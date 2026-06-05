Miski Liu Suria

El tiempo es lo más valioso que tenemos. Por eso resumo la información.

Final del viaje

Maduración

Crisis teológica

Insensibilización

Evitando el pánico

“ Meta-divulgación”

Anclando la transición

Cambio de civilización

Un siglo de preparación

Divulgación con propósito

Mundo futurista de misterio y esperanza

Si valora esta información, puedeapoyar a este canal a través del botón de donaciones que está en la esquina superior izquierda de mi blog. Desde el móvil, hay que poner la versión web para poder hacer clic en el icono de donar:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Cada viaje tiene un final, tras una estrategia a largo plazo para alcanzar un objetivo definitivo, según Orson Scott Card, autor de la novela «El juego de Ender» (Ender’s Game). El relato se desarrolla en un futuro donde la Tierra ha sufrido dos invasiones insectoides. Para evitar una tercera invasión, la Flota Internacional recluta a niños superdotados y los entrena desde muy jóvenes en una escuela militar orbital llamada Escuela de Batalla (Battle School).

La convulsión macro-económica actual representa la demolición controlada de un sistema obsoleto. Los que leen los signos de los tiempos reconocen que esta crisis es el canal de nacimiento necesario para una nueva conciencia colectiva y una riqueza planetaria sin precedentes.

Guardian Daniel expone al respecto el fundamento orquestado del cambio de civilización. “Meta-divulgación” es la difusión deliberada y estratégica durante décadas de temas previamente aislados como ciencia ficción, con el fin de insensibilizar la conciencia colectiva y preparar a la humanidad para procesar sin miedo la revelación futura de estas realidades, evitando así el pánico de las masas y la crisis teológica.

No se puede gestionar reactivamente un cambio de paradigma de esta magnitud que abarca la fusión de un desplome sistémico mundial con el lanzamiento de una física revolucionaria y la admisión de inteligencia no humana. Los super-poderes y el personal de planificación estratégica opera en líneas de tiempo generacionales. Para impedir el pánico histórico de las masas y la crisis teológica, se ha insensibilizado deliberadamente la conciencia colectiva de la humanidad a través de décadas de programación predictiva en los medios y en Hollywood.

Durante décadas, se aislaron temas de ciencia ficción como la inteligencia artificial, la robótica avanzada y la presencia extraterrestre para que pudiera procesarlos sin miedo la humanidad. La maduración de esta campaña es evidente en 2026, cuando los medios y los denunciantes de alto perfil exponen con calma la presencia de especies biológicas sobre la tierra sin producir resultados, y la paz social permanece estable. La población reacciona con aceptación en lugar de pánico.

El máximo logro cultural de este condicionamiento estratégico se manifiesta en la película épica anunciada “El día de la Revelación” (Disclosure day) de Steven Spielberg. Este director de cine, quien ha mantenido vínculos estrechos con círculos del gobierno durante décadas, proporciona la narrativa visual para anclar esta transición en el ojo público, no como una amenaza, sino como una liberación cósmica y como una necesidad evolutiva.

Los hechos tangibles demuestran que ha existido durante mucho tiempo la base tecnológica para la nueva era y se ha investigado a través de la ingeniería inversa. Esas patentes describen reactores compactos de fusión, sistemas de reducción de inercia de masa, y modificaciones del espacio y del tiempo. La Marina lanzó estas patentes con la justificación explícita de que son esenciales estratégicamente para adelantarse a rivales geopolíticos como China.

La doctrina Kwast revela que existe una tecnología para irradiar cualquier forma de energía inalámbrica desde la tierra al espacio o viceversa. La energía de transferencia inalámbrica rompe el principio de la escasez de recursos y deja obsoletos de la noche a la mañana puntos de ahogamiento geopolítico como el estrecho de Ormuz.

La transición no se está planeando en las sombras. Su sistema nervioso físico ya está emergiendo visiblemente ante nuestros ojos. El fundamento visible es un triunvirato de gobierno, tecnología e infraestructura. Estamos presenciando una alianza coordinada estrechamente entre el gobierno, los medios y la tecnología.

NUEVO SISTEMA

Charlie Ward pone de relieve el sistema monetario divino mundial del pueblo, y propone un cambio desde una economía basada en la escasez a una abundancia compartida, arraigada en el despertar espiritual y en la soberanía individual. Pero no se dejen engañar por la palabra ‘monetario’: no se trata de una simple actualización sobre criptomonedas o la banca. Es una propuesta de transición hacia un nuevo paradigma de abundancia mundial.

Den, un empresario exitoso convertido en defensor del cambio sistémico, sostiene que no son inevitables nuestros problemas mundiales actuales: la pobreza, la enfermedad y la división social. En cambio, plantea que son el resultado previsible de un sistema financiero basado en la escasez.

El sistema mundial de gestión de la tierra divina pretende revolucionar este modelo. En lugar de depender de una moneda tradicional, que fluctúa en función de la deuda y el control, este sistema se basa en la propiedad compartida y equitativa de los recursos, la infraestructura y las empresas del planeta.

El principio fundamental es no hacer daño a nadie. Al fundamentar la interacción económica en la ley divina en lugar de en resquicios legales creados por el hombre, el objetivo es que la humanidad pase de un estado de subsistencia a otro de prosperidad colectiva.

