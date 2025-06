Concluye la exitosa novena edición del programa JUMP-Emprendimiento avanzado

Tras 5 meses de formación intensiva, mentoring y trabajo colaborativo, más de 50 estudiantes han desarrollado 32 proyectos reales, muchos de los cuales ya están en marcha. Los finalistas han defendido sus proyectos ante un jurado profesional en rondas de siete minutos. Las menciones especiales han sido para BubbleTime, Buscavidas, Ludo y Lecto y Sexy training

Ante un jurado especializado, los 12 proyectos finalistas de la novena edición del programa JUMP-Emprendimiento avanzado han defendido y explicado sus proyectos en la gran final en tandas de 7 minutos.

Es un programa formativo experiencial, en el que los participantes forman parte de un equipo de trabajo para desarrollar un proyecto. En cada sesión se trabaja en base a los conocimientos y herramientas que van descubriendo. Además, conocen a profesionales y empresariosque están cada tarde con ellos para ayudarlos en el desarrollo del proyecto.

Han sido 5 meses de formación intensiva, mentoring y trabajo colaborativo. En esta edición han participado 50 estudiantes que han desarrollado 32 proyectos reales, muchos de los cuales ya están en marcha. Así lo ha explicado el director del Observatorio de Emprendimiento de la Universidad de Almería, Carlos Cano. “Ha sido una edición excelente. Con una implicación muy alta por parte de los asistentes. Han participado proyectos que estaban más o menos incipientes, pero tras este programa han logrado estar mucho más avanzados. En esta jornada final se han presentado 12 de ellos, entregaremos las menciones especiales, pero, sobre todo, servirá para debatir sobre cuál es el camino a seguir a partir de ahora para poner en marcha los que todavía no están. Desde la Universidad de Almería les vamos a ayudar en lo que necesiten, pero también les vamos a dar a conocer la ayuda que le pueden ofrecer entidades colaboradoras”.

Una de las menciones, en concreto al proyecto más creativo e innovador, ha sido para BubbleTime,una burbuja de desconexión digital para disfrutar de una conexión real.Su responsable, Jessica Carreño, ha indicado que este programa le ha servido para “bajar a la tierra su proyecto” y que gracias a él ya cuenta con un plan económico, tiene acciones de marketing previstas y está mejorando su aplicación. “BubbleTime es una aplicación de desconexión. La idea es desconectarte, pero en grupo, es decir, toda la gente se desconecta a la vez. Esto, por ejemplo, permite que los estudiantes estén más atentos en clase. El móvil es un gestor de desconexión inteligente que gestiona las llamadasque pueden entrar, tú decides qué aplicaciones bloqueas y cuáles no. Además, como refuerzo positivo tiene un recuerdo al final de cada burbuja con las fotos que se han ido creando, porque básicamente es lo único que se puede usar del móvil cuando está en una burbuja”.

Narciso Velasco se ha llevado la mención especial al proyecto con mayor impacto social/ambiental por su proyecto Ludo y Lecto que propone aprender leyendo y sentir jugando. “Lo que hace Lecto es trabajar a través de contenidos educativo y relatos ricos en valores y Ludo lo que hace es que de forma dinámica y atractiva, a través del juego, trabaja esos contenidos educativos y esos relatos. La idea es que los alumnos se diviertan mientras que aprenden”. Ya existe contenido publicado en la página web de este proyecto para quien esté interesado. Velasco ha señalado que “lo más importante de este programa es la cercanía que han tenido porque yo, que pertenezco al ámbito educativo,no sabía cómo emprender, cómo llevar a cabo este proyecto. La verdad es que me han apoyado muchísimo, me han ayudado a enfocarme, me han mentorizadoy asesorado”.

El proyecto Buscavías ha recibido la mención al proyecto con mayor potencial de crecimiento. Se trata de una agencia de contratación especializada en hostelería en la que proporcionan el trabajo, el transporte y el alojamiento, además de ofrecer personal cualificado a los oferentes de empleo.

Por último, la mención concedida por el público al proyecto más innovador ha sido para Sexy Training. Una aplicación que entrena al usuario para triunfar en la seducción y la socialización en la vida real, mejorando sus habilidades de comunicación y relación. La app les permite «romper el hielo» para conocer gente y «ligar» de forma tradicional. Entrenando su capacidad de oratoria, el usuario aprende a relacionarse sin inseguridades, mejorando su autoestima y su confianza, incluso en el terreno sexual.