La obra ‘Conscientes’ gana el II Concurso escolar de Relato Corto ‘Pequeñas historias para un gran planeta’ organizado por CSIF

· El certamen literario, que se centra este año en el Día Mundial del Medio Ambiente, ha recibido más de un centenar de relatos cuyos autores han sido alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria de los centros educativos de la provincia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, ha celebrado esta mañana la entrega de premios del II Concurso escolar de Relato Corto, que en esta segunda edición, en la que han participado más de un centenar de obras, se ha desarrollado bajo la temática ‘Pequeñas historias para un gran planeta’, con el cuidado del Medio Ambiente en la provincia como eje principal.

Este certamen literario ha estado dirigido a alumnos y alumnas de los niveles de 5º y 6º curso de Educación Primaria y han participado prácticamente el 50 por ciento de los centros educativos públicos de la provincia. Así, se ha presentado un relato por clase, dentro de los dos niveles (5º y 6º) y centro educativo, con un máximo de 300 palabras.

El acto de entrega de premios se ha celebrado hoy viernes día 5 de junio, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, y ha tenido lugar en el auditorio del Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez de la capital. La ganadora ha sido la alumna de 6º del CEIP Trina Rull de Olula del Río, con el relato ‘Conscientes’ quien ha recibido como premio un ordenador portátil.

El acto ha sido presidido por la presidenta CSIF Almería, Aima Serrano, el responsable del Sector de Educación, Juan Francisco Caballero, y el delegado del sector de Educación y coordinador del certamen, Juan López.

Hay que recordar que del total de relatos presentados, el jurado ha elegido 12 finalistas de, entre cuales, se han seleccionado las tres mejores obras. Además de ‘Conscientes’, la segunda y el tercer clasificado que han recibido una tablet y una bici respectivamente, han sido una alumna de 6º, del CEIP La Romanilla de Roquetas de Mar, con el relato “Colores de Almería”, y un alumno de 5º del CEIP Trina Rull de Olula del Río, con el relato “La Tierra es nuestro legado”.

En esta misma línea, también ha sido premiados los dos centros públicos a los que pertenecen los, CEIP La Romanilla de Roquetas de Mar y CEIP Trina Rull de Olula del Río, con un lote de libros valorado en 150 euros.

En el acto, la presidenta de CSIF, Aima Serrano, ha destacado que “esta propuesta sindical va más allá de lo literario”, ya que “representa una clara apuesta de CSIF por la Educación Pública, el desarrollo integral del alumnado y el fortalecimiento del tejido educativo, desde una perspectiva de justicia social, igualdad de oportunidades y defensa de lo colectivo”.

Con este concurso, enfocado en el alumnado de 5º y 6º de Primaria de la provincia de Almería, Serrano ha recordado que “desde CSIF impulsamos no solo la creatividad literaria, la competencia en comunicación lingüística y digital, y el hábito lector, sino también el trabajo colaborativo, el sentimiento de pertenencia y la importancia y el valor que hay que dar al mundo en el que vivimos. Celebramos así una importante fecha en nuestro calendario: el Día Mundial del Medioambiente”.

Además, la presidenta ha agradecido el hecho de haber contado para este II Concurso “con un jurado de lujo”, compuesto por cinco profesionales de la cultura y la educación: Rubén Martínez, profesor de Literatura del IES Alhamilla y de la UNED; Antonio Cruz, poeta, narrador y traductor; Leonor Cano, profesora de lengua y coordinadora del Plan de Biblioteca del IES El Palmeral; Antonio Berenguel, docente de Lengua Coordinadora y colaboradora del Libro “La peste. El mal que corre” del autor Peterjuan Gómez; y Juanjo Rosado, licenciado en Bellas Artes, profesor y escritor. Ellos “han tenido la difícil y responsable tarea de seleccionar a los 12 finalistas de este concurso, de entre los cuales han salido los 3 relatos ganadores”.

Por último, Serrano quiso destacar que “este concurso es un ejemplo de cómo el sindicato no solo defiende derechos laborales, sino que también construye ciudadanía, impulsa la participación social y siembra futuro desde la base, desde nuestras aulas”.

Por su parte, el responsable del sector de Educación, Juan Francisco Caballero, ha destacado que “tras la conmemoración del XX Aniversario de los Juegos Mediterráneos Almería, 2005, en esta ocasión hemos puesto el foco una temática de gran interés como ha sido el medio ambiente, pero no lo hemos planteado bajo la intención de una visión catastrofista o negativa, sino realzando y poniendo en valor la enorme riqueza medioambiental de Almería, no sólo con el Parque Natural Cabo de Gata Níjar como buque insignia, sino también de nuestro tipo de agricultura intensiva, como uno de los modelos más modernos y tecnológicamente avanzados en Europa, que pone el acento en su sostenibilidad ambiental incorporando cada vez más nuevas prácticas respetuosas con el entorno”.

Además, el certamen ha sido “una excelente oportunidad para incentivar entre el alumnado participante, siempre guiados por sus tutores y tutoras, la creatividad, la cultura literaria, el fomento de la lectura y el sentido crítico”, ha señalado Caballero, que ha agradecido el éxito de esta segunda edición, “hemos superado con creces todas nuestras expectativas. Prácticamente un 50% de colegios, casi 100 relatos recibidos y más de 2000 alumnos/as involucrados, estos han sido los datos de este año, por lo que agradecemos a todos y a todas nuevamente vuestra colaboración”.

Por último, el responsable del sector no se ha querido olvidar de “dar las gracias a la Delegación Territorial de Almería por su labor de difusión, a través de los medios y canales oficiales a todos los centros educativos, y particularmente, al Delegado provincial de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, por aceptar nuestra propuesta desde el minuto uno, y que si bien hace días nos confirmó su asistencia a la gala, finalmente no ha podido acudir por el fallecimiento del Consejero andaluz de Universidad, José Carlos Villamandos. Nos sumamos a las condolencias a la familia”.

Así, el delegado del Sector Educación de CSIF Almería, Juan López, antes de proceder a la entrega de premios, ha puesto el foco en los 12 finalistas como “maestro y como padre de una niña de casi vuestra edad… sois el presente, pero también el futuro”, recordando que “no solo sois los principales activos y mejores embajadores para cuidar nuestro planeta, sino los representantes y el legado fundamental para preservar la cultura y los valores que deben regir en una sana sociedad: el esfuerzo, el compromiso, la ilusión y el respeto por los demás. El futuro está en vuestras manos y la llave de todo esto es la educación”.

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