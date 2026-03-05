Miski Liu Suria

Cuando me preguntan si puede causar desequilibrio escuchar noticieros, respondo que está bien estar al día de lo que ocurre en el mundo, siempre y cuando sólo seas un observador, y no te dejes llevar emocionalmente por la información. Por eso sólo doy titulares, sin entrar en detalles.

¿Falta mucho?

Viaje al despertar

¿Por qué tarda tanto?

Madrigueras de conejo

Aceleración del cambio

Recuerdo el anuncio de un coche averiado esperando la grúa al margen de una carretera con un tipo preguntando a su compañero insistentemente “¿falta mucho?”. Así ocurre con muchos impacientes que esperan acontecimientos mundiales, en un momento en el que hay demasiados acontecimientos, aunque no tan positivos como quisiéramos.

Quizás se pregunten: ¿Por qué ha tardado tanto en ocurrir esto? Después de que la oscuridad entrara en el planeta y oprimiera a la civilización, los oscuros y las masas, que vivieron con miedo, desesperación y miseria, inundaron el planeta con baja frecuencia durante muchísimos siglos. Eso empezó a cambiar hace menos de cien años, y no tiene precedentes en este universo lo que está sucediendo, según Matthew a través de su madre Suzanne Ward.

La profundidad y magnitud del fin de eones de control oscuro está sucediendo tan rápidamente que la consecuencia es el caos. Aunque aún no es evidente, las frecuencias en constante ascenso están sustituyendo las bajas vibraciones del caos con la euforia de la paz, la armonía, el respeto por la naturaleza y todas las demás facetas poderosas de la luz.

SOMBREROS BLANCOS

Los sombreros blancos se convirtieron en un término común para las muchas personas que trabajan de diversas maneras para exponer y derrotar a la oscuridad. No están organizados, viven en todo el mundo y sirven valientemente arriesgando su vida o su sustento para destapar la corrupción y el engaño y publicar la verdad.

Los sombreros blancos incluyen a periodistas de investigación; personal médico y profesionales de la salud alternativa; científicos; miembros de unidades especiales, departamentos de policía y sistemas judiciales; funcionarios gubernamentales; agentes de inteligencia y técnicos.

Un lamentable número de ellos ha sido asesinado. Otros han sido encarcelados, confinados en pabellones psiquiátricos, desacreditados profesionalmente, o han perdido su licencia. En los casos raros en que se emite una declaración oficial, ésta afirma que la persona era un “teórico de la conspiración” cuya información es “acientífica, inconstitucional o atenta contra el orden público”.

POLÍTICA

La política es simplemente gobernabilidad, y ha estado en manos de los títeres de las fuerzas oscuras a lo largo de los siglos, quienes controlaron la civilización mediante la brutalidad, el miedo, el empobrecimiento y la ignorancia. Gaia recurrió en dos ocasiones a eventos catastróficos para liberar al planeta de la negatividad ocasionada por las decisiones de los títeres. Hace menos de un siglo, una vez más, la negatividad acumulada había drenado la luz del planeta y éste se encontraba a punto de precipitarse hacia la destrucción.

Esta vez Gaia pidió ayuda a gritos. Civilizaciones evolucionadas enviaron a la Tierra la enorme cantidad de luz que necesitaba el planeta para liberarse de la profundidad de la tercera densidad, donde había estado sumido durante milenios, debido a que generaciones de líderes políticos actuaron en la oscuridad.

Ese es el por qué de la ascensión. Para la Tierra, es el regreso a la quinta densidad superior, donde se originó Gaia y su cuerpo planetario. Para las almas, es un avance en el estado evolutivo, una mayor conciencia espiritual. Esto nunca ha sido un asunto político: es la antigua batalla entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, la divinidad y el satanismo, la libertad y el cautiverio.

MADRIGUERAS DE CONEJO

En el viaje al despertar, te verás arrastrado a constantes madrigueras: conspiraciones, agendas ocultas y revelaciones oscuras. Si bien cuestionar el mundo puede ser un primer paso poderoso, llega un momento en que debes decir basta.

