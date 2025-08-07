Home / Provincia / Continúa la conciliación en Adra en septiembre con el programa educativo ‘TecnoTribu’

Continúa la conciliación en Adra en septiembre con el programa educativo ‘TecnoTribu’

Por
No hay comentarios
agosto 7, 2025 10:21 am

Natalia Ordieres Cueto

Cortés y Bellido han dado a conocer los detalles de esta iniciativa cuyas inscripciones, totalmente gratuitas, están abiertas en www.tecnotribu.org

Las familias de Adra podrán seguir disfrutando de la conciliación laboral y familiar, del 1 al 5 de septiembre, gracias a la llegada a la ciudad del programa educativo ‘TecnoTribu’, que se desarrollará en la Pista Cubierta del Estadio Miramar de 09:00 a 14:00 horas. Esta iniciativa, que es totalmente gratuita, ha sido presentada por el alcalde, Manuel Cortés, y por el delegado territorial de Inclusión Social, Juventus, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, acompañados de concejales del equipo de Gobierno local. Las inscripciones están abiertas en www.tecnotribu.org, para niños, niñas y jóvenes de entre 9 y 17 años.

El primer edil ha puesto en valor esta iniciativa que “además de ser una alternativa más para la conciliación, que es tan importante para nuestras familias, los jóvenes podrán adquirir conocimientos y herramientas para desenvolverse en las nuevas tecnologías, tan integradas ya en nuestro día a día”. Y es que, a través de actividades prácticas, dinámicas y colaborativas, los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar su creatividad, el pensamiento lógico y habilidades clave esenciales para su futuro en un mundo cada vez más tecnológico.

Por su parte, el delegado ha explicado que“con esta iniciativa vamos a poder promover las competencias digitales y luchar contra esa brecha en toda la provincia gracias a las 16 sedes con las que contamos y a las 7000 plazas que hay disponibles”. “También buscamos que, siendo la primera semana de septiembre, puede ayudar a conciliar ya que es una semana en la que para padres y madres las vacaciones ya han acabado y no hay escuelas de verano”. Otro de los aspectos que más nos ilusiona, según ha detallado el delegado, es que “todo el contenido es práctico y presencial donde los niños, niñas y adolescentes van a poder realizar experimentos, diseñar robots, aprender a construir drones… Práctico, útil y que seguro, entusiasmará a todos los participantes”. “Va a ser un gran éxito”, ha asegurado.

‘TecnoTribu’

‘TecnoTribu’ es un programa educativo donde niñas, niños y jóvenes de 9 a 17 años se adentran en el mundo de la robótica, la programación y la tecnología. A través de talleres prácticos, creativos y en equipo, desarrollan competencias digitales clave para su presente y su futuro. Todo el aprendizaje se apoya en la plataforma educativa CODI, del Ministerio de Juventud e Infancia, que garantiza contenidos de calidad y certificación oficial. Aprenden, experimentan y se divierten mientras construyen el futuro con sus propias manos.

Por un lado, los jóvenes desarrollan el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y resolución de problemas complejos, así como la creatividad y el trabajo en equipo. La misión es facilitar el acceso a la educación tecnológica, creando entornos inclusivos donde cada niño y niña pueda desarrollar su potencial en el mundo digital y adquirir las competencias clave para su futuro, siguiendo las líneas establecidas para garantizar una formación accesible y de calidad.

Esta actividad está diseñada, además, para despertar la curiosidad por la tecnología a través de la construcción de modelos robóticos funcionales. Los participantes aprenderán principios de mecánica, energía y programación mientras dan forma a estructuras que se mueven, reaccionan y resuelven retos. Un conjunto de actividades para introducir a los niños y adolescentes en las herramientas tecnológicas más actuales desde una perspectiva lúdica y creativa.

GabinetedePrensa

Related Posts

El Ayuntamiento renueva el vallado perimetral del CEIP Federico G ...
agosto 7, 2025
La nueva edición de la recreación de la vida en El Argar asegura ...
agosto 7, 2025
Antonio Mena destaca el apoyo de la Junta para contratar seguros ...
agosto 7, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *