Amós García asegura que “las nuevas mesas de trabajo territoriales nos permiten compartir información y generar sinergias y compromisos para un mayor ajuste de las políticas activas de empleo”

El Servicio Andaluz de Empleo se coordina con asociaciones, empresas y administraciones para mejorar la inserción laboral en la provincia de Almería

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha puesto en marcha en la provincia de Almería las nuevas ‘Actuaciones Territoriales de Empleo’, una espacio de trabajo colaborativo con entidades del tercer sector, administraciones, empresas y organizaciones empresariales para establecer “un cauce de comunicación, coordinación y participación en el que podamos compartir información, crear sinergias, desarrollar actuaciones conjuntas y generar compromisos comunes para mejorar la inserción sociolaboral, especialmente entre colectivos vulnerables”, ha señalado el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y director provincial del SAE, Amós García Hueso.

Este nuevo instrumento de coordinación se articula en torno a las tres áreas territoriales de empleo (ATE) de la provincia almeriense: Almería-Centro, Poniente-Alpujarra y Levante-Norte. Ya se han realizado las primeras sesiones de trabajo de las ATE Almería-Centro -con la asistencia del delegado territorial- y Levante-Norte, en las que han participado medio centenar de entidades de la provincia, y está prevista para los próximos días la constitución de la mesa territorial de trabajo con entidades de las comarcas del Poniente y la Alpujarra almeriense.

Amós García ha explicado que la creación de las Actuaciones Territoriales de Empleo “supone extender, con un enfoque territorial, la metodología de trabajo colaborativo que iniciamos hace más de un año con agentes clave de la agricultura, la hostelería y el turismo de la provincia, y que éstos han valorado positivamente, para analizar las causas de los desajustes entre oferta y demanda de empleo en algunas ocupaciones de estos sectores estratégicos, y proponer medidas que faciliten que las empresas puedan contar con el personal que necesitan”.

Asimismo, la puesta en marcha de estas mesas de trabajo territoriales entronca con la implantación del Modelo de Gestión Integral (MGI) del SAE, que tiene como finalidad “modernizar el servicio público de empleo andaluz y convertirlo en un recurso de intermediación laboral más eficaz y cercano para las personas, las empresas y las entidades del tercer sector”, ha remarcado Amós García.

En este sentido, ha subrayado “la proactividad del SAE para dar respuesta a las necesidades de sectores clave en nuestra provincia y para coordinar información y actuaciones con entidades del tercer sector, mediante el diseño y desarrollo de una metodología específica para ambos modelos de mesas de trabajo colaborativo”.

“Con los Actuaciones Territoriales de Empleo estamos mejorando la coordinación y el alcance de las actuaciones que desarrollamos, aprovechando mejor los recursos, fomentando la cohesión social y obteniendo un diagnóstico certero de las necesidades de empleo y cualificación de la provincia para hacer un mejor ajuste de las políticas activas de empleo. En definitiva, el objetivo es lograr que seamos más eficaces en nuestros objetivos de elevar la competitividad de nuestro tejido productivo y la inserción laboral de las personas, especialmente de aquellas pertenecientes a colectivos vulnerables”, ha añadido Amós García.

En las sesiones de las ‘Actuaciones Territorial de Empleo’, técnicos del SAE comparten con los representantes de las entidades del tercer sector información sobre el mercado laboral en la provincia, los recursos de empleo en el territorio y cómo acceder a los mismos. A través de una metodología participativa orientada a resultados mediante grupos reducidos y dinámicas de co-creación, se persigue, en primer lugar, identificar dificultades de acceso al mercado laboral y detectar los colectivos con mayores brechas en el empleo y los puntos de mejora en la coordinación entre el SAE y las entidades sociales; y a continuación, definir soluciones realizando propuestas de actuaciones conjuntas, alcanzando compromisos por parte de las entidades e identificando los servicios del SAE a activar.

La metodología incluye además una puesta en común y priorización de las propuestas realizadas y la formalización de los compromisos alcanzados, con la designación de las personas responsables y el establecimiento de un plan de seguimiento.

Relacionado