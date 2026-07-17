Sindicatos sanitarios exigen al SAS que mejore “de forma inmediata” las condiciones laborales de sus profesionales

• Las organizaciones sindicales con mayoría en el sector sanitario reclamamos iniciar negociaciones en la Mesa Sectorial para mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y asegurar su sostenibilidad, dentro de las competencias de la Junta de Andalucía

Los sindicatos con representación mayoritaria en la Mesa Sectorial de Sanidad del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Satse, CSIF, CCOO y UGT, han solicitado a la Consejería de Sanidad que inicie un proceso de negociación dentro de la Mesa Sectorial de Sanidad y de las competencias de la Junta de Andalucía para mejorar las condiciones laborales y retributivas de sus profesionales.



Las organizaciones sindicales consideramos que, tras las múltiples declaraciones de responsables de la Junta en relación con la necesidad de mejorar las condiciones laborales, es el momento de iniciar estas negociaciones donde corresponde que, según se establece en el ordenamiento jurídico, es en la Mesa Sectorial de Sanidad.



Para las organizaciones sindicales que llevamos a cabo esta iniciativa, de estas negociaciones se deben beneficiar todos los profesionales del SAS que “están en la cola” de cualquier lista comparativa con respecto a los de otras comunidades autónomas.



CCOO, UGT, CSIF y Satse insistimos también en la necesidad de “adoptar medidas estructurales” para mejorar las condiciones de los profesionales y asegurar la sostenibilidad del sistema, coincidiendo con lo expresado públicamente por la Junta de Andalucía.

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