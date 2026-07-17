La Guardia Civil esclarece una trama de estafas con falsos anuncios de alquiler que causó un perjuicio superior a 20.000 euros

Los autores publicaban anuncios de alquiler de pisos

completos por debajo de precio de mercado en localidades con el

mercado de la vivienda especialmente tensionado

 La investigación ha esclarecido dieciséis estafas consumadas

y varias tentativas, y se imputa un delito continuado de estafa y

falsificación documental

La Guardia Civil, en el marco de la operación

«Falkiler», ha esclarecido una trama dedicada a la estafa continuada

mediante falsos anuncios de alquiler de viviendas publicados en

plataformas inmobiliarias de internet, con víctimas en distintos puntos de

España. Los dos investigados, una mujer de 25 años y un hombre de 39

años, han sido detenidos. A ambos se les imputa un delito continuado de

estafa y falsificación de documento público.

La investigación, se inició por el Área de Investigación de la Guardia Civil

de San Vicente del Raspeig a mediados de febrero de 2026, tras la

denuncia de una víctima que había transferido 900 euros para reservar

una vivienda que resultó no existir. Una vez realizado el pago, la víctima

comprobó que el anunciante había bloqueado su contacto. Durante las

negociaciones, el sospechoso le había remitido capturas de un DNI, una

cartilla bancaria y una nota simple del registro de la propiedad, todo ello

falsificado.

A partir de esa denuncia, los agentes detectaron un patrón común en

numerosas denuncias presentadas en distintos puntos de España, como

Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia, lo que permitió vincular hasta la

fecha dieciséis hechos consumados y varias tentativas, con un perjuicio

económico superior a los 20.000 euros. La mayoría de los inmuebles se

anunciaban en núcleos de población con el mercado de la vivienda

especialmente tensionado, ofertando pisos completos por debajo de su

precio de mercado para resultar más atractivos a arrendatarios con

recursos limitados y encontrar así una víctima con rapidez.

Los autores utilizaban distintos números de teléfono, registrados a nombre

de terceras personas con identidades presumiblemente ficticias, que iban desechando tras cometer varias estafas tratando de dificultar su localización. Para recibir el dinero de las víctimas llegaron a utilizar cerca

de veinte cuentas bancarias de distintas entidades, que abrían y cerraban

en breves lapsos de tiempo, en su mayoría tras ser bloqueadas por los

propios bancos al detectar movimientos sospechosos.

Uno de los aspectos más complejos de la investigación fue el seguimiento

del dinero estafado, que las víctimas transferían inicialmente a cuentas

controladas por uno de los investigados y que después se distribuía de

forma inmediata a otras numerosas cuentas asociadas a la segunda

persona investigada. Su localización resultó especialmente compleja por

el uso de múltiples cuentas y domicilios distintos, teléfonos a nombre de

terceros y una operativa diseñada para fragmentar y dispersar el rastro

del dinero, a lo que se sumaba la dispersión geográfica de las víctimas y

de las denuncias presentadas en distintas comunidades autónomas.

El análisis de las evidencias recopiladas mediante la colaboración de las

entidades bancarias permitió a los agentes localizar el lugar exacto desde

donde se había efectuado el delito, lo que llevó a la detención de la

investigada en Alcantarilla (Murcia). Por su parte, el segundo investigado

fue localizado y detenido en Almería. Ambos han sido puestos a

disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia

de San Vicente del Raspeig, competente en la causa.

Ambos investigados desarrollaban su actividad con un marcado carácter

itinerante, actuando de forma simultánea o sucesiva en distintas

provincias y sirviéndose de medios telemáticos que les permitían operar

desde cualquier ubicación, lo que dificultó notablemente la determinación

del lugar de comisión de los hechos y la identificación de los autores.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones

ante anuncios de alquiler con precios por debajo de mercado, evitando

realizar pagos o transferencias sin haber visitado la vivienda ni verificado

la identidad del arrendador.



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