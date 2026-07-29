Correos facilita el pago de los recibos de DUE-Aguas de El Ejido en sus oficinas y a través de los servicios rurales

GabinetedePrensa julio 29, 2026 0

·        El acuerdo firmado entre ambas entidades busca facilitar la vida de la ciudadanía mediante el uso de la red postal como canal de acceso a servicios públicos

·        Con Correos Pay, los recibos pueden abonarse de forma cómoda y con amplios horarios, tanto en oficinas de Correos como a través del reparto rural, gracias al giro postal electrónico

Desarrollo Urbanístico de El Ejido (DUE) y Correos han firmado un acuerdo de colaboración que permite a la ciudadanía abonar sus recibos de agua en cualquiera de las oficinas de Correos o a través del reparto rural, a partir del 1 de agosto.

La adhesión al servicio Correos Pay, que opera mediante giro postal electrónico, ofrece un sistema de pago ágil, accesible y con amplios horarios desde las más de 2.300 oficinas de Correos en España, incluidas las 42 ubicadas en la provincia de Almería.

Además, el servicio también está disponible en el ámbito rural gracias a los casi 6.000 carteros y carteras rurales, 76 de ellos en la provincia almeriense, que pueden gestionar los pagos desde sus dispositivos PDA. De este modo, Correos acerca los trámites esenciales a zonas con menor acceso a servicios presenciales.

DUE- Aguas de El Ejido gestiona las infraestructuras hidráulicas del municipio, prestando los servicios de suministro de agua potable y saneamiento. Atiende a los nueve núcleos de población del término municipal —El Ejido, Almerimar, Balerma, Las Norias de Daza, Santa María del Águila, San Agustín, Matagorda, Guardias Viejas y Pampanico— y garantiza el suministro a más de 93.000 habitantes.

Con esta iniciativa, ambas entidades refuerzan su compromiso con la mejora de los servicios públicos, facilitando el abono de suministros y contribuyendo a la cohesión territorial y al desarrollo económico en entornos urbanos y rurales.

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