FETICO impulsa importantes mejoras laborales en la firma del III Convenio Colectivo de Cítricos del Andarax, S.A. para los 85 trabajadores de Gádor

Ruben Santiago

El pasado viernes 10 de julio se firmó el III Convenio Colectivo de Cítricos del Andarax, S.A., en las instalaciones de la planta de Don Simón de Gádor (Almería), perteneciente al grupo García Carrión. FETICO cuenta con presencia mayoritaria tanto en este centro como en otras instalaciones del grupo, entre ellas, las plantas de Huelva y Daimiel (Ciudad Real), así como la bodega Jaume Serra, situada en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). El acuerdo beneficiará a las 85 personas trabajadoras de la planta almeriense y supone un avance en sus condiciones laborales, económicas y sociales.

El nuevo convenio incorpora mejoras significativas para las personas trabajadoras, entre las que destacan la reducción del número máximo de domingos y festivos que podrán trabajarse; el incremento de la retribución de las horas extraordinarias y del trabajo en domingos y festivos; la mejora del plus de nocturnidad; una regulación más favorable de la bolsa de horas; nuevas ayudas al estudio para hijos e hijas de las personas trabajadoras; y la actualización de los premios de vinculación. En materia salarial, y a la espera del resultado de la negociación del Convenio Sectorial de Conservas Vegetales, se aplicará con carácter inmediato un adelanto del 2%.

Asimismo, el texto desarrolla y refuerza las medidas en materia de igualdad, diversidad, prevención del acoso y no discriminación, adaptándose a la normativa vigente y consolidando un entorno laboral más seguro, inclusivo y respetuoso. Además, adapta distintas materias al Convenio Sectorial de Conservas Vegetales, lo que permitirá que la plantilla se beneficie de las futuras mejoras que puedan producirse en dicho ámbito.

El secretario general de FETICO, Antonio Pérez, manifestó que “la firma de este III Convenio Colectivo demuestra, una vez más, que la negociación colectiva es la mejor herramienta para avanzar en derechos laborales cuando existe voluntad de diálogo y responsabilidad por todas las partes. Desde FETICO seguiremos apostando por acuerdos que mejoren la calidad del empleo, aporten estabilidad a las empresas y respondan a las necesidades reales de las personas trabajadoras”.

Con la firma de este III Convenio Colectivo, FETICO continúa consolidando su presencia en el sector industrial y reafirma su compromiso con una negociación colectiva útil, moderna y orientada a obtener mejoras reales para las personas trabajadoras.

Sobre FETICO

FETICO es una organización sindical independiente de ámbito estatal y mayoritaria en numerosas empresas de España. Con más de cuatro décadas de trayectoria, basa su acción sindical en el diálogo, la negociación colectiva y la búsqueda de acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales, impulsar la estabilidad en el empleo y favorecer la competitividad de las empresas. En los últimos años ha experimentado un importante crecimiento en el sector industrial, ampliando su representación y liderando la negociación de convenios colectivos en empresas estratégicas.

Sobre García Carrión

García Carrión es uno de los principales grupos agroalimentarios de Europa y un referente internacional en la elaboración y comercialización de vinos, zumos y otras bebidas. Con presencia en más de 150 países y una sólida implantación industrial en España, el grupo apuesta por la innovación, la calidad y la sostenibilidad como pilares de su crecimiento. La planta de Cítricos del Andarax, S.A., ubicada en Gádor (Almería), constituye un centro estratégico para la producción de zumos y derivados cítricos, generando empleo y riqueza en la provincia de Almería.

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