El Gobierno de España invierte más de 15 M€ en la localidad almeriense de Adra “en intervenciones transformadoras del municipio”

Pedro Fernández ha visitado la nueva travesía de N-340 a su paso por La Curva, en Adra, tras finalizar las obras, que han contado con una financiación estatal cercana a los 4 M€

A esta actuación se suman los trabajos para la prevención de inundaciones del río Adra, con 3,5 M€, y los 6,4 M€ destinados al municipio para la recuperación tras las borrascas

En 2025 el Gobierno de España ha licitado en Andalucía más de 3.500 M€ en infraestructuras

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado hoy la actuación ejecutada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en La Curva, en el municipio almeriense de Adra, donde ha invertido 3,9 M€ en la mejora integral de la travesía de la N-340 a su paso por esta esta barriada abderitana, con el objetivo de “ganar espacio al coche y crear entornos más amables para el ciudadano”. Se trata, ha puntualizado, “de una de las intervenciones transformadoras que está ejecutando este Gobierno en el municipio, al que ha destinado más de 15 M€”.

Durante la visita, en la que ha estado acompañado por el subdelegado en Almería, José María Martín, y del alcalde de la localidad, Manuel Cortés, el delegado ha adelantado en los primeros días de julio se hará entrega al Ayuntamiento de la actuación “tras un año y medio de trabajos que han conseguido convertir 800 metros lineales de la antigua nacional en un espacio perfectamente integrado en la ciudad, seguro y al servicio de los ciudadanos de la Curva”. “Ése era el objetivo y con absoluta colaboración y sintonía hemos trabajado con el Ayuntamiento para que la actuación respondiera a la mejora del entorno urbano, fuera totalmente funcional y mejorara la movilidad, tanto para los conductores como para los peatones”, ha destacado.

Ha querido también referirse a las otras mejoras que el Gobierno de España está ejecutando en el municipio, como las obras de prevención de inundaciones del río Adra, con 3,5 M€ de inversión, y los 6,4 M€ para la recuperación tras las borrascas del municipio. De esta última cantidad, ha especificado que 4,7 M€ se han tenido como beneficiario al ayuntamiento “para que pueda reparación sus instalaciones y construir nuevas infraestructuras capaces de prevenir nuevos daños”, mientras que 1,7 M€ se han destinado a 76 propietarios de explotaciones agrícolas afectados por el temporal.

En el marco de la N-340 a su paso por la provincia, Pedro Fernández se ha referido a otra travesía mejorada “a pocos kilómetros de Adra”, concretamente en Balanegra, finalizada el mes pasado tras una aportación estatal de 5,3M€, “lo que suma más de 10M€ en dos actuaciones que responden a la mejora del entorno urbano, su conversión en espacios totalmente funcionales y con mejor movilidad, tanto para los conductores como para los peatones”.

“Son solo dos ejemplos puntuales de la apuesta de este Gobierno de España por la provincia almeriense, una de las más beneficiadas de las inversiones tras recuperar en 2018 los proyectos que estaban guardados en el cajón”, donde ha hecho mención a la Línea de Alta Velocidad Almería- Murcia, con 3.600 M€ de inversión “y en la que hemos abierto túneles que antes se había cerrado”, ha dicho.

Con carácter global, ha destacado que el Gobierno licitó en 2025 obras en infraestructuras por importe superior a los «3.500 M€ si nos referidos a actuaciones en toda Andalucía en una clara apuesta por la cohesión del territorio y la mejora de la calidad de vida de los andaluces”.

Travesía N-340 en La Curva

La intervención en esta travesía abderitana ha consistido en la organización de calzadas de dos carriles a ambos lados de un bulevar central, con más de 5.000 m2 de zonas verdes y casi 2.000 m2 de carril bici. También se ha construido una glorieta para mejora de la funcionalidad viaria y la ordenación de accesos.



El proyecto ha incluido la renovación completa de firmes, pavimentaciones y servicios urbanos, entre ellos una red para la recogida de pluviales, así como la instalación de 197 puntos de luz y mobiliario urbano.

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