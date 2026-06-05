De nuevo, la limpieza

Fátima Herrera, portavoz PSOE Ayto. Almería y parlamentaria andaluza

Recientemente, el Ayuntamiento de Almería ha adjudicado el contrato de la limpieza que cumplió hace más de tres años. Se trata de una buena noticia para nuestra ciudad, porque todos queremos ver nuestras calles más limpias, nuestros barrios más cuidados y un entorno que esté a la altura de lo que Almería merece.

La limpieza de nuestras calles es una de las principales preocupaciones de los almerienses. Lo sabemos porque nos lo dicen en las calles, en sus casas, en sus negocios. Y no es para menos: todos queremos vivir en una ciudad de la que sentirnos orgullosos.

Ahora, con un contrato que supone una inversión anual de 27,3 millones de euros, más del doble de lo que costaba en 2014, es lógico que las expectativas sean altas. Pero también es inevitable preguntarse: ¿será suficiente este cambio para que Almería recupere el brillo que todos queremos? ¿Funcionará la misma receta, con los mismos ingredientes, cuando no lo ha hecho antes?

No podemos olvidar que la empresa adjudicataria, Acciona, es la misma que lleva años gestionando la limpieza de nuestra ciudad. Y a ojos de muchos almerienses, los resultados no han estado a la altura. Basta con dar un paseo por cualquier barrio para comprobar que la situación no es la que debería ser.

Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista, aunque celebramos que este nuevo contrato sea ya una realidad, queremos ser claros: no basta con firmar un contrato millonario. Lo importante es que se cumpla. Porque estamos hablando de dinero público y este debe traducirse en calles limpias y en un servicio que funcione de verdad.

Es cierto que el contrato incluye mejoras que suenan bien sobre el papel, pero muchas de ellas ya figuraban en el anterior acuerdo. Si no se cumplieron entonces, ¿qué garantías tenemos de que se cumplirán ahora?

Almería tiene un potencial enorme. Es una ciudad que enamora, con su luz, su mar y su gente. Pero para que nuestra ciudad sea ese lugar cuidado, atractivo y limpio que todos deseamos, hace falta más que palabras. Hace falta compromiso, trabajo bien hecho y, sobre todo, una gestión eficaz.

Desde el PSOE, nos comprometemos a seguir trabajando para que cada euro invertido se traduzca en resultados visibles en nuestras calles. Porque Almería no puede esperar más.

Los almerienses merecemos un servicio de limpieza que funcione, que sea eficaz y que haga justicia a la belleza de nuestra ciudad.

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