrar discursos que creíamos ya superados. Hoy, en el debate público se cuestiona de nuevo esa sociedad libre e igual. Se vuelve a hablar con cierta ligereza de esa feminidad ligada a la sumisión, a la órbita doméstica o con dependencia económica al hombre.

Hoy, se vuelve a fomentar la hipersexualización de la mujer hasta convertirla en objeto de deseo. Hoy, a través de discursos bien envueltos, se apela a la tradición, a la estética, a la normalidad, pero lo que venden es obediencia y retroceso, poniendo en riesgo derechos conseguidos con décadas de lucha feminista, política y social. Hoy, tenemos que volver a recordar qué es ser feminista.

Porque hoy, al igual que ayer, si quieres una sociedad libre de violencias, con iguales derechos y oportunidades, donde nadie sobra… eres feminista.