La búsqueda constante de verdades más oscuras y profundas puede se convertir en una trampa para el ego. La mente empieza a anhelar la sorpresa y el secretismo, confundiéndolos con sabiduría. Pero el despertar no se trata de cuánta información oculta recopiles. Si tu búsqueda alimenta principalmente el miedo, la ira o un sentimiento de superioridad, no es verdadero crecimiento; es sólo otra distracción.

El verdadero despertar es una realización espiritual. Es comprender que existe una esencia divina en tu corazón y en tu alma. Los grandes maestros del pasado no despertaron estudiando la oscuridad del mundo. Buda despertó volviéndose hacia el interior y superando el apego y la ilusión. Jesús enseñó que el reino de Dios está dentro de ti. Su mensaje no trataba de buscar conocimiento oculto, sino de transformar el ser y recordar quién eres realmente. En algún momento, el buscador debe dejar de buscar afuera y comenzar a encarnar la luz interior.

Las madrigueras de conejo te pueden abrir los ojos al principio, pero no están destinadas a ser tu hogar. Un verdadero despertar va más allá de la fascinación por la oscuridad. Requiere quietud, autoconciencia, compasión y alineación interior.

Cuando te concentras en despertar tu propia luz interior, pasas de consumir la verdad a convertirte en ella. Ese es el camino más profundo que mostraron los antiguos maestros; el verdadero despertar ocurre en el interior.

ORIENTE MEDIO

La Otan interceptó un misil balístico iraní lanzado hacia Turquía .https://efe.com/mundo/2026-03-04/defensas-otan-misil-iran-turquia/

.https://efe.com/mundo/2026-03-04/defensas-otan-misil-iran-turquia/ Israel lanzó ataques a gran escala contra Teherán y Líbano .https://efe.com/mundo/2026-03-04/la-guerra-contra-iran-en-directo-2/

lanzó ataques a gran escala contra y .https://efe.com/mundo/2026-03-04/la-guerra-contra-iran-en-directo-2/ Israel bombardeó el sur del Líbano tras ordenar una evacuación masiva.https://efe.com/mundo/2026-03-04/ataques-iran-arabia-saudita-kuwait/

bombardeó el sur del tras ordenar una evacuación masiva.https://efe.com/mundo/2026-03-04/ataques-iran-arabia-saudita-kuwait/ Israel utilizó cámaras de tráfico pirateadas e inteligencia artificial para matar a Jamenei .https://www.naturalnews.com/2026-03-03-israel-traffic-cameras-ai-assassinate-iran-supreme-leader.htmlhttps://www.naturalnews.com/2026-03-03-israel-traffic-cameras-ai-assassinate-iran-supreme-leader.html

utilizó cámaras de tráfico pirateadas e inteligencia artificial para matar a .https://www.naturalnews.com/2026-03-03-israel-traffic-cameras-ai-assassinate-iran-supreme-leader.htmlhttps://www.naturalnews.com/2026-03-03-israel-traffic-cameras-ai-assassinate-iran-supreme-leader.html Un submarino de EEUU hundió con un torpedo un buque de guerra iraní.https://es.euronews.com/2026/03/04/submarino-eeuu-hunde-torpedo-buque-de-guerra-irani-en-el-oceano-indico

Irán dice haber destruido modernos radares de EEUU e Israel .https://esrt.press/actualidad/590800-quedan-cegados-iran-destruido-radares

dice haber destruido modernos radares de EEUU e .https://esrt.press/actualidad/590800-quedan-cegados-iran-destruido-radares Irán afirma haber atacado el Ministerio de Defensa de Israel y su principal aeropuerto.https://esrt.press/actualidad/590795-iran-afirma-haber-atacado-ministerio-defensa-israel-aeropuerto

afirma haber atacado el Ministerio de Defensa de y su principal aeropuerto.https://esrt.press/actualidad/590795-iran-afirma-haber-atacado-ministerio-defensa-israel-aeropuerto Irán dice estar listo para una guerra muy larga y dice que aún no ha usado sus armas más eficaces.https://efe.com/mundo/2026-03-03/iran-preparado-guerra-larga/