La visión que plasman Den y Charlie Ward no se limita a la economía; es un despertar espiritual. Los oradores destacan que la verdadera libertad comienza con la soberanía individual: la comprensión de que cada ser humano posee un valor intrínseco que ningún gobierno ni corporación puede otorgar ni arrebatar.

Quizás el aspecto más llamativo de la conversación sea su fundamento espiritual. Ambos ponentes discuten cómo la transición hacia este sistema es inseparable de un despertar de la conciencia, y subrayan que la fe cristiana sirve como brújula moral para esta transformación.

No se trata de política tradicional ni de nacionalismo con fronteras definidas. Es un movimiento que busca trascender estas divisiones, uniendo a gente de todo el mundo mediante el reconocimiento compartido de que vivimos en un ciclo de guerra espiritual contra sistemas de opresión. Argumentan que, al orientar nuestra conciencia hacia la abundancia y la fe, podemos desmontar eficazmente las viejas estructuras restrictivas.

La transición al nuevo sistema divino se concibe como un movimiento popular. Comienza con la concienciación, la determinación personal y la acción colectiva. Den describe mecanismos prácticos como registrar los acuerdos en una plataforma específica y aprovechar las redes sociales para sortear las narrativas tradicionales y restrictivas.

El mensaje central es de urgencia y optimismo: la libertad no es algo que esperamos; es algo que creamos. ¿Es posible superar las limitaciones de nuestro sistema financiero actual? ¿Podemos construir un mundo donde la abundancia de recursos sea lo normal para todo ser humano?

El diálogo ofrece una perspectiva fascinante para quienes consideran que el sistema actual ya no beneficia al bien común. Esta conversación nos invita a replantearnos nuestro papel en la economía mundial y nuestra responsabilidad mutua.

NOTICIAS DEL RESETEO

Jeff Bezos está financiando la búsqueda del «algoritmo central» del cerebro.https://archive.ph/2KBJ1#selection-1089.0-1089.560

está financiando la búsqueda del «algoritmo central» del cerebro.https://archive.ph/2KBJ1#selection-1089.0-1089.560 Jon Stewart expone imágenes secretas de extraterrestres en vivo del ejército y mucho más.https://www.youtube.com/watch?v=eY8XNoX09uM

expone imágenes secretas de extraterrestres en vivo del ejército y mucho más.https://www.youtube.com/watch?v=eY8XNoX09uM Sean Stone habla de políticos poseídos, rituales oscuros para obtener poder, sociedades secretas y ocultismo.https://www.youtube.com/watch?v=lthBJP3wMLk

habla de políticos poseídos, rituales oscuros para obtener poder, sociedades secretas y ocultismo.https://www.youtube.com/watch?v=lthBJP3wMLk El famoso grupo de piratas informáticos Anonymous ha anunciado que publicará pronto la totalidad de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein , con la promesa de revelar uno a uno a todos los individuos implicados.https://benjaminfulford.net/beyond-blue-beam-115/

, con la promesa de revelar uno a uno a todos los individuos implicados.https://benjaminfulford.net/beyond-blue-beam-115/ Calma antes de la tormenta, según Joseph Tittel .- Hemos entrado en una energía mucho más ligera, con menos ajetreo y bullicio, y más emoción e intuición. La energía de las próximas semanas, gente saliendo de las alcantarillas, mosquitos tóxicos y mucho más.https://www.youtube.com/watch?v=v_hGdtFp7HY

.- Hemos entrado en una energía mucho más ligera, con menos ajetreo y bullicio, y más emoción e intuición. La energía de las próximas semanas, gente saliendo de las alcantarillas, mosquitos tóxicos y mucho más.https://www.youtube.com/watch?v=v_hGdtFp7HY Edward Dowd cree que las empresas que basan sus precios en la esperanza y el sueño están sosteniendo el mercado en general y, cuando se imponga la realidad finalmente, espera que las acciones se desplomen un 30% o más, con la plata alcanzando un precio de diez mil dólares por encima del oro.https://www.youtube.com/watch?v=fy_xbiXrW3s

cree que las empresas que basan sus precios en la esperanza y el sueño están sosteniendo el mercado en general y, cuando se imponga la realidad finalmente, espera que las acciones se desplomen un 30% o más, con la alcanzando un precio de diez mil dólares por encima del oro.https://www.youtube.com/watch?v=fy_xbiXrW3s Todos quieren dominar el mundo, según Gerry Gómez . Todas las facciones que compiten por la administración de la Tierra están actuando simultáneamente en un momento de convergencia. Ya partió el tren de la revelación. En la primavera de 2026 ese patrón se manifiesta con una escala y velocidad sin precedentes, de modo abierto. La cuestión no es si está en movimiento, sino adónde va, quién lo conduce y a quién beneficia.

. Todas las facciones que compiten por la administración de la Tierra están actuando simultáneamente en un momento de convergencia. Ya partió el tren de la revelación. En la primavera de 2026 ese patrón se manifiesta con una escala y velocidad sin precedentes, de modo abierto. La cuestión no es si está en movimiento, sino adónde va, quién lo conduce y a quién beneficia. El autor describe que la divulgación que se desarrolla no avanza hacia una sola conclusión, sino hacia al menos dos conclusiones simultáneamente: una versión que termina en elevación cósmica y contacto con inteligencia benévola, y otra que reconoce que lo operado en las sombras es algo mucho más oscuro que la recuperación de naves.https://prepareforchange.net/2026/06/02/everybody-wants-to-rule-the-world/

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Relacionado