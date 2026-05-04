Publicado en el perfil del contratante la adjudicación del contrato de firmes en las carreteras autonómicas de Almería

Las actuaciones previstas en los lotes se realizarán en aquellos tramos de calzada que presenten un mayor estado de deterioro

El perfil del contratante de la Junta de Andalucía ha publicado la adjudicación de los dos contratos de renovación de firmes de las carreteras de titularidad autonómica de la provincia de Almería.

Los contratos recientemente adjudicados tienen como objetivo garantizar unos niveles adecuados de seguridad y comodidad para los usuarios de las carreteras, así como mejorar las características estructurales de los tramos más deteriorados que se han detectado en la provincia de Cádiz. Para ello, se ha realizado un análisis del estado de la red viaria autonómica para asegurar una adecuada ejecución de las capas de firme.

El contrato se ha dividido en 16 lotes en Andalucía, dos por provincia, con un reparto económico equilibrado. En el caso de Almería, los dos lotes acarrean un coste para la administración de 17,5 millones de euros y se centrará en los tramos más deteriorados de la red viaria. El primer lote, correspondiente a la zona Centro y Norte de la provincia, se ha adjudicado a Construcciones Nila por 9.274.903 euros, mientras que el segundo lote, que abarca el Sur y el Este, ha recaído en la UTE Masfalt y Fircosa por importe de 8.225.096 euros.

Las actuaciones previstas en los pliegos incluyen la reparación de blandones y baches; el fresado del pavimento y su reposición; la recuperación de la explanada y de las capas inferiores del firme; el extendido de mezclas bituminosas; el sellado de pavimentos; el repintado de la señalización horizontal; la reposición o elevación de elementos de contención; la reposición de elementos de balizamiento existentes; la reposición de juntas de dilatación en estructuras y la reposición de espiras en estaciones de aforo. Estos contratos, con una duración estimada de siete meses, tienen la posibilidad de prórroga, lo que implicaría un aumento de las partidas y los tramos de vía atendidos.