dice estar listo para una guerra muy larga y dice que aún no ha usado sus armas más eficaces.https://efe.com/mundo/2026-03-03/iran-preparado-guerra-larga/ La Unesco alerta sobre la protección del patrimonio cultural en medio de la guerra, después de que resultara dañado el palacio de Golestan en Irán .https://es.euronews.com/cultura/2026/03/03/unesco-alerta-sobre-proteccion-del-patrimonio-cultural-oriente-medio

en .https://es.euronews.com/cultura/2026/03/03/unesco-alerta-sobre-proteccion-del-patrimonio-cultural-oriente-medio El hijo mayor de Jamenei es el nuevo ayatolá.https://es.euronews.com/2026/03/04/mojtaba-jamenei-el-hijo-mayor-de-jamenei-es-el-nuevo-ayatola

ECONOMÍA

El alza del petróleo y el gas augura un repunte de la inflación .https://efe.com/economia/2026-03-03/alza-petroleo-gas-augura-repunte-inflacion-europa-espana/

y el augura un repunte de la .https://efe.com/economia/2026-03-03/alza-petroleo-gas-augura-repunte-inflacion-europa-espana/ El cierre de Ormuz eleva el diferencial entre el crudo Brent y el de Dubái .https://finance.yahoo.com/news/hormuz-freeze-sends-brent-dubai-153000677.html

eleva el diferencial entre el crudo y el de .https://finance.yahoo.com/news/hormuz-freeze-sends-brent-dubai-153000677.html La guerra podría convertir a Canadá en el proveedor de petróleo más fiable del mercado.https://finance.yahoo.com/news/iran-conflict-could-turn-canada-010000187.html

en el proveedor de más fiable del mercado.https://finance.yahoo.com/news/iran-conflict-could-turn-canada-010000187.html Millones de dólares en criptomonedas abandonaron las bolsas iraníes tras los ataques.https://finance.yahoo.com/news/millions-dollars-crypto-left-iranian-172121738.html

abandonaron las bolsas iraníes tras los ataques.https://finance.yahoo.com/news/millions-dollars-crypto-left-iranian-172121738.html La guerra en Irán podría costar 40.000 millones de euros al sector turístico.

podría costar 40.000 millones de euros al sector turístico. Se disparan las tarifas del transporte aéreo a medida que se intensifica la guerra.https://www.zerohedge.com/markets/air-freight-rates-spike-iran-war-escalates

a medida que se intensifica la guerra.https://www.zerohedge.com/markets/air-freight-rates-spike-iran-war-escalates El conflicto en Oriente Medio desencadena un caos mundial en viajes, dejando varadas a cientos de miles de personas.https://www.naturalnews.com/2026-03-03-middle-east-conflict-triggers-worst-global-travel-chaos.html

desencadena un caos mundial en viajes, dejando varadas a cientos de miles de personas.https://www.naturalnews.com/2026-03-03-middle-east-conflict-triggers-worst-global-travel-chaos.html Batalla por los minerales críticos.- China acapara el refino del 70% de las materias primas.https://www.expansion.com/economia-sostenible/2025/06/19/68528a2c468aebfd078b45b4.html

acapara el refino del 70% de las materias primas.https://www.expansion.com/economia-sostenible/2025/06/19/68528a2c468aebfd078b45b4.html El éxito de la IA implica que esté incorporada en el sistema financiero.https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/13791862/02/26/el-exito-de-la-ia-implica-que-este-incorporada-en-el-sistema-financiero.html

Celebridades de Hollywood huyen de EEUU mientras implosiona la industria cinematográfica.https://www.zerohedge.com/political/hollywood-celebrities-flee-us-woke-movie-industry-implodes

huyen de EEUU mientras implosiona la industria cinematográfica.https://www.zerohedge.com/political/hollywood-celebrities-flee-us-woke-movie-industry-implodes Carrera mundial para desbloquear la fusión nuclear.- Gobiernos de todo el mundo llevan décadas compitiendo para descubrir el secreto de la energía de fusión nuclear, con el fin de producir energía limpia y abundante.https://www.zerohedge.com/political/global-race-unlock-nuclear-fusion

EUROPA

La UE blinda el euro digital frente a ciberataques masivos.https://www.expansion.com/mercados/divisas/2026/01/15/69695b40e5fdea55618b45bc.html

frente a ciberataques masivos.https://www.expansion.com/mercados/divisas/2026/01/15/69695b40e5fdea55618b45bc.html Teherán promete atacar a los países europeos si se unen a la guerra.https://es.euronews.com/2026/03/03/teheran-promete-atacar-paises-europeos-si-se-unen-a-la-guerra-contra-iran

promete atacar a los países europeos si se unen a la guerra.https://es.euronews.com/2026/03/03/teheran-promete-atacar-paises-europeos-si-se-unen-a-la-guerra-contra-iran Nápoles se está revitalizando como centro mediterráneo, simbolizando la rebelión, la verdad histórica y el orgullo comunitario, culminando en eventos significativos entre 2020 y 2026 que reclaman su soberanía y legado.https://operationdisclosureofficial.com/2026/03/04/antonella-and-werner-the-restoration-of-the-radiant-capital-naples/

ESPAÑA

España recorta sus compras de petróleo a EEUU.https://www.expansion.com/empresas/energia/2026/03/04/69a815cb468aeb98678b45a4.html

a EEUU.https://www.expansion.com/empresas/energia/2026/03/04/69a815cb468aeb98678b45a4.html La Comisión Europea respalda a España tras las amenazas comerciales de EEUU.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/04/comision-europea-respalda-a-espana-tras-amenazas-comerciales-trump

El incendio en Irán amenaza con afectar a la cesta de la compra en España.https://www.expansion.com/economia/2026/03/04/69a737b0e5fdeabe618b458a.html

amenaza con afectar a la cesta de la compra en España.https://www.expansion.com/economia/2026/03/04/69a737b0e5fdeabe618b458a.html El presidente iraní agradece a España su neutralidad en la guerra.https://efe.com/mundo/2026-03-04/presidente-irani-agradecimiento-espana-oposicion-guerra/

AMÉRICAS

La reforma judicial en Honduras genera tensión.https://www.hispantv.com/noticias/honduras/641274/reforma-judicial-tension

genera tensión.https://www.hispantv.com/noticias/honduras/641274/reforma-judicial-tension Petro ordena instalar un radar en la frontera para detectar envíos de drogas .http://cnnespanol.cnn.com/2026/03/03/colombia/petro-radar-envios-drogas-tensiones-ecuador-orix

ordena instalar un en la frontera para detectar envíos de .http://cnnespanol.cnn.com/2026/03/03/colombia/petro-radar-envios-drogas-tensiones-ecuador-orix Bolivia se retira del grupo de La Haya que promueve acciones contra Israel .https://www.notimerica.com/politica/noticia-oproximo-bolivia-retira-grupo-haya-promueve-acciones-contra-israel-ofensiva-militar-gaza-20260304193422.html

se retira del grupo de que promueve acciones contra .https://www.notimerica.com/politica/noticia-oproximo-bolivia-retira-grupo-haya-promueve-acciones-contra-israel-ofensiva-militar-gaza-20260304193422.html Ecuador declara persona «non grata» al embajador de Cuba .https://esrt.press/actualidad/590785-ecuador-declara-non-grata-embajador-cuba

declara persona «non grata» al embajador de .https://esrt.press/actualidad/590785-ecuador-declara-non-grata-embajador-cuba Argentina fue el único país de Sudamérica que respaldó la guerra.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/03/argentina/argentina-unico-pais-latam-respaldo-ataques-iran-eeuu-orix

fue el único país de Sudamérica que respaldó la guerra.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/03/argentina/argentina-unico-pais-latam-respaldo-ataques-iran-eeuu-orix El tren Trasandino, una colosal obra de ingeniería que unía Chile y Argentina .https://www.eleconomista.es/podcasts/noticias/13799744/02/26/el-tren-trasandino-la-colosal-obra-de-ingenieria-que-unia-chile-y-argentina-por-los-andes.html

y .https://www.eleconomista.es/podcasts/noticias/13799744/02/26/el-tren-trasandino-la-colosal-obra-de-ingenieria-que-unia-chile-y-argentina-por-los-andes.html El Senado de Brasil aprueba el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea.https://noticiaslatam.lat/20260304/1172116924.html

