Continúa la conciliación en Adra en septiembre con el programa educativo ‘TecnoTribu’

Natalia Ordieres Cueto

Cortés y Bellido han dado a conocer los detalles de esta iniciativa cuyas inscripciones, totalmente gratuitas, están abiertas en www.tecnotribu.org

Las familias de Adra podrán seguir disfrutando de la conciliación laboral y familiar, del 1 al 5 de septiembre, gracias a la llegada a la ciudad del programa educativo ‘TecnoTribu’, que se desarrollará en la Pista Cubierta del Estadio Miramar de 09:00 a 14:00 horas. Esta iniciativa, que es totalmente gratuita, ha sido presentada por el alcalde, Manuel Cortés, y por el delegado territorial de Inclusión Social, Juventus, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, acompañados de concejales del equipo de Gobierno local. Las inscripciones están abiertas en www.tecnotribu.org, para niños, niñas y jóvenes de entre 9 y 17 años.

El primer edil ha puesto en valor esta iniciativa que “además de ser una alternativa más para la conciliación, que es tan importante para nuestras familias, los jóvenes podrán adquirir conocimientos y herramientas para desenvolverse en las nuevas tecnologías, tan integradas ya en nuestro día a día”. Y es que, a través de actividades prácticas, dinámicas y colaborativas, los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar su creatividad, el pensamiento lógico y habilidades clave esenciales para su futuro en un mundo cada vez más tecnológico.

Por su parte, el delegado ha explicado que“con esta iniciativa vamos a poder promover las competencias digitales y luchar contra esa brecha en toda la provincia gracias a las 16 sedes con las que contamos y a las 7000 plazas que hay disponibles”. “También buscamos que, siendo la primera semana de septiembre, puede ayudar a conciliar ya que es una semana en la que para padres y madres las vacaciones ya han acabado y no hay escuelas de verano”. Otro de los aspectos que más nos ilusiona, según ha detallado el delegado, es que “todo el contenido es práctico y presencial donde los niños, niñas y adolescentes van a poder realizar experimentos, diseñar robots, aprender a construir drones… Práctico, útil y que seguro, entusiasmará a todos los participantes”. “Va a ser un gran éxito”, ha asegurado.

‘TecnoTribu’

‘TecnoTribu’ es un programa educativo donde niñas, niños y jóvenes de 9 a 17 años se adentran en el mundo de la robótica, la programación y la tecnología. A través de talleres prácticos, creativos y en equipo, desarrollan competencias digitales clave para su presente y su futuro. Todo el aprendizaje se apoya en la plataforma educativa CODI, del Ministerio de Juventud e Infancia, que garantiza contenidos de calidad y certificación oficial. Aprenden, experimentan y se divierten mientras construyen el futuro con sus propias manos.

Por un lado, los jóvenes desarrollan el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y resolución de problemas complejos, así como la creatividad y el trabajo en equipo. La misión es facilitar el acceso a la educación tecnológica, creando entornos inclusivos donde cada niño y niña pueda desarrollar su potencial en el mundo digital y adquirir las competencias clave para su futuro, siguiendo las líneas establecidas para garantizar una formación accesible y de calidad.

Esta actividad está diseñada, además, para despertar la curiosidad por la tecnología a través de la construcción de modelos robóticos funcionales. Los participantes aprenderán principios de mecánica, energía y programación mientras dan forma a estructuras que se mueven, reaccionan y resuelven retos. Un conjunto de actividades para introducir a los niños y adolescentes en las herramientas tecnológicas más actuales desde una perspectiva lúdica y creativa.