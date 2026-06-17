La Junta Local de Seguridad coordina los dispositivos del partido de vuelta del ascenso a LaLiga de fútbol y de la Noche de San Juan 

Ha estado presidida por la alcaldesa de Almería y el subdelegado del Gobierno y ha contado con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Bomberos y Protección Civil

La Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Almería se ha reunido este miércoles para coordinar los dispositivos de seguridad previstos con motivo del partido de vuelta que disputarán este sábado UD Almería y Málaga CF, correspondiente a la fase de ascenso a LaLiga de fútbol, y de la Noche de San Juan, que se celebrará el próximo miércoles 23 de junio.

El encuentro ha estado presidido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y por el subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, y ha contado con la participación de los concejales María del Mar García Lorca, Sacra Sánchez, Diego Cruz y Antonio Urdiales así como de la Policía Local, Policía Nacional, Policía Autonómica, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos de Almería.

Durante la reunión se han analizado los distintos aspectos relacionados con la seguridad ciudadana antes, durante y después del partido, con especial atención a la prevención de posibles incidentes y a la adopción de medidas encaminadas a evitar enfrentamientos entre grupos radicales o exaltados de ambas aficiones.

El operativo estará dirigido por la Policía Nacional, que coordinará los dispositivos de seguridad establecidos en la ciudad y en el entorno del estadio. Asimismo, contará con la colaboración de la Policía Local de Almería y con el apoyo de la Guardia Civil en los desplazamientos y accesos por carretera.

Los responsables de las distintas administraciones y Cuerpos de Seguridad han destacado la importancia de la coordinación institucional para garantizar el normal desarrollo del encuentro y la seguridad de aficionados, vecinos y visitantes.

Como es habitual, el Recinto Ferial quedará habilitado para aparcamiento para los aficionados de la Unión Deportiva Almería mientras que se habilitará otra zona de estacionamiento de vehículos para la afición visitante.

Respecto a la noche de San Juan, se han previsto medidas para el refuerzo de la vigilancia, ampliación de horario del servicio de salvamento y socorrismo, controles preventivos, dispositivos sanitarios y planes específicos de tráfico y movilidad. Asimismo, se pondrá especial atención a la protección de menores, el consumo responsable y la prevención de agresiones sexistas, con protocolos activos y puntos violeta operativos durante los eventos.

Al igual que en años anteriores, estará prohibido el acceso a las playas con elementos peligrosos, como hierros de cualquier tipo, clavos o púas, barnices o pinturas y cualquier otra sustancia inflamable.

